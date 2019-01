Profitipps So wird Schaufensterbeleuchtung zum Fotostudio

Während der Winterzeit versinkt die Sonne bereits früh hinter dem Horizont. Es ist die Zeit, in der stilvolle bunte Lichter in den Einkaufsmeilen der Städte flanierenden Kunden den Weg zum nächsten Schnäppchen weisen. Nach Geschäftsschluss leeren sich die Straßen und dem Fotografen bietet sich eine Lichtbühne, die er vielfältig in Szene setzen kann.

Das Foto-Shooting für diesen Artikel fand in der Düsseldorfer Königsallee statt. Hier reihen sich Geschäfte und Passagen aneinander, die nicht nur hochpreisige Ware anbieten, sondern ihre glamourösen Präsentationen auch gerne in aufwendige Lichtinstallationen kleiden. Teilweise hat der Betrachter das Gefühl, einer künstlerischen Inzsenierung gegenüberzustehen.

Für Fotografen bietet sich hier eine Fülle an Möglichkeiten. Während im Studio meist viele Lichter mit Farbfolien und Lichtformern zum Einsatz kommen müssen, um eine abwechslungsreiche Lichtkulisse zu schaffen, ist in der Stadt schon alles vorbereitet.

Nachtaufnahme in der Einkaufspassage LED-Effektbeleuchtung Der Hintergrund ist hier die spiegelnde Metalloberfläche eines Gebäudeeingangs. Beleuchtet wird die Szene von bunten LED-Panels, die großflächig an der gegenüberliegenden Hauswand angebracht sind. Lichtinstallation Das Model wird in diesem Foto hauptsächlich von den Lichtstreifen der Fassade beleuchtet; nur etwas Streulicht stammt von einer entfernten Laterne. Die durchgängige Lichtinstallation schafft eine gute Kontrastkante am Model. Videowände In einem Schaufenster befindet sich eine Videowand, die immer wieder neue Lichtszenen schafft. Das warme Licht von der linken Seite stammt von einem Werbeschild; im Gesicht sorgen Reflexionen der Außenbeleuchtung für die kühlere Aufhellung. Lichtflächen Das Model steht seitlich in einem Kaufhauseingang, der mit großflächigen, mattierten Plexiglasplatten weiß beleuchtet wird. Die Lichtinstallation setzt sich über seinem Kopf fort und sorgt dadurch für eine flächige Ausleuchtung.

In den hier gezeigten Beispielen wurde gänzlich auf Zubehör wie Blitze und Reflektoren verzichtet. Das kann den Fotografen vor Hürden stellen, belohnt ihn aber auch mit interessanten Effekten.

Ein Stativ hilft nach Sonnenuntergang, verwackelte Bilder zu vermeiden, ein lichtstarkes Objektiv gehört zwingend dazu, und der nötige ISO-Wert erreicht schnell 3200 oder 6400, was wiederum das Bildrauschen verstärkt. Die Aufnahmen sollten im Raw-Format festgehalten werden, um später das Maximum aus dem Foto herausholen zu können, denn auf Basis von 8-Bit-JPEGs werden sich kaum ausgewogene Ergebnisse erzielen lassen.

Gefunden in DOCMA 86 Doc Baumanns Magazin für digitale Bildbearbeitung Januar/Februar 2019

Wie immer, wenn die Lichtquellen Teil des Bildes sind, ist ein großer Dynamikumfang der Kamera nötig. Die Lichtflächen überstrahlen meist schon das Motiv, während das Model noch immer nicht ausreichend belichtet ist. An die für die jeweilige Szene optimale Belichtung müssen Sie sich herantasten. Die beste Kontrolle bietet der manuelle Belichtungsmodus. Schatten hellen Sie später in Lightroom oder Photoshop auf, Lichter dunkeln Sie etwas ab, und zum Schluss sorgt der richtige Look für ein spannendes Resultat.

Bei Bedarf kann der Fotograf die Lichtszenerie durch weitere Lichtquellen und -former gestalten. Eine Aufhellung von vorne unterstützt die Fokussierung und bringt den Szenenkontrast auf ein Niveau, das der Sensor der Kamera leichter bewältigen kann.