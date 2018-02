Ich würde so gern mit einer Drohne fliegen, zumindest in meiner Freizeit. Die teilautonomen Fluggeräten, die wegen ihrer meist vier Propeller eigentlich Quadrocopter heißen, machen viel Spaß. Dank integrierter Sensoren und Computertechnik sind sie viel leichter zu steuern als beispielsweise Modellhubschrauber, zudem taugen sie als fliegende Kameras. Aus der Luft ergeben sich andere, ungewohnte Perspektiven.

Ein Drohnenpilot bin ich selbst trotzdem nicht, außer wenn ich mal so ein Gerät teste. Zumindest war das bisher so. Denn bisher gab es für normale Menschen eigentlich nur zwei erschwingliche Arten von Drohnen.

Das eine sind Mini-Drohnen. Die sind oft kaum größer als meine Hand und werden per Smartphone gesteuert. Sie taugen in erster Linie für Selfies und kommen mit kräftigem Wind kaum klar.

Keine billige Selfie-Drohne

Das andere sind die "richtigen" Drohnen: mit besseren Kameras, mehr Funktionen und oft auch einem Controller zur Fernsteuerung, teils mit mehreren Kilometern Reichweite. In letztere Kategorie fällt die Mavic Pro, die ich vergangenes Jahr getestet habe: Ein toller Quadrocopter war das, aber auch ein so großer, dass man für den Transport einen Extra-Rucksack braucht.

Die DJI Mavic Pro DJI Mavic Pro: Der chinesische Hersteller verspricht, seine Drohne sei gleichermaßen leicht zu transportieren und zu fliegen. Zum Transport lassen sich die vier Beine und die Propeller der Mavic Pro schnell einklappen. Die Kamera wird unterwegs von einer Plexiglasabdeckung geschützt, der bewegliche Kameraarm mit einem Plastikteil arretiert. Auf der Unterseite der Drohne sind Ultraschallsensoren sichtbar, mit denen die Drohne ihre Höhe über dem Boden feststellt. Auffällig ist außerdem, dass große Teile des Gehäuses mit Kühllamellen überzogen sind. Der Einschaltknopf ist direkt auf dem Akku platziert. Vier LEDs zeigen auf Knopfdruck die verbleibende Restladung an. Voll aufgeladen reicht die Energie für bis zu 27 Minuten Flugzeit. Die Kamera macht Fotos mit 12-Megapixel-Auflösung und kann sowohl Full-HD- als auch 4K-Videos aufzeichnen. Nahaufnahmen sind von Objekten möglich, die nur 50 Zentimeter vor der Kamera stehen. Das erfordert allerdings ruhiges Flugwetter. Der bewegliche Kameraarm, ein sogenannter Gimbal, stabilisiert die Kamera so, dass auch bei Wind ruhige Filmaufnahmen möglich sind. Per Fernsteuerung kann das Objektiv um bis zu 90 Grad nach unten geschwenkt werden. Gespeichert werden die Aufnahmen der Kamera auf einer microSD-Karte, die seitlich ins Gehäuse eingeschoben wird. Sobald die Mavic Pro eingeschaltet wird, blinken die Positionslichter im Rhythmus auf. Bei schlechten Lichtverhältnissen helfen die verschiedenfarbigen LED-Leuchten dem Piloten, die Position der Drohne besser zu erfassen. Zur Steuerung der Mavic Pro wird diese Fernsteuerung mitgeliefert. Das Besondere an der Fernsteuerung ist, dass sie über zwei Haltearme ein Smartphone aufnehmen kann. Mitgeliefert werden Kabel zum Anschluss von iPhones und Android-Handys. Ist ein Smartphone eingeklinkt, zeigt dessen Bildschirm das Bild der Drohnenkamera an. Von hier aus kann man nicht nur Aufnahmen starten, sondern auch sehr viel mehr Funktionen der Mavic Pro aktivieren als mit der Fernsteuerung. Bei unseren Flugtests beeindruckte die kleine Drohne selbst bei mäßigem Wetter und Windböen mit einer ruhigen Fluglage. Bis zu sieben Kilometer soll die Reichweite der Mavic pro betragen, bis zu 65 Stundenkilometer schnell soll sie fliegen können. Ausprobiert haben wir das lieber nicht. Was allerdings immer funktionierte, war die automatische Erkennung von Hindernissen. Sobald etwas den Weg der Drohne versperrte, stoppte sie und warnte mit einem Piepton.

Die neue Mavic Air könnte die Lücke zwischen den beiden Kategorien schließen. Sie ist im Grunde eine Kreuzung aus den billigen Selfie-Drohnen, die immer mehr Firmen anbieten, und der Mavic Pro.

Genau wie bei der Pro lassen sich auch bei der Air die Beine mit den Flugmotoren eng an den Rumpf anklappen. Die Drohne wird so zu einem handlichen Paket, das samt Transporttasche etwa so groß ist wie ein Smartphone-Karton. So ein Gerät passt lässig in meinen normalen Rucksack oder sogar in die Außentasche einer Outdoor-Jacke.

Drohne für die Jackentasche DJI Mavic Air: Letztlich dient die ganze Technik in der Mavic Air und dem Controller vor allem dazu, dem Anwender das Fliegen leicht zu machen. Selbst Anfänger kommen mit dem Gerät gut zurecht. Zum Transport werden die Ausleger mit den Propellern eng an das Gehäuse angeklappt. Nur so passt die Drohne in die mitgelieferte Transportbox, die sie unterwegs vor Beschädigungen schützt. Mit einem Gewicht von 430 Gramm liegt die Mavic Air bei Spaziergängen und Wanderungen vergleichsweise leicht im Rucksack. Freilich kommt noch das Gewicht des Controllers und eventueller Zusatzakkus hinzu. Die 4K-Video- und Fotokamera sollte man beim Transport mit dieser Kunststoffabdeckung schützen und arretieren. Die Kamera selbst ist mit einem sogenannten Gimbal an der Drohne befestigt. Dessen Mechanik stabilisiert die Kamera auf drei Achsen. Das sorgt für ruhige Aufnahmen, auch wenn es mal windig wird. Mehrere Sensoren, so wie diese beiden an der Front, sollen dafür sorgen, dass die Mavic Air sich im Raum orientieren kann. Die meisten dieser Sensoren sind doppelt ausgelegt. Die Unterseite ist sogar gleich mit vier Sensoren bestückt: mit zwei Kameras und zwei Infrarotsensoren. Oberhalb der rückwärtigen Sensoren ist hinter einer Klappe ein Steckplatz für Speicherkarten versteckt. Laut Hersteller lassen sich microSD-Karten mit bis zu 128 GB einsetzen. Die Vielzahl an Sensoren sorgt beispielsweise dafür, dass die Kamera autonom fast bewegungslos in der Luft schweben kann. Die Sensoren verhindern aber beispielsweise auch Kollisionen mit Gebäuden, Pflanzen und Straßenschildern - wenn auch manchmal nur knapp. Die volle Reichweite der Mavic Air lässt sich nur mit dem mitgelieferten Controller ausnutzen. Genau wie die Drohne ist auch er zusammenklappbar. In den Seitenteilen sind die abschraubbaren Steuerknüppel untergebracht. Erst wenn die kleinen Steuerknüppel aufgeschraubt sind, wird der Controller zu einer Fernsteuerung, wie man sie von Modellflugzeugen kennt. Die Funktionalität geht allerdings weit über die einer herkömmlichen Funkfernsteuerung hinaus, weil in den Controller ein Smartphone eingeklinkt wird. DJI liefert einen Adapter für Apple-Geräte sowie verschiedene Android-Smartphones mit. Erst in Kombination mit der App DJI Go 4 entfaltet der Controller seine vollen Möglichkeiten, die auch einige Automatik-Modi umfassen. Außerdem wird auf dem Display das Kamerabild der Drohne angezeigt. Spätestens wenn die Drohne außer Sichtweite fliegt, ist das zur Orientierung unverzichtbar.

Gewöhnungsbedürftige Gestensteuerung

Eine potenziell spannende Option ist das Steuern der Mavic Air mit Gesten. Die volle Funktion des mitgelieferten Controllers lässt sich damit nicht ersetzen, aber immerhin soll man auf diese Weise mit der Drohne Selfies knipsen können, ohne den Controller in der Hand halten zu müssen.

Was super klingt, ist in der Praxis aber noch ziemlich hakelig. Nicht einmal bei der Hälfte meiner Versuche knipste die fliegende Kamera tatsächlich ein Bild von mir, wenn ich es wollte. Da muss die Technik noch besser werden - und ich muss noch üben.

70 km/h Spitzengeschwindigkeit

Außerdem funktioniert die Gestensteuerung nur im Nahbereich. Will man die volle Reichweite ausnutzen, muss man den mitgelieferten Controller verwenden. Damit kann man den Quadrocopter theoretisch bis zu vier Kilometer weit wegfliegen lassen. So viel Mut habe ich bei meinem Test freilich nicht aufgebracht.

Auch den Sport-Modus, in dem die Drohne fast 70 km/h erreicht, habe ich lieber nur kurz ausprobiert - auch, weil er die Akkus zügig leert. Im Normalmodus kam ich auf knapp 20 Minuten Flugzeit pro Akku. DJI liefert zwei Stromspeicher mit.

Im Video: Kameradrohne selbst gebaut

Für Selfies reicht zur Not auch die Steuerung per Smartphone. Die Reichweite ist dann auf 80 Meter beschränkt. Besonders gute Videos bekommt man aber mit den Automatik-Modi hin. Bei denen fliegt die Drohne einen vorgegebenen Flugweg um eine zuvor festgelegte Person, ein Gebäude oder ein Fahrzeug ab und hält dabei die Kamera fest auf ihr Ziel gerichtet.

Außerdem kann die Mavic Air einer vom Piloten festgelegten Person automatisch folgen, was etwa beim Radfahren, Laufen oder Skifahren praktisch ist.

Wie in der Luft festgenagelt

Und genau diese Filmerei ist es ja, wofür die meisten Leute sich eine Drohne kaufen. Wer Spaß am Modellflug hat, kauft sich ein Modellflugzeug, wer sich selbst und Landschaften fotografieren und filmen will, eine Drohne. Die Mavic Air ist dafür mit einer 12-Megapixel-Kamera bestückt, die Videos in 4K-Auflösung aufzeichnen kann. Die Bildqualität kann man als sehr gut bezeichnen.

Beeindruckend ist aber vor allem, wie gut die bewegliche Halterung der Kamera, eine sogenannter Dreiachsen-Gimbal, Bewegungen der Drohnen ausgleicht und für ein ruhiges Bild sorgt. Lässt man die Drohne einfach auf der Stelle schweben, könnte man beim Betrachten so aufgenommener Videos meinen, die Kamera hätte auf einem enorm langen Stativ gestanden. So ruhig werden die Aufnahmen.

Vorteile und Nachteile Sehr leicht zu fliegen Gutes System zur Vermeidung von Kollisionen Klein und leicht Sehr gute Kamera Gute Akkulaufzeit Viele Automatik-Modi Teuer

Fazit

Im Grunde ist die Mavic Air eine geschrumpfte Mavic Pro. Sie sieht fast genau so aus wie ihre große Schwester, hat eine ebenso gute Kamera und lässt sich ebenso leicht steuern. Dadurch, dass das Gerät kleiner ist, passt es aber fast immer in den Rucksack oder das Handgepäck.

Mit 850 Euro ist die kleine Drohne aber nicht gerade günstig. Doch genau so, wie das Smartphone oft die bessere Kamera ist, weil man es eben dabei hat, wird die Mavic Air oft die bessere Drohne sein, weil man sie eben dabei hat.

