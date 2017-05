Essential Phone Android-Erfinder zeigt sein Super-Smartphone

Android-Erfinder Andy Rubin meldet sich mit einem teuren High-Tech-Smartphone zurück. Das erste Gerät seines Start-ups Essential fällt mit einem großen Display auf, das fast die gesamte Frontseite ausfüllt. An der Oberkante gibt es nur einen Ausschnitt für die Kamera und einen schmalen schwarzen Streifen am unteren Rand.

Dadurch passt in das relativ kompakte Gehäuse mit Abmessungen von gut 7 mal 14 Zentimetern ein vergleichsweise großer Bildschirm mit einer Diagonale von 5,7 Zoll. Damit wird ein Trend im Smartphone-Design gestärkt. Zuletzt drückte auch Marktführer Samsung den Rahmen um das Display - von Apple wird ein ähnlicher Schritt beim nächsten iPhone-Modell erwartet. Zuvor hatte der chinesische Anbieter Xiaomi mit dem Mi Mix bereits ein ähnliches Design präsentiert:

Das Mi Mix ausprobiert Das Mi Mix von Xiaomi besteht vorne fast nur aus dem Bildschirm. Durch Design-Kniffe und technische Tricks konnten viel Bauteile, die sonst vorne im Gehäuse verbaut sind, anders platziert werden. Die Rückseite des Mi Mix zeigt den Schriftzug: "Mix Designed by Mi". Xiaomi konnte den weltweit bekannten Produktdesigner Philippe Starck für eine Zusammenarbeit gewinnen. Neben der weißen ist auch eine schwarze Version erhältlich, mit golden eingefasster Kamera und Fingerabdrucksensor. Beim Fotografieren wird deutlich, wie sehr der nahezu randlose Bildschirm das Smartphone verändert. Fast wirkt er hier wie ein Fenster. Das Android-6.0-Betriebssystem hat Xiaomi mit einer eigenen Benutzeroberfläche überzogen. Viele Apps, wie hier die Notizen, sehen daher anders aus als gewohnt. Von der großen Bildschirmfläche und der hohen Auflösung macht das System leider kaum Gebrauch. Erst mit Android 7 könnte man beispielsweise kleinere Symbole verwenden, um mehr Inhalt auf den Bildschirm zu bringen.

Bei Rubins Essential-Smartphone ist der Rahmen im Gegensatz zum bei der Konkurrenz oft verwendeten Aluminium aus Titan, was das Gerät robuster machen soll. Der Preis liegt mit 699 Dollar in der Liga des iPhones und anderer Top-Smartphones. Vorerst kann man es aber nur in den USA vorbestellen. Über einen Verkaufsstart in Deutschland sind noch keine Informationen bekannt.

Das Telefon läuft mit Android - auch wenn Rubin auf Distanz zu Google ging, der heute treibenden Kraft hinter dem Betriebssystem und sein langjähriger Arbeitgeber. "Bei all dem, was Android dafür geleistet hat, Technologie zu fast jedem zu bringen, hat es auch zu dieser wirren neuen Welt beigetragen, in der Menschen mit der Technik zu kämpfen haben, die eigentlich ihr Leben vereinfachen sollte", schreibt er in einem Blogeintrag. Er fühle sich dafür mitverantwortlich und wolle das mit seinem neuen Projekt besser machen.

Modulare Bauweise für Erweiterungen

Das Essential Phone soll sich um weitere Hardware erweitern lassen. Die soll offenbar magnetisch an der glatten Rückseite des Geräts angedockt werden können. Bisher bietet Essential dafür aber leidglich ein eine 360-Grad-Kamera als Zubehör an. Eine Dockingstation zum drahtlosen Aufladen ist angekündigt.

Rubin hat die Smartphone-Branche geprägt wie kaum sonst jemand. Er hatte Anfang des vergangenen Jahrzehnts das Start-up Android mitgegründet, das später für 50 Millionen Dollar von Google gekauft wurde.

Nachdem das iPhone 2007 mit seinem großen Touchscreen das Smartphone-Geschäft revolutionierte, wurde Android zur Grundlage von Googles offenem Betriebssystem, das die Funktionen in die Hand anderer Hersteller legte. Rubin führte Android unter dem Google-Dach, bis er 2013 an die Spitze des Roboter-Projekts des Internet-Konzerns gesetzt wurde. Im Jahr darauf verließ er Google und gründete den Start-up-Finanzierer Playground Global, aus dem auch Essential hervorging.

So sieht das Titan-Handy aus Der Schöpfer des Betriebssystems Android hat vorgestellt, woran er die letzten Jahre gearbeitet hat: am Essential Phone. Das Titan-Handy soll stabil gebaut sein und setzt auf einen aktuellen Design-Trend. Das Smartphone ist mit einem nahezu randlosen Display ausgestattet - so wie man es etwa vom Xiaomi Mi Mix und Samsungs Galaxy S8 kennt. Das Essential Phone lässt sich vorerst nur in den USA bestellen. Sein Rahmen ist aus Titan gefertigt. Die Rückseite des neuen Smartphones ist flach. Doch Magneten sorgen dafür, dass sich Extra-Hardware anbringen lässt - zum Beispiel eine der beiden ersten Hardware-Erweiterungen von Essential: eine kleine 360-Grad-Kamera. Das Unternehmen wirbt damit, dass es die kleinste 360-Grad-Kamera der Welt sei. Der Datentransfer zum Handy funktioniert drahtlos.

Medienberichte über Rubins Pläne hatte es bereits Anfang des Jahres gegeben, befeuert durch Gespräche mit Mobilfunkanbietern, die Rubin am Rande der Hightech-Messe CES Anfang Januar in Las Vegas geführt hatte.