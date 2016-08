Foto-Tipps: Der Fehler ist manchmal die perfekte Lösung

Dirk Steffens aus Stuttgart schreibt zu diesem Bild: "Mein Lieblingsfoto von meiner letzten Botswana-Reise. Ich war zu Besuch bei einer Gruppe von Locals. Das Kind spielte mit dem Stab, aber wusste schon gut damit umzugehen. Das Foto ist durch das hohe Gras aufgenommen. Das Foto ist nicht bearbeitet - ich habe noch nicht die perfekte Lösung gefunden. Habt Ihr vielleicht einen Tipp?"

Die "fokussiert"-Bildkritik:

Oft denkt man beim Betrachten einer Vorschau auf dem Kamera-Monitor: "Wow - Volltreffer". Zuhause nach dem Download der RAW-Daten stellt man dann fest, dass die Aufnahme als kleine Vorschau toll wirkt, aber in der vollen Auflösung nicht mehr funktioniert.

Typischerweise bemerkt man dabei erst, dass die Schärfe nicht richtig gesetzt war. Und obwohl das nicht der einzige Unterschied in den Bildformaten ist, handelt es sich doch nicht nur um einen typischen Effekt, sondern um einen, der mit der Physik zusammenhängt.

Schärfe ist relativ. Sie hängt nicht nur mit dem Kontrast, der Anzahl und der klaren Abgrenzung von Bildpunkten zu ihren Nachbarn ab, sondern auch von der Distanz des Betrachters zum Bild. Ein Weltformat-Plakat kann Bildpunkte von der Größe einer Fingerkuppe haben: Von Nahem betrachtet, ist es mehr ein Mosaik als eine Fotografie. Aus 30 Metern Distanz dagegen ist es ein gestochen scharfes Foto.

In dieser Farb-Aufnahme sehen wir schemenhaft einen kleinen, dunkelhäutigen Jungen. In der Mitte des Querformats stakt er mit einem Stock vielleicht sein Boot vorwärts in unsere Richtung. Oder er steckt den Stock seitlich vom Körper in den Boden.

Der gesamte Vordergrund der Aufnahme ist, im Gegensatz zum Jungen, durchzogen von gestochen scharf abgelichteten Grashalmen, die einen sehr durchsichtigen, aber ebenso flächendeckenden Schleier vor dem Kind bilden.

Technisch gesehen liegt ein Fehler vor

Technisch gesehen würde man wahrscheinlich von einem Fehler bei der Aufnahme ausgehen: Klassisch wäre ein Autofokus, der angesichts der Grashalme nicht auf den Jungen scharf stellen konnte, den Du eigentlich fotografieren wolltest.

Abhilfe ist in solchen Situationen nur mit dem Umschalten auf manuellen Fokus möglich. Wenn, wie hier, mit einem langen Teleobjektiv (200mm) und relativ weit geöffneter Blende fotografiert wird, ist die Schärfentiefe zu gering, als dass das eigentliche Motiv noch scharf würde. Ich bezweifle, dass eine andere Blende das groß geändert hätte. Das Gras ist wahrscheinlich zu sehr im Vordergrund.

Der Fehler macht das Bild interessant

Allerdings ist der "Fehler" hier zum eigentlichen Pluspunkt des Bildes mutiert. Denn die Kaschierung des Gesichtszugs des Jungen und all der anderen Details, die seine Tätigkeit, seine Laune und so weiter, zeigen würden, macht ihn geheimnisvoll und gibt dem Betrachter etwas zur kreativen Ergänzung.

Die Grashalme liefern dazu eine weitere Bildaussage: und zwar zur Lebenswelt des Jungen. Die Halme bieten eine feine Struktur, die ebenso spannend anzusehen ist wie das Hauptmotiv, das in der Tiefe leicht verschwimmt.

Die Komposition der Aufnahme ist bezogen auf den Jungen, also wie zu erwarten sehr zentral. Es fehlt ein zusätzlicher Einfall oder ein anderer Ansatz, wie beispielsweise eine Verschiebung nach links, um dem Jungen Raum zu geben. Der Blickwinkel ist aber auf Augenhöhe des Jungen. ich nehme an, der Fotograf hat gesessen oder sich für die Aufnahme hingekniet und das hat die Grashalme vor den Jungen geschoben.

Keine Bearbeitung notwendig

Ich sehe hier keinen Anlass, das Bild nachzubearbeiten. Ich finde es in dieser Art und mit der Belichtung nach Sonnenuntergang perfekt. Seine Wirkung dürfte es am ehesten in einem recht großen Raum entfalten, in dem es wiederum in sehr hoher Auflösung und sehr großem Format gedruckt gehängt wird.

Auf Distanz nämlich würde der Junge das eindeutige Hauptmotiv und fast "scharf" wirken. Beim Näherkommen erst würden sich die gestochenen Grashalme abheben und dem Bild die zweite Ebene verleihen.

Aber ich sehe es auch in einer Serie über deine Gastgeber als außerordentlich reizvolle Perspektivenänderung, die als Reportage-Element eben etwas über die Lebensumstände - Grasland, Fruchtbarkeit -und die Stimmung aussagen könnte. Wenn dieses Bild also ein "Fehler" war, dann ein sehr glücklicher.