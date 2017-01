Kennzeichnung, Pilotenschein, Betriebserlaubnis Neue Regeln für Drohnenpiloten

Farbenfrohe Wohnblöcke: Die meisten der Bilder habe er zur "blauen Stunde" aufgenommen, sagt Yeung, also in der Morgen- oder Abenddämmerung. Das sei einer der Gründe, warum die Farben auf seinen Drohnenbildern so klar und leuchtend erscheinen. Ein anderer sind die teils sehr bunten Fassaden Hongkongs.