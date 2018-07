Druckerpatronen im Vergleich Billigtinte muss nicht schlechter sein

Den denkbar unsouveränsten Umgang mit billigen Ersatzpatronen für seine Drucker hatte das Unternehmen HP im Jahr 2016 demonstriert: Der Hersteller hatte an einige seiner Druckermodelle ein Firmware-Update verteilt, das Monate später heimlich eine neue Funktion aktivierte. Die sorgte dafür, dass nur noch Tintenpatronen mit einem HP-Sicherheitschip von den Geräten erkannt wurden. Alle anderen Patronen lösten eine Fehlermeldung aus, auch wenn sie vorher funktioniert hatten. HP bat später für sein Vorgehen um Entschuldigung.

Doch auch die Drucker anderer Hersteller haben in der Vergangenheit immer mal wieder den Dienst versagt, wenn ihre Besitzer auf billigere Tintenpatronen setzten, statt die teuren Originalpatronen zu kaufen. Die Stiftung Warentest hat nun aber festgestellt, dass sich die Situation verbessert hat. Nachzulesen ist das online und in der Ausgabe 8/2018 der Zeitschrift "test", die am Donnerstag erscheint.

In ihrem Vergleichstest mit Druckern von Brother, Canon, Epson und HP sowie Tintenpatronen von 14 Drittanbietern und den vier Originalpatronen hatten sie zumindest keine Kompatibilitätsprobleme. Dass ein Gerät eine Patrone nicht erkannte, kam nicht vor. Teils erhebliche Unterschiede im Preis und der Druckqualität machen es den Testern zufolge aber erforderlich, beim Kauf von Ersatzpatronen vorsichtig zu sein.

Ersparnis geht zum Teil mit Qualitätseinbußen einher

Besitzer von Brother-Druckern etwa können bis zu 80 Prozent sparen, wenn sie statt Originalpatronen die des Drittanbieters Peach wählen. Maßstab ist dabei der Preis für eine bedruckte Seite. Für eine ganze Patrone mit schwarzer Tinte zahlen Peach-Kunden im Mittel 6,50 Euro, während die Originalpatrone beim Anbieter 39 Euro kostet.

Kleinere Qualitätseinbußen müssen Nutzer dabei aber hinnehmen, haben die Tester festgestellt: Ihnen zufolge bleicht die Ersatztinte im Sonnenlicht erkennbar aus. Die Tinte von Agfaphoto liefere hingegen ein ebenso gutes Ergebnis wie die von Brother selbst, bei einer Ersparnis von immerhin noch 50 Prozent.

Für ihren Canon-Drucker hat die "Test"-Redaktion keine Alternative zur Originalpatrone gefunden, die qualitativ überzeugte. Patronen von Tonerdumping und Ink Swiss seien zwar deutlich günstiger, aber dafür sei auch die Druckqualität klar schlechter. Bei Epson hingegen sei das Preis-Leistungs-Verhältnis der Drittanbieter besser.

Bei HP war das Testergebnis besonders durchwachsen: Schon die Originaltinte liefere eine nur befriedigende Druckqualität, urteilten die Tester. Tinte von KMP sei vergleichbar gut, aber deutlich günstiger: Eine Patrone kostet im Schnitt zwölf Euro weniger. Andere Drittanbieter seien wiederum sogar teurer als HP selbst oder aber lieferten für weniger Geld merklich schlechtere Ergebnisse.