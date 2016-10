Erfindungen Die größten Flops der Tech-Geschichte

Sega Dreamcast: Die internetfähige Spielkonsole für jedermann

"Always on", das ist die heutige Devise bei Smartphones. Auch Fernseher, Rauchmelder und Kühlschränke verbinden sich mittlerweile ganz selbstverständlich mit dem Internet. 1999 sah das noch ganz anders aus. Da war es etwas Besonderes, wenn man plötzlich "drin" war, wie Boris Becker in einem kultigen AOL-Werbespot zum Besten gab.



Somit galt das Konzept der Videospielkonsole Dreamcast als revolutionär. Der japanische Hersteller Sega wollte damit die Ära der vernetzen Gaming-Plattformen einläuten und spendierte dem Gerät ein fest verbautes Modem, in den USA eine 56K-Variante, für die übrigen Märkte ein 33K-Modell. Ein optional erhältlicher Breitbandadapter, der allerdings nur in niedrigen Stückzahlen produziert wurde, ermöglichte sogar Online-Gaming und Surfen in DSL-Geschwindigkeit - wenn der heimische Netzanschluss mitspielte.