Apple iPhone Xs

Das sind die neuen iPhones Die iPhones XS Max (oben) und XS: Beide sind mit OLED-Bildschirmen bestückt, die Farben dank True-Tone-Technik immer gleich darstellen, unabhängig vom Umgebungslicht. Eine der Neuerungen ist der Farbton "Gold", der im Gegensatz zum einstigen Roségold etwas weniger poppig wirkt. Der Gehäuserahmen besteht aus Edelstahl, was für Stabilität sorgen soll. Unterhalb der Einschalttaste ist die Schublade für die Sim-Karte zu finden. Zwar sind die neuen iPhones Dual-Sim-fähig, in die Schublade passt aber trotzdem nur eine Sim-Karte. Die zweite Sim ist als sogenannte eSim fest eingebaut und kann für verschiedene Mobilfunkanbieter genutzt werden. Auffällig: Die Bohrungen auf der Unterseite sind nicht mehr symmetrisch. Hinter den Löchern auf der linken Seite steckt ein Mikrofon, rechts ein Lautsprecher. Den sogenannten Notch auf der Vorderseite haben auch die neuen iPhones. Hier sind, im oberen Bereich des Bildschirms, die Selfie-Kamera, ein Lautsprecher, sowie verschiedene Kameras und Sensoren für Face ID und andere Zwecke untergebracht. Der Größenunterschied der beiden neuen iPhones ist vergleichsweise gering: Unten liegt hier das iPhone XS Max mit 6,5 Zoll, darüber das iPhone XS mit 5,8 Zoll. Abgesehen von der Größe unterscheidet sich das Design der beiden neuen iPhones nicht. Mit den neuen Geräten führt Apple auch eine Reihe neuer Schutzhüllen ein, die während des Tests nützlich waren, um die iPhones unbemerkt in der Öffentlichkeit testen zu können. Reichlich Platz: Hunderte Videos sowie Tausende Fotos und Musiktitel sind bei Weitem nicht genug, um die 512 Gigabyte der High-End-Versionen zu füllen. Das neuronale Netz auf dem A12-Bionic-Prozessor wurde um 900 Prozent schneller als beim Vorgänger. Das kommt Augmented-Reality-Apps zugute, so wie hier der Gartenplanungs-App iScape. Hilfreich ist der neue Chip auch bei Apps wie der von Ikea, mit der man ausprobieren kann, wie ein Möbelstück zu Hause - oder im Büro - aussehen würde. Das Kamerasystem der neuen iPhones: Die oben liegende Weitwinkelkamera ist durch einen neuen Fotosensor verbessert worden. Die darunterliegende Teleobjektivkamera wurde unverändert vom iPhone X übernommen. Testfoto, aufgenommen mit dem XS Max: Bei perfektem Wetter machen die identischen Kameras der beiden neuen iPhones auch hervorragende Aufnahmen. Ein feiner Unterschied: Bei Bildern wie diesem, mit leichtem Gegenlicht und viel Himmel, wird das Blau des Himmels von den neuen Geräten besser wiedergegeben als zuvor. Wie unscharf hätten Sie es denn gerne? Bei Aufnahmen im Porträtmodus kann man die Tiefenschärfe beim iPhone XS und XS Max nachträglich verändern.

Bei seiner Vorstellung im September 2017 war das iPhone X ein richtig großer Wurf für Apple, viel mehr als nur eine Weiterentwicklung der bisherigen iPhones. Das Design ist seither stilprägend für die Branche. Wenn es ein Smartphone gibt, das sich nach 1000 Euro anfühlt, dann dieses. Das Xs als aktueller Nachfolger ist einfach noch eine Spur besser, Punkt.

Im Einzelnen bedeutet das: Es ist wasserfest und staubdicht und lässt sich kabellos aufladen. Bildschirm, Kamera und Prozessorgehören zum Besten, was es derzeit zu kaufen gibt, auch wenn die Android-Konkurrenz mitunter mindestens mithalten kann. Ob aber ein Huawei-Smartphone bessere Nachtaufnahmen macht oder ein Google-Gerät schönere Selfies, dürfte Apple-Fans egal sein. Für sie zählt allenfalls der Preis.

Und der ist immer noch happig. Apple selbst verlangt wie gehabt 1149 Euro oder mehr, je nach Speicherkapazität und abhängig davon, ob es sich um ein Xs oder ein Xs Max handelt. Bei einigen namhaften Händlern bekommt man das Einstiegsmodell aber immerhin für rund hundert Euro weniger, also etwa 1050 Euro. Ein Nachfolgemodell ist erst im September 2019 zu erwarten.

Eine günstigere Alternative ist das iPhone Xr. Das ist in weiten Teilen technisch mit dem Xs identisch. Nur beim Display und der Kamera muss man Abstriche in Kauf nehmen. Dafür ist es mit Preisen ab 849 Euro deutlich günstiger als ein iPhone Xs.

Google Pixel 3

Das ist das Google Pixel 3 XL Irgendwie blassrosa, aber jedenfalls "Not Pink": So nennt Google diesen Farbton des Pixel 3 XL. 79 Euro kostet der Pixel Stand, der das Gerät kabellos auflädt und gleichzeitig zu einem kleinen Google Home macht - dank Stereolautsprechern und dem Google Assistant. Die sogenannte Notch am oberen Bildschirmrand wirkt viel massiver als die im iPhone X(s), dabei steckt weniger Technik dahinter. Der "lebendige" Hintergrund - die sich drehende Erdkugel - macht was her auf dem 6,3 Zoll großen Display. Die blaue Schutzhülle von Google macht das Not Pink gleich erträglicher. Die Bedienung des Pixel 3 erinnert dank Android 9 alias Pie an die des iPhone X. Insbesondere die Wischgeste vom kleinen horizontalen Balken am unteren Displayrand nach oben wirkt abgeschaut: Sie öffnet die Übersicht der zuletzt benutzten Apps. Im Lieferumfang enthalten: ein Schnellladegerät, Pixel-Ohrhörer (mit Kabel), über die man sich zum Beispiel eingehende Benachrichtigungen vorlesen lassen kann, sowie ein USB-C-Adapter für Kopfhörer mit 3,5-Millimeter-Klinke.

Das schönste Smartphone ist das Pixel 3 sicherlich nicht, aber Google hat ein paar andere gute Argumente: eine überragende Selfie-Kamera, einen neuen Sicherheitschip, der das Gerät vor Hackern schützt, außerdem die für Pixel-Modelle übliche bestmögliche Versorgung mit Betriebssystem- und Sicherheitsupdates.

Per Update hat Google außerdem einen "Nachtsicht" genannten Modus für die Kamera nachgereicht, der selbst bei sehr wenig Umgebungslicht für richtig gute Bilder sorgen soll. Wir haben den nicht mehr testen können, aber die Kollegen anderer Medien sind überzeugt: Allenfalls das Huawei Mate 20 Pro, das eine ähnliche Funktion hat, kann bei Nachtaufnahmen mit dem Pixel 3 mithalten.

Mit ursprünglich 849 Euro und aufwärts war das Pixel 3 bei der Markteinführung Anfang November ziemlich teuer, das größere Pixel 3 XL kostete sogar mindestens 949 Euro. Bei Google selbst hat sich an den Preisen auch nichts geändert. Aber Onlinehändler verkaufen die Geräte mittlerweile ab 649 respektive 679 Euro - was sie sehr attraktiv macht. Nachfolgemodelle kann man im September 2019 erwarten.

Huawei Mate 20 Pro

Das ist das Mate 20 Pro Huawei Mate 20 Pro: Das Design erinnert mit seinen abgerundeten Bildschirmkanten an Samsungs Galaxy S9. An der Bildschirmoberseite sind die 3D-Sensoren für die Gesichtserkennung untergebracht. Wer die deshalb notwendige Notch nicht mag, kann diesen Bildschirmbereich ausblenden. Die dunkelblaue Rückseite des Testgeräts wird von dem quadratisch angeordneten Kamera-Triplet samt Blitz dominiert. Je nach Lichteinfall schimmert und reflektiert die dreidimensionale Beschichtung der Rückseite unterschiedlich. Der OLED-Bildschirm ist 6,29 Zoll groß und hat eine Auflösung von 3120 x 1440 Pixel. Aufgeladen wird das Mate 20 Pro per USB-C. Ungewöhnlich ist die Platzierung der SIM-Karten-Schublade im unteren Bereich. Ab Werk liefert Huawei das Gerät mit 128 GB aus. Erweitern kann man den Speicher nur mit solchen neuen Nano-Speicherkarten mit bis zu 256 GB Kapazität. An der Oberseite findet man ein Mikrofon und einen Infrarotsender. So lässt sich das Smartphone als Fernbedienung benutzen. Die quadratische Kameraanordnung ist ungewöhnlich. Einem 40-Megapixel-Weitwinkelobjektiv, stehen ein 8-Megapixel-Teleobjektiv und ein Ultra-Weitwinkelobjektiv mit 20 Megapixel-Auflösung zur Seite. Huaweis Kamera-App erkennt dank künstlicher Intelligenz oft, was man gerade fotografiert, und stellt die Kamera entsprechend ein. Manchmal liegt sie aber auch daneben. Eine Besonderheit ist der Monochrom-Modus, den Huawei seit Jahren pflegt und der auch beim Mate 20 Pro gut gelungen ist. Weniger gut gelingt freilich die Freistellung von Porträts, selbst bei so einfachen Köpfen wie diesem. Besser gelungen ist diese automatische Entsättigung des Hintergrunds, die das Motiv des Selfies betont. Das hat schon beim P20 Pro gut geklappt, ist aber auch beim Mate 20 Pro noch faszinierend: Im "Nachtmodus" macht die Kamera beeindruckende Langzeitbelichtungen. Das herausragende Merkmal der neuen Kamera ist ihr weiter Zoombereich. Er reicht von einem solchen extremen Weitwinkel bis zu... einem fünffach-Zoom. Beide Fotos wurden vom selben Ort aus aufgenommen. Fein, wenn man häufig Screenshots macht: Zweimal mit dem Knöchel auf den Bildschirm klopfen, dann hat man das Bild. Nicht neu, aber nützlich. Mit Android 9 Pie kommen auch Funktionen wie diese Objekterkennung auf das Huawei-Handy. Im Test klappte das allerdings nicht immer wie erhofft. Die neue Gesichtserkennung erinnert an Apples Face ID. Genau wie auf iPhones wird das Gesicht des Anwenders dafür dreidimensional erfasst und gespeichert. Da ist das Mate 20 Pro sehr eigen: Sobald man die obere Sensorleiste verdeckt, legt sich dieser Hinweis über den gesamten Bildschirm. Ganz neu: Der Fingerabdrucksensor ist unter dem Glas des Bildschirms versteckt. Im sogenannten Leistungsmodus kann man das letzte bisschen Performance aus dem Gerät holen, was aber mit einigen Nachteilen verbunden ist. Das Aufladen geht mit dem mitgelieferten Netzteil rasend schnell. Rund 50 Minuten reichen für eine volle Akkuladung. Dafür ist das Netzteil auch ein dicker Klopper. Zum Vergleich haben wir ein iPhone-Netzteil danebengelegt. Komfortabler, aber langsamer lässt sich der Akku mit kabellosen Ladestationen befüllen. Man kann das Mate 20 Pro sogar selbst zur kabellosen Ladestation umfunktionieren. Dann lässt sich so manches Zubehör oder auch... ein iPhone damit aufladen.

Anders als bei Googles Pixel 3 ist das Design des Mate 20 Pro von Huawei gelungen. Der Bildschirm ist nur von einem sehr dünnen Rahmen umrandet, die Rückseite leicht strukturiert, sodass deren Farbe je nach Lichteinfall variiert. Irritierend ist anfangs nur das quadratische Bauelement auf der Rückseite. Doch das beherbergt das Highlight des Handys, die Tripple-Kamera samt LED-Blitz.

Zusammengenommen haben die drei Kameras 68 Megapixel, reichen optisch von Ultraweitwinkel und Weitwinkel bis zum Fünffach-Teleobjektiv. Diese Kombination erweitert den fotografischen Spielraum gegenüber anderen Smartphones deutlich. Im Test haben uns vor allem die extrabreiten Weitwinkelaufnahmen und die Nachtaufnahmen gefallen.

Nicht sonderlich gefallen ist bisher leider der Preis. 999 Euro kostete das Mate 20 Pro mit 128 GB bei seiner Einführung im Oktober, Webshops bieten es jetzt ab 880 Euro an. Viel Geld, aber dafür bekommt man auch eines der besten Smartphones auf dem Markt. Ein Nachfolger ist im Spätsommer 2019 zu erwarten.

Wer beispielsweise auf die kabellose Ladefunktion verzichten kann, bekommt mit dem P20 Pro ein Huawei-Smartphone mit Dreifachkamera, das wegen des Preisverfalls gerade sehr attraktiv ist. Bei seiner Einführung hat das Highend-Smartphone 900 Euro gekostet, jetzt bekommt man es ab 600 Euro.

OnePlus 6T

Das OnePlus 6T im Test Das OnePlus 6T: Der große Unterschied zum Vorgänger ist, dass der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite fehlt. Er ist ... ... jetzt unter dem Bildschirm angebracht und wird bei Benutzung von einer lustigen Animation untermalt, die an elektrische Entladungen erinnert. Die Vorderseite des OnePlus 6T wirkt noch aufgeräumter als beim Vorgänger. Weil der Notch am oberen Bildschirmrand schmaler geworden ist, sieht man fast nur noch den Bildschirm, nur sehr wenig vom Rahmen. Lediglich für die Kamera musste noch eine kleine Aussparung, der Notch eben, ins Display eingearbeitet werden. Die Gesichtserkennung funktioniert zuverlässig. Die Kamera ist identisch mit der des OnePlus 6, verfügt über zwei Sensoren mit 16 und 20 Megapixeln. Neuerungen gab es nur bei der Kamerasoftware. Auf eine Funktion zum kabellosen Aufladen verzichtet OnePlus weiterhin. Stattdessen setzt der Hersteller auf eine Schnellladefunktion und ein etwas klobiges Netzteil. Der analoge Kopfhöreranschluss ist bei OnePlus 6T weggefallen. Stattdessen liegt dem Smartphone ein Adapter für die USB-C-Buchse bei.

Mit dem 6T hat OnePlus eines der interessantesten Smartphones des Jahres im Programm. Weil das Unternehmen, anders als die meisten Konkurrenten, im Halbjahresrhythmus neue Modelle herausbringt, konnte es kurz vor Jahresende noch einmal ganz aktuelle Hardware anbieten.

Die kombiniert reichlich Leistung und einen ausdauernden Akku mit einer guten Doppelkamera und mindestens 128 GB Speicher. Eine bisher selten zu findende Besonderheit ist der in den Bildschirm integrierte Fingerabdrucksensor. Im Test funktionierte die Gesichtserkennung aber so gut, dass wir dieses Gimmick kaum benutzt haben.

Schade nur, dass OnePlus auf die Möglichkeit verzichtet, das Gerät kabellos aufzuladen. Ansonsten ist es - vor allem preislich - ein verlockendes Angebot für jemanden, der in der Oberklasse sucht. 549 Euro kostet das 6T mit 128 GB Speicher und 6 GB Arbeitsspeicher. Daran hat sich seit der Einführung im November noch nichts geändert. Einen Nachfolger kann man im Mai oder Juni 2019 erwarten.

Samsung Galaxy Note 9

Das Galaxy Note 9 im Test Samsung Galaxy Note 9: Damit man mit dem integrierten Stift gleich etwas anfangen kann, liefert der Konzern Ausmalbilder mit. Malen nach Zahlen sozusagen, bloß digital. Der Bildschirm gehört zu den besten, die man derzeit in einem Smartphone bekommen kann. Wie schon bei anderen Oberklasse-Modellen von Samsung geht das Display leicht geschwungen in den schmalen Metallrahmen über. In Deutschland liefert Samsung das Note 9 in zwei Farben aus, Schwarz und Blau. Letzteres wird mit einem gelben Stift geliefert. Ein Fest für Schweden-Fans. Eine Single-SIM-Version wird es nicht geben. Stattdessen bietet die SIM-Schublade wahlweise Platz für eine Speicherkarte und eine SIM oder... für zwei SIM-Karten. An der Unterseite findet man etwas, das in der Oberklasse mittlerweile selten geworden ist: Eine analoge Kopfhörerbuchse. Der mitgelieferte Stift, Samsung nennt ihn S Pen, wird zum Transport und zum Aufladen an der Unterseite eingeschoben. Zieht man den Stift heraus, öffnet sich augenblicklich ein Menü mit Kurzbefehlen für einige Stiftaktionen. Zieht man den Stift bei gesperrtem Bildschirm aus seiner Halterung, kann man Notizen auf den Bildschirm schreiben. Alle Möglichkeiten, Notizen beispielsweise mit unterschiedlichen virtuellen Stiften und Pinseln zu gestalten, sind aber nur im entsperrten Zustand nutzbar. Natürlich kann man mit dem S Pen auch Malen. Oder man lässt sich Aufzeichnungen anderer Nutzer abspielen, die zeigen, wie diese ein Bild erstellt haben. Das Kameradoppel ist mit dem des Galaxy S9+ identisch. Eine Weitwinkelkamera mit variabler Blende und ein Teleobjektiv ergänzen sich hier. Die Fotoqualität ist sehr gut, auch im Automatikmodus. Mehr Kontrolle über Aufnahmen bietet jedoch der "Pro"-Modus. Im Modus "Live-Fokus" erzeugen die Kameras einen künstlichen Unschärfeeffekt, dessen Intensität sich glücklicherweise regeln lässt. Der sogenannte Szenenoptimierer soll Motive erkennen und die Kamera entsprechend einstellen. Bei dieser Gegenlichtaufnahme ist das sehr gut gelungen. Algorithmen analysieren jede Aufnahme auf mögliche Fehler und weisen gegebenenfalls darauf hin, sodass man den Schnappschuss wiederholen kann. Darauf kann Samsung nicht verzichten: Wer es mag, kann sich auf Selfies virtuelle Masken wie diese überziehen. Bei der Präsentation des Note 9 betonte Samsung, dass es die Android-Version des Spiels "Fortnite" zum Start exklusiv auf einigen Samsung-Smartphones gibt. Die Exklusivität galt freilich nur für zwei Tage. Auf dem Note allerdings läuft "Fortnite" auch in bester Qualität ruckelfrei. Die Akkulaufzeit wird durch das Spiel allerdings drastisch verringert. Nichts Neues gibt es von Samsungs virtuellem Assistenten Bixby zu melden. Auch auf dem Note 9 ist er nur auf Englisch, Koreanisch und Chinesisch nutzbar.

Auch nach dem Desaster um das Galaxy Note 7, dessen Akkus zum Überhitzen neigten, bleibt Samsung der Note-Baureihe treu, und das lohnt sich. Zum einen für den Konzern, dem das Gerät fette Gewinne einspielt, zum anderen für Smartphone-Nutzer, die gerne mit einem Stift auf dem Bildschirm Notizen machen oder zeichnen. Denn der digitale Stift ist das besondere Merkmal alle Note-Smartphones.

Aber auch sonst hat Samsung beim Note 9 an nichts gespart: Der Prozessor ist sehr schnell, der Bildschirm mit 6,4 Zoll sehr groß, die Auflösung sehr hoch und der Akku sehr ausdauernd. Wasserfest und kabellos aufladbar ist das Note 9 sowieso. Und Speicher hat es reichlich, wenn man will - und es bezahlen kann. Mit bis zu 512 GB bietet Samsung sein Topmodell an. Wer dann noch eine 512-GB-Speicherkarte hineinsteckt, kann mit einem Terabyte Speicher protzen. Ob man das in einem Smartphone braucht, ist eine andere Frage.

Anfangs brauchte man aber auch sehr tiefe Taschen, um sich ein Galaxy Note 9 leisten zu können. 999 Euro verlangte und verlangt Samsung für ein Exemplar mit 128 GB Speicher. Doch im Onlinehandel bekommt man das Luxus-Smartphone mittlerweile schon deutlich günstiger. In Preisvergleichsportalen wird es mit Preisen ab 710 Euro gelistet. Mit einem Nachfolger ist im Sommer 2019 zu rechnen.

Wer auch ohne Stifteingabe leben kann, für den kommt alternativ das mit 6,2 Zoll ebenfalls große Galaxy S9+ infrage. Das hat in unserem Test im März ebenfalls hervorragend abgeschnitten und kostet statt ursprünglich 949 Euro im Onlinehandel nur noch 550 bis 600 Euro.