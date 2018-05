Fototipps für Einsteiger So kriegen Sie den Farbstich aus alten Fotos

Frage: Lieber Doc Baumann, wahrscheinlich nehmen Sie mein Problem gar nicht ernst, weil (für Sie) die Lösung so einfach ist, aber ich kriege es einfach nicht hin, in diesem alten Familienfoto den Farbstich zu entfernen. Können Sie helfen? Danke und liebe Grüße, Gabi aus Eisenach

1. Originalfoto

Die meisten unserer Leser und Leserinnen könnten das Foto wohl relativ schnell korrigieren, aber ich nehme Ihre Frage durchaus ernst. Es schadet nie, bei Bearbeitungstipps für Fotos auch die Grundlagen zu wiederholen und Einsteigerwissen zu vermitteln.

2. Manuelle Einstellungen

Das Hauptproblem besteht darin, dass man bei einem ohne Referenzkarte fotografierten Bild nie so genau weiß, wie die Originalfarben aussahen. Aber man darf davon ausgehen, dass Vegetation grün ist, ein Rücklicht rot und so weiter. Da das Bild einen starken Rotstich aufweist, fehlt die Komplementärfarbe Cyan.

Die lässt sich über verschiedene Regler rekonstruieren: (a) Bei "Selektive Farbkorrektur" für "Grautöne" Magenta leicht und Cyan stark anheben; oder (b) bei der "Tonwertkorrektur" Rot in Richtung Cyan und Blau leicht in Richtung Gelb verschieben (ähnlich bei "Gradationskurven"); (c) bei "Farbbalance" in entsprechender Weise vorgehen. Abschnitt (d) zeigt darüber hinaus zusätzliche manuelle Anpassungen vor allem in den Grün und Gelbbereichen.

3. Oft geht es auch ganz einfach

Einfacher geht es so: (a) Rufen Sie "Tonwertkorrektur" oder "Gradationskurven" auf und klicken Sie mit der Neutral-Pipette (c) auf eine Bildstelle, die wahrscheinlich neutral grau ist (hier die Steinstufen). Noch schneller und meist erfolgreich ist die mit der Tastenkombination "Strg/Befehl-Shift-B" aufzurufende "Auto-Farbe" (b), was hier sogar im Wortsinne passt. Bei Bedarf können Sie das Ergebnis jederzeit nachjustieren.

