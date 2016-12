Kaufberatung Darauf sollten Sie beim neuen Fernseher achten

Welche Größe ist empfehlenswert?

Das hängt natürlich davon ab, wie viel Platz Sie haben. Und vom Budget, denn große Fernseher sind immer auch teurer. Als grobe Leitlinie gilt, dass der Abstand zum Bildschirm das 2,5-fache der Bildschirmdiagonale betragen sollte.

Ein 40-Zoll-TV sollte also nicht weniger als zweieinhalb Meter vom Betrachter und beispielsweise dem Sofa entfernt stehen. Bei einem der derzeit beliebten 55-Zoll-Modell sind es schon 3,5 Meter, bei einem 65-Zoll-Exemplar mehr als vier Meter. Um diese Berechnungen anstellen zu können, muss man zuerst auch noch die meist in Zoll angegebenen Diagonale in Zentimeter umrechnen, indem man die Zoll-Angabe mit 2,54 multipliziert.

Diese Abstandsempfehlungen gelten freilich nur für Full-HD-Fernseher. An die neuen UHD-TVs, bei denen die Bildschirmauflösung viermal höher ist als bei Full HD, kann und soll man sich gerne etwas näher herantrauen. Deren Pixel sind so fein, dass man sie auch geringem Abstand nicht mit bloßem Auge erkennen kann.

Brauche ich 4K, Ultra HD und HDR?

In den meisten Fällen: eher nicht. Die auch als 4K bezeichnete Ultra-HD-Auflösung beträgt 3840 x 2160 Pixel, was acht Megapixeln entspricht. Gegenüber Full-HD-Fernsehern sind die Pixel also viel kleiner, können deshalb feinere Details darstellen.

Wirklich sichtbar wird der Unterschied aber nur, wenn man auch viel näher als gewohnt vor dem TV sitzt. Bei einem 50-Zoll-Modell etwa würde sich das erst bei einem Sitzabstand von weniger als zwei Metern bemerkbar machen. Von Experten hört man deshalb oft die Aussage, UHD-TVs seien erst ab einer Diagonale von 65 Zoll sinnvoll.

Grundsätzlich kann man dem zustimmen. Insbesondere mit Blick darauf, dass UHD-TV-Sendungen derzeit im deutschen Fernsehen nicht frei empfangsbar sind. Einzig der Pay-TV-Anbieter Sky bietet ein kleines UHD-Programm an. Auch das Angebot an UHD-Blu-rays - für die man spezielle Player braucht - ist überschaubar. Einzig YouTube, Netflix und Amazon Video bieten ein etwas größeres Angebot an UHD-Filmen und -Serien. Und die genießen zu können sollte man aber einen Internetzugang mit mindestens 16 Mbit/s haben.

Das müssen Sie über die neuen Fernseher wissen 3D Gemessen an dem Aufwand, mit dem 3D-TV vor einigen Jahren eingeführt wurde, führt die Technologie mittlerweile ein bescheidenes Nischendasein. Angesichts dessen, was bisher an 3D-Filmen geboten wurde, kein Wunder. Abgesehen von wenigen gelungenen 3D-Produktionen sind viele 3D-Filme entweder reine Effekthascherei oder von so schlechter Qualität, dass man doch lieber die 2D-Version anschaut. LG hat bereits angekündigt, 3D nur noch in wenigen Premiummodellen einbauen zu wollen. Samsung soll ähnliche Pläne haben und hat Branchenberichten zufolge angeblich keine neuen 3D-Brillen mehr bei seinen Zulieferern bestellt. Ein Verlust ist das nicht: Die Plastikbrillen, die 3D-Fernsehern beiliegen, sind weder schick noch angenehm zu tragen. Ambilight Entwickelt und patentiert von Philips, ist Ambilight seit seiner Einführung 2004 ausschließlich in Philips-Fernsehern zu finden. In den Seiten des Fernsehers eingebaute LEDs beleuchten das Umfeld des Fernsehers in Farben, die dynamisch an das gerade angezeigte TV-Bild angepasst werden. Auf diese Weise soll das TV-Bild in der Wahrnehmung des Zuschauers größer erscheinen. Gleichzeitig soll durch Ambilight der Kontrast zwischen TV-Bildschirm und Umgebung verringert werden, was wiederum einen entspannende Wirkung für die Augen haben soll. Connect Box Je besser die Technik wird, desto dünner werden die Fernseher. Die vielen Kabel für externe Zuspielgeräte, Spielkonsolen, Lautsprecherboxen und TV-Anschluss stören den aufgeräumten Rücken solcher TV-Geräte. Manche Hersteller liefern besonders teure Geräte deshalb mit externen Anschlussboxen, bei Samsung heißen sie Connect Box. Hier werden alle Geräte angeschlossen. Die Box wird dann mit nur einem Kabel mit dem Fernseher verbunden. Curved TV Ein Trend, der sich seit ein paar Jahren fortsetzt, ist der hin zum Curved TV. Curved-TV-Geräte sind Fernseher, deren Bildschirme nicht plan, sondern leicht nach innen gebogen ist. Der Look erinnert an die Leinwände großer Kinosäle. Der Effekt von Curved-Displays besteht vor allem darin, dass das Bild tiefer erscheint, manchmal schon fast räumlich wirkt. Zudem soll das Bild für den Betrachter insgesamt größer erscheinen. DVB-T2 HD Das 2002 eingeführte digitale Antennenfernsehen DVB-T wird bald durch den neuen Standard DVB-T2 HD ersetzt. Das ist bitter nötig, denn während moderne Fernseher längst Full-HD- oder gar UHD-Auflösungen beherrschen, wird DVB-T in viel geringerer Auflösung, maximal 720 x 576 Pixel, gesendet. Der Nachfolger DVB-T2 HD bringt dagegen HD-Auflösung. Seit dem 31. Mai läuft der Testbetrieb. Wenn am 29. März 2017 in den Ballungsräumen der Regelbetrieb beginnt, wird damit auch das Ende von DVB-T eingeläutet. Um das HD-Antennenfernsehen sehen zu können, braucht man allerdings ein neues Empfangsgerät oder ein CI-Modul zum Einstecken in den Fernseher. Außerdem sind Privatsender dann nur noch gegen eine Gebühr von 69 Euro pro Jahr empfangbar. hbbTV Das Hybrid Broadcasting Broadband TV (hbbTV) wird oft mit Smart TV verwechselt, ist aber etwas anderes. Der hbbTV-Standard kombiniert das TV-Angebot mit Internetdiensten, die über einen roten Knopf auf der Fernbedienung aufgerufen werden. Zum einen können das programmbegleitende Informationen sein, wie die Aufstellung der Mannschaften bei einem Fußballspiel. Zum anderem bieten viele TV-Sender aber beispielsweise auch Programmübersichten oder einen Zugang zu ihren Mediatheken an. So kann man verpasste Sendungen direkt aus dem laufenden Programm aus aufrufen und anschauen, ohne eine App aufrufen zu müssen. HDR Neben UHD ist HDR der nächste große TV-Trend. HDR, High Dynamic Range, bedeutet, dass ein Fernseher einen besonders großen Kontrastumfang hat, also der Unterschied zwischen Schwarz und Weiß besonders groß ist. Vergleich man dasselbe Bild auf einem TV mit HDR und einem ohne, sieht man, dass vor allem in Bereichen, die besonders hell oder dunkel sind, mehr Details sichtbar werden. Aber auch dafür braucht man natürlich erst einmal passend aufbereitete Filme - und die sind derzeit noch Mangelware. Um die Zeit zu überbrücken, bis es mehr HDR-Filme gibt, behilft sich beispielsweise Samsung mit einem HDR+-Modus in einigen seiner TV-Geräte. Ist der aktiviert, wird auch bei normalen TV-Inhalten der Kontrast erhöht, sodass ein HDR-ähnlicher Effekt entsteht. LCD und LED Die meisten Fernseher basieren heutzutage auf der sogenannten Flüssigkristalltechnologie. Nach der englischen Bezeichnung Liquid Crystal Display wird das kurz als LCD bezeichnet. Da LCDs von sich aus nicht leuchten, müssen sie von hinten angestrahlt werden, um ein Bild zu erzeugen. Früher nutzte man dazu Leuchtröhren. Heute werden LEDs verwendet, weshalb die meisten aktuellen TV als LED-Fernseher bezeichnet werden. LEDs haben den Vorteil, dass sie in kleinen Gruppen oder sogar einzeln ansteuerbar sind. So können die Helligkeit und die Kontraste des Fernsehbildes genauer geregelt werden als mit den früher verwendeten Leuchten. OLED Bei der OLED-Technologie benötigt man keine Hintergrundbeleuchtung, weil OLEDs die Funktionen von LCD und LED in sich vereinen. OLED-Bildschirme können deshalb dünner und leichter gebaut werden als LCD- und LED-Displays. Außerdem erzeugen sie ein tieferes Schwarz. Nano Crystals, SUHD, Super UHD und Quantum DotsUm sich voneinander abzuheben, verwenden die Hersteller unterschiedliche Begriffe, auch wenn sie eigentlich das Gleiche meinen. Egal ob Nano Crystals, SUHD, Super UHD oder Quantum Dot, hier geht es immer darum klarzustellen, dass damit ausgestattete Fernseher mehr Farben darstellen können als andere. Mal wird das durch mit Nano-Partikeln versehene Hightech-Folios im Bildschirm erreicht, mal durch besondere LEDs. Das Ergebnis ist letztlich dasselbe und hört sich erst einmal unspektakulär an: Statt einer Farbtiefe von bisher acht Bit erreichen solche Bildschirme zehn Bit. Doch die zwei Bit machen einen gewaltigen Unterschied aus: Sie bedeuten, dass so ein TV statt 16 Millionen Farbtönen eine Milliarde unterschiedliche Farbschattierungen erzeugen kann. Das Ergebnis sind realistischere und meist auch hellere Bilder. Screen Mirroring Aktuelle Fernseher bieten oft eine Möglichkeit, ein Smartphone oder Tablet per Funktechnik mit dem TV zu verbinden. So kann man das Bildschirmbild des Mobilgeräts auf dem großen Fernseher ansehen. Auf diese Weise kann man beispielsweise Fotos, Videos oder gar Spiele auf dem TV anschauen oder nutzen statt auf dem kleinen Handy-Display. Smart TV Einen Fernseher ohne Smart-TV-Funktionen zu finden, dürfte mittlerweile schon recht schwierig werden. Mittlerweile ist die Technologie, die Fernseher mit dem Internet und Heimnetzwerken verbindet, schon recht ausgereift. Apps beispielsweise gehören fast schon zum Standard. Sie ermöglichen beispielsweise die Nutzung von Netflix und YouTube, ohne dass man dafür zusätzliche Hardware anschaffen muss. Auch einen Webbrowser haben fast alle Geräte an Bord, Spaß macht das Websurfen am TV aber trotzdem nicht. Ebenso fehlt immer noch ein Standard. So kann man Apps, die auf einem Sony-TV laufen, nicht auf einem von Samsung nutzen. UHD, 4K und 8K Hier kommen drei Begriffe zusammen, die oft und gerne verwechselt oder falsch verwendet werden. UHD ist die Kurzform für Ultra High Definition, ein Standard für ultrahoch-auflösendes Fernsehen, kurz UHDTV. Der Standard umfasst zwei Auflösungen, 3840 x 2160 Pixel und 7680 x 4320 Pixel. Aktuell gebräuchlich ist die kleinere dieser beiden Auflösungen, die durch ein UltraHD-Logo gekennzeichnet wird. Sie bietet viermal so viele Bildpunkte wie Full HD und damit deutlich feinere Details und glattere Farbverläufe als Full HD. Außerdem können 3D-Filme hiermit besser dargestellt werden. Wie bei der Einführung von Full HD sind derzeit aber nur wenige UHD-Filme verfügbar, einige davon auf UHD-Blu-rays. Weitere UHD-Filme und -Serien lassen sich online bei Netflix und Amazon Video abrufen. Der Pay-TV-Sender Sky hat angekündigt, ab Herbst Fußballspiele in UHD zu übertragen. Weiter mit Teil 2 UHD, 4K und 8K, Teil 2 Oft werden UHD und 4K synonym verwendet. Genau genommen wird mit 4K allerdings die in Kinos gebräuchliche Auflösung von 4096 x 2160 Pixeln bezeichnet. Die 8K-Auflösung mit 7680 x 4320 Pixeln hat derzeit keine Relevanz. Wenn TV-Hersteller auf Messen Fernseher mit dieser Auflösung zeigen, dienen diese nur als Technologiedemonstration. Das könnte sich in den kommenden Jahren aber ändern. Japanische TV-Anstalten planen, die Olympischen Spiele 2020 in 8K auszustrahlen. Das Marktforschungsinstitut Juniper Research glaubt, dass zwischen 2020 und 2021 immerhin 400.000 8K-TVs Käufer finden werden. Jetzt auf ein solches Gerät zu sparen, wäre trotzdem Blödsinn. Der neue Standard ist UHD mit 3840 x 2160 Pixeln und wird es auch eine Weile bleiben. VideostreamingDie Zeiten, in denen man linear ferngesehen hat, also immer das, was die Sender gerade ausgestrahlt haben, sind vorbei. Heute liefern Anbieter wie Netflix, Amazon Video und Maxdome Filme und Serien auf Abruf via Internet. Statt sie erst komplett herunterzuladen und dann anzuschauen, werden sie sozusagen häppchenweise auf PC, Tablet oder Fernseher geladen und sofort kontinuierlich abgespielt. Es entsteht eine Art Datenstrom, englisch "Stream". Auch die großen TV-Sender bieten in ihren Mediatheken Sendungen zum Streamen an.

Wer sich heute eines der Top-Geräte mit dem besten Bild und der neuesten Technologie kauft, bekommt die Technologie aber quasi mitgeliefert. Solche High-end-Geräte beherrschen meist UHD und auch sonst gibt es noch einige Argumente, die für UHD-Fernseher sprechen. Auch für die neue HDR-Technik, die Filme mit einem erweiterten Kontrastbereich ermöglicht, ist UHD die Basis. Eigene Digitalfotos sehen auf einem hochauflösenden UHD-TV fast immer besser aus als auf Full-HD-Geräten. Und schließlich ist UHD zukunftsträchtig. Wenn Sie Ihren neuen Fernseher länger als bloß ein paar Jahre benutzen wollen, ist UHD eine gute Idee.

Brauche ich einen Twin-Tuner oder Triple-Tuner?

Triple Tuner sind mittlerweile fast Standard. Sie ermöglichen den Empfang von Fernsehsendungen via Kabel, Satellit und Antenne. Mit einem solchen Tuner im TV braucht man keine externe TV-Box mehr. Verwirrend ist, dass es neben dem Namen Triple Tuner auch den Begriff Twin Tuner gibt. Er bedeutet, dass in dem Gerät zwei Tuner eingebaut sind. Dadurch ist es möglich, ein TV-Programm aufzuzeichnen und gleichzeitig ein anderes anzuschauen.

Brauche ich DVB-T2-HD?

Wer das TV-Programm per Antenne empfängt, sollte zudem darauf achten, dass der Fernseher DVB-T2 HD beherrscht. Der neue Standard für Antennenfernsehen ist leistungsfähiger als das alte DVB-T, ermöglicht die Ausstrahlung von TV-Programmen in HD. Der Testbetrieb hat im Mai 2016 begonnen, Ende März geht das System in Ballungsräumen in den Regelbetrieb, bis 2019 soll der Umstieg vollzogen sein. Das alte DVB-T wird dann abgeschaltet sein.

DPA DVB-T2-HD-Logo

Beherrscht der TV den neuen Standard nicht, muss man dann entweder ein sogenanntes CI-Modul nachrüsten oder einen externen TV-Receiver kaufen, um weiterhin per Antenne fernsehen zu können. Zu den Kosten für die neue Hardware kommen künftig auch Gebühren hinzu. Während die öffentlich-rechtlichen HD-Programme frei empfangbar bleiben, wird für Privatsender eine Gebühr von 69 Euro pro Jahr fällig.

Welche Anschlüsse brauche ich?

Auf einen Anschluss kann man heute jedenfalls verzichten: Scart. Der dicke Stecker ist mit den Videorekordern ausgestorben. Stattdessen braucht man HDMI-Buchsen. Und zwar mindestens so viele, wie man externe Geräte anschließen will. Zwei sind das Minimum, drei in Ordnung, vier gut.

Wenn Sie einen UHD-TV haben und beispielsweise von einem UHD-Blu-ray-Player oder einer Settop-Box aus 4K-Filme anschauen wollen, müssen die Anschlüsse den Verschlüsselungsstandard HDCP 2.2 beherrschen. Außerdem ist HDMI 2.0 Pflicht, damit 4K-Videos ordentlich beim TV ankommen.

Um eine Surround-Anlage oder einen Soundbar-Lautsprecher anschließen zu können, ist außerdem ein optischer Digitalausgang wichtig. Wer eine Festplatte benutzen will, um Filme oder Serien aus dem Fernsehprogramm aufzunehmen wie bei einem Videorekorder, braucht außerdem einen USB-Anschluss. Bei UHD-TVs sollte der USB-3.0-kompatibel sein.

Wie entschlüsselt man TV-Bezeichnungen?

Vergessen Sie's! Die kryptischen Kombinationen aus Zahlen und Buchstaben, aus denen sich die Bezeichnung eines Fernsehers zusammensetzt, haben zwar eine Bedeutung, doch die kann nur von Experten dekodiert werden. Bei Samsung beispielsweise deutet eine "5" an der zweiten Stelle der vierstelligen Produktnummer an, dass es sich um ein Gerät mit gebogenem Bildschirm - Curved - handelt.

Nur eines ist bei fast allen Anbietern gleich: Je höher die meist vierstellige Nummer im Titel, desto höherwertiger ausgestattet ist der Fernseher. Ein TV der 55XY8123 heißt, ist also besser als einer, der 55XY5123 heißt. Explizite Rückschlüsse auf die Qualität lässt dieses System zwar nicht zu, gibt aber immerhin einen Anhaltspunkt, ob es sich eher um ein Einsteiger-, Mittelklasse- oder Oberklassegerät handelt.