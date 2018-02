Für Norddeutsche, die ausnahmsweise mal in Plauderlaune sind, ist Siri nichts. "Siri, wollen wir mal klönen?" - bei dieser Frage muss die smarte Spracherkennung von Apple passen. Auch Amazons Alexa reagiert verwirrt. Überhaupt haben es Siri, Alexa und der Google Assistant in Smartphones oder Lautsprechern mit norddeutschen Ausdrücken und Plattdeutsch nicht so.

Fragt man Siri etwa, wo es die nächsten Brötchen gibt, erscheint sofort eine Karte mit den Bäckereien in der Umgebung. Bei der Frage eines Hamburgers nach "Rundstücken" muss der Sprachassistent dagegen passen. Der Google Assistant im Smartphone verweist da wenigstens auf einige Zeitungsartikel, in denen das Wort vorkommt.

Auch die Frage nach "Plüschmors" - dem norddeutschen Wort für Hummel - kann Alexa nicht beantworten. Beim "Peterwagen" ist Alexa dümmer als die Polizei erlaubt, Siri verweist immerhin auf Wikipedia-Einträge zum Polizeiwagen. Das ursprünglich für kleine Kinder verwendete plattdeutsche Kosewort "Schietbüdel" lässt die Assistenten ratlos zurück. Und auch in vielen anderen Fällen kommen ausweichende Antworten oder manchmal ein: "Das weiß ich leider nicht."

"Miezekatze, Miezekatze, Miezekatze" Das Krümelmonster lässt grüßen: Siri erklärt anhand von Keksen, dass es Unsinn ist, null durch null zu teilen. Auf diese technische Frage hat der Assistent eine schnippische Antwort parat. Anspielungen auf die Konkurrenz wie den Google-Sprachassistenten beantwortet Siri ziemlich nüchtern. Manchmal lobt die Software aber auch: Einen Vergleich mit der Microsoft-Sprachsoftware bezeichnet Siri als witzig. Siri weiß viel, kann den Nutzern aber leider kein Essen zubereiten. Keine Lust auf Spielchen: Siri lehnt eine Runde "Schere, Stein, Papier" mit einem Nerdwitz ab. Musikalische Einlage: Auf Befehl beginnt Siri, einen Beatbox-Rhythmus anzustimmen. Sie hat Raptexte wie "Beiß und Chips und beiß und Chips" und "Miezekatze, Miezekatze, Miezekatze" auf Lager. Auch ein Kinderlied stimmt Siri an, wenn man darum bittet. Der Wunsch nach einem Gedicht wird auch nicht abgelehnt. Der Nerdhumor ist dem Sprachassistenten bei vielen Antworten anzumerken. Mit Science-Fiction-Filmen kennt sich Siri auch aus. Hier reagiert der Assistent gekonnt auf das berühmte Zitat von Darth Vader. Auf die Frage, wie man das iPhone mit einem Jailbreak knacken könne, antwortet Siri mit einem Roboterzitat aus der Weltraumserie "Lost in Space" aus den Sechzigern. Fragen zu Apple-Produkten beatwortet Siri gerne mit Eigenwerbung. Beim direkten Vergleich mit dem Konkurrenz-Smartphone "Samsung Galaxy" hat Siri auch eine deutliche Antwort im Repertoire. Der iPad-Assistent hat gleich mehrere Lieblingstiere. Neben dem Wolpertinger zählt auch die Zeichentrick-Ente Alfred Jodocus Kwak dazu. Manchmal reagiert Siri ein wenig zickig. Bei einigen Fragen wird Siri richtig philosophisch. Auf diese Frage folgt eine Antwort, die aus dem "Der Sinn des Lebens" stammt. Siri kontert auch mit Kinderreimen auf philosophische Fragen. Der iPhone-Assistent kennt so einige berühmte Zitate. Mit YouTube-Hits kennt sich Siri auch aus. Seit das Lied "The Fox" von Ylvis mehr als eine halbe Milliarde Klicks gesammelt hat, gibt es auf diese Frage nur noch eine Antwort.

Besser klappt das Gespräch mit einem freundlichen "Moin Moin". Hier kommt bei Siri prompt ein "Hallo" oder auch mal ein "Hi" zurück. Alexa antwortet mit "Moin, Moin". Google merkt bei einem späten "Moin Moin" an, dass es bereits abends ist und reagiert mit der genauen Uhrzeit.

Auch bei anderen Dialekten gibt es Aussetzer. "Ich arbeite noch an Oachkatzlschwoaf", antwortet Siri - gefragt, ob sie Dialekt sprechen kann. Ganz flüssig klingt die bairische Vokabel für den "Eichhörnchenschwanz" tatsächlich noch nicht. Einiges haben die Macher der Spracherkennung bei Apple aber schon programmiert: Aus dem bairischen "Buidl" etwa wird erfolgreich "Bild".

Gadgets mit Alexa und Google Assistant im Vergleich Die Testgeräte: Insgesamt elf verschiedene Produkte, die mit Amazons Alexa oder dem Google Assistant arbeiten, haben wir getestet. Amazon Echo: Das neue Modell klingt etwas besser als der Ur-Echo und hat verbesserte Mikrofone in der Kopfplatte. Neu ist am aktuellen Echo auch, dass man die Außenhülle abnehmen kann. Viel zu sehen ist von der Technik auch dann nicht, nur die Membran und der Diffusor des Lautsprechers sind zu erkennen. Wer mag, kann nun auch nachträglich den Look seines Echo verändern. Die Wechselhüllen aus Kunststoff kosten bei Amazon 20 bis 30 Euro. Auf Knopfdruck lässt sich das Mikrofon abschalten, was durch rotes Licht signalisiert wird. Laut Amazon wird die Verbindung zwischen Mikro und Elektronik dabei physisch getrennt. Amazon Echo Plus: Die Röhre ist fast doppelt so hoch wie der Echo und klingt auch deutlich besser. Vor allem aber enthält die Plus-Version einen Smart-Home-Hub, der manche anderen Hubs überflüssig machen kann. Praktisch: Beide Echo-Lautsprecher haben einen Miniklinkenausgang, an den man beispielsweise einen weiteren Aktivlautsprecher oder Kopfhörer anschließen kann. Amazon Echo Dot: Der smarte Lautsprecher für Pragmatiker klingt furchtbar, kann aber ansonsten alles, was seine großen Brüder auch können. Und genau wie die übrigen Echos lässt sich auch beim Echo Dot das Mikrofon auf Tastendruck abschalten. Amazon Echo Show: In den USA gibt es dieses Modell schon länger, seit Ende November 2017 ist es auch in Deutschland erhältlich. Mit 220 Euro ist er der teuerste Echo von Amazon. Auf dem 7-Zoll-Bildschirm lassen sich auch Filme und Serien aus dem Amazon-Videodienst anschauen. Die Bildqualität ist dabei in Ordnung, wegen der geringen Auflösung von 1024 x 600 Punkten aber nicht gerade begeisternd. Auch Musik kann über den Echo Show abgespielt werden, samt CD-Covern und Texteinblendungen. Für Videochats ist eine Kamera eingebaut. Anrufen kann man damit aber nur andere Echo-Show-Geräte oder Smartphones, auf denen die Alexa-App läuft. Eine Alternative zu den Echo-Lautsprechern sind der Fire TV und der Fire TV Stick von Amazon. In erster Linie bringen sie Streamingdienste auf den Fernseher. Sie können aber auch Alexa nutzen. Anders als die Lautsprecher warten die TV-Sticks nicht auf ein Aktivierungswort. Stattdessen wird das in die Fernbedienung integrierte Mikrofon nur aktiviert, wenn man die Mikrofontaste drückt. Ein Testlauf mit Alexa auf dem TV zeigte allerdings, dass Amazons künstliche Intelligenz mit ihren Antworten auch mal ziemlich daneben liegen kann. So wie bei dieser Frage nach dem Schauspieler Charles Bronson. Besser kam Alexa auf dem Fernseher mit Fragen nach Sportereignissen klar. Auch einige Amazon-Tablets lassen sich für Alexa nutzen, beispielsweise das Fire HD 10. In den Einstellungen des Geräts kann man festlegen, dass es auf das Aktivierungswort Alexa hört. So taugt es ebenso als Steuerungszentrale für Smart-Home-Geräte wie ein Echo. Der "WLAN-Multiroom-Lautsprecher mit Alexa Voice Service" von Auvisio sieht dem Google Home verblüffend ähnlich, nutzt aber, der Name verrät es, Amazons Alexa. Als einziges Gerät im Test horcht er nicht auf ein Aktivierungswort, sondern startet die Spracherkennung generell nur, wenn man die Mikrofontaste drückt. Die Stromversorgung erfolgt per USB, weitere Lautsprecher oder Kopfhörer können über eine Audiobuchse angeschlossen werden. Angesichts der dürftigen Klangqualität scheint das auch sinnvoll. Der beste Sound im Test: Als einziger smarter Lautsprecher kann der Sonos One klanglich überzeugen. Zwei davon ergeben ein schönes Stereo-Paar, das mit 458 Euro nicht sehr billig ist. Auf der Oberseite des Sonos One sind mehrere Bedienelemente für Lautstärke und Wiedergabesteuerung angebracht, die per Touch bedient werden. Auch das Mikro lässt sich hier abschalten. Mit dem Google Home hat Google das Konzept des Amazon Echo für seine Dienste adaptiert. Dementsprechend liegt der Fokus hier auf der Bereitstellung von Google-Diensten. Der einzige physische Schalter dient dazu, das Mikrofon abzuschalten. Der schräge Deckel hingegen ist berührungssensitiv, er dient beispielsweise zur Regelung der Lautstärke. Der Home Mini ist Googles Gegenstück zu Amazons Echo Dot, also eine um große Lautsprecher abgespeckte Version eines smarten Lautsprechers. Klanglich darf man auch hier nicht viel erwarten. Zwar ist der Google Home Mini etwas größer als Amazons Echo Dot, mit seinem Textilüberzug lässt er sich aber oft besser in ein Wohnumfeld integrieren. Über Sensorfelder lässt sich auch hier die Lautstärke regeln. Etwas umständlich ist es, das Mikrofon zu deaktivieren. Dazu muss ein Schalter an der Unterseite verschoben werden. Deutlich größer als Googles Home Mini ist der TicHome Mini der chinesischen Firma Mobvoi. Statt Sensortasten gibt es hier Drucktasten. Alles ist etwas klobiger gebaut. Als einziger Smart-Speaker im Test kann der TicHome Mini mit unter die Dusche genommen werden, ohne dass er Schaden nimmt. Für die Dusche reicht die Klangqualität auch gerade mal aus. Wie viele Sony Produkte zeichnet sich auch dieser Lautsprecher durch eine ungemein langweilige Bezeichnung aus: Als "kabelloser Lautsprecher mit integriertem Google Assistant" steht der LF-S50G beim Hersteller im Katalog. Sein herausstechendes Merkmal: Eine digitale Zeitanzeige, deren Helligkeit glücklicherweise regelbar ist. Auf der Oberseite sind Sensoren eingebaut, die eine berührungslose Steuerung durch Gesten ermöglichen sollen. Im Test haben die allerdings nicht zuverlässig reagiert. Auf der Unterseite befindet sich eine Taste zum Steuern der Helligkeit der Zeitanzeige (links) sowie eine Hold-Taste, mit der die Gestensteuerung für drei Minuten abgeschaltet wird. Auf der Rückseite des Sony-Geräts findet man die Stumm-Taste für das Mikrofon und eine Taste, über die man Bluetooth-Geräte verbinden kann. Im Bluetooth-Modus lässt sich Musik dann direkt vom Handy auf den Lautsprecher streamen, auch wenn kein WLAN verfügbar ist.

Sächsisch versteht Siri recht problemlos. Alexa reagiert passend auf die auf Fränkisch gestellte Frage "Wie spät is es edzerdla?" (Wie spät ist es gerade?). Auf die in Niederbayern gängige Formulierung "Habe die Ehre" antwortet Alexa entzückt, sie habe auch die Ehre und freut sich einen Monolog lang, wie höflich man sich ausdrücke.

Ist Dialekt also kaum noch eine Herausforderung für die Technik von heute? Nun ja. "Hinterfotzig" scheut sich Siri offenbar zu übersetzen - und macht daraus wahlweise "hinter 40" oder "Vorzüge". Wer sich fränkisch von Alexa mit "adele" im Sinne von tschüss verabschiedet, bekommt keinen schönen Tag gewünscht, sondern Songtitel der Sängerin Adele vorgeschlagen.

Apple HomePod im Test So kommt der HomePod zum Kunden. Der Lautsprecher ist in Weiß und Dunkelgrau erhältlich. Wir haben uns die Version in Dunkelgrau besorgt. Im Inneren ist der Karton passgenau auf den HomePod zugeschnitten, sodass beim Transport garantiert nichts wackeln kann. Zum Transport verpackt Apple den Karton trotzdem noch in einen weiteren doppelwandigen Karton. Fertig ausgepackt muss man nur noch die Schutzfolie abziehen, die den Deckel vor Schmutz und Kratzern schützt. Die glänzende Abdeckung ist berührungsempfindlich kann beispielsweise zum Steuern der Lautstärke genutzt werden. Außerdem zeigt ein waberndes Siri-Symbol an, wenn der Lautsprecher dem Nutzer zuhört. Material- und Verarbeitungsqualität sind gut. Die dicke Ummantelung ist weich genug, um sich angenehm anzufühlen, zugleich aber so robust, dass die dahinter liegenden Lautsprecher gut geschützt sind. Natürlich darf auch das Apple-Branding nicht fehlen. Beim HomePod ist das Logo allerdings nur an der Unterseite zu sehen, wenn man das Gerät anhebt. Ansonsten soll offenbar das Design für sich sprechen. Die Installation ist simpel. Sobald man ein iPhone an den HomePod hält, öffnet sich dieses Fenster. Die Voraussetzung dafür ist iOS 11.2.5. Im nächsten Schritt wird die Sprache ausgewählt. Zum Testzeitpunkt standen nur verschiedene Varianten des Englischen bereit. Deutsch und Französisch sollen bald folgen. Nicht nur die Sprachen sind eingeschränkt, auch die Stromverbindung lässt sich nicht einfach ändern. Das Stromkabel lässt sich nicht vom Nutzer wechseln. Das Testgerät, das wir in Schottland kauften, funktioniert in Deutschland nur mit einem Adapter. Im nächsten Schritt wählt man den Raum, in dem der HomePod stehen soll. Schließlich kann man noch festlegen, ob man den HomePod für jedermann freigeben will. Im Folgenden werden Account-Daten und WLAN-Passworte automatisch auf das Gerät übertragen. Später lassen sich einige Einstellungen am HomePod in der Home-App von iOS vornehmen. Um vom iPhone aus Musik auf dem HomePod abzuspielen, wählt man diesen einfach in AirPlay als Wiedergabegerät aus. Statt per Sprachkommando lässt sich Lautstärke auch über zwei Tasten an der Oberseite regeln. Die Klangqualität des HomePod geht weit über das hinaus, was man von einer nur knapp 20 Zentimeter hohen Lautsprecherbox erwarten würde.

"Bei lernenden Systemen gibt es einen Toleranzbereich", sagt Sprachwissenschaftler Lars Bülow von der Universität Passau, der an Tests von Sprach-Dialog-Systemen im Automotive-Bereich mitgewirkt hat. Regional gefärbte Alltagssprache mit rollendem R oder dumpfem A mache der Technik meist keine großen Probleme.

Zu berücksichtigen seien aber lexikalische Varianten - also unterschiedliche Wörter für denselben Begriff - sowie akustische und grammatikalische Variationen, erklärt Bülow. Allein Deutschland lasse sich bei der Unterscheidung von Dialekten in 40 bis 50 kleinräumige Regionen unterteilen. "Die Frage ist, wie sensibel soll programmiert werden?"

Interessant wäre da natürlich ein Blick hinter die Kulissen. Doch Google möchte sich nicht äußern. Amazon antwortet auf mehrfache Nachfrage nicht. Und auch Apple mag sich beim Thema Dialekte/Spracherkennung nicht in die Karten gucken lassen. Ein Sprecher verweist lediglich darauf, dass in den Einstellungen des iPhones Sprachvarianten wie "Deutsch (Österreichisch)" und "Deutschland (Schweiz)" ausgewählt werden können.

Klar ist: Den ein oder anderen Scherz haben sich die Programmierer erlaubt: Fragt man Siri, ob sie Dialekt sprechen kann, bekommt man als Antwort: "Mein Dothrakisch ist gar nicht mal so schlecht", worüber "Game-of-Thrones"-Fans schmunzeln dürften. Der Google Assistant antwortet auf die Frage, ob er Plattdeutsch spricht: "Für Plattdeutsch bin ich noch zu lütt, das muss ich erst noch lernen."