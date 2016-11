Foto-Tipps Die Kälte der Stadt

Thomas Schiefke/ fokussiert.com Canon 700D, f/16, ISO800, 35mm, 5 Sekunden, ISO 800,

Thomas Schiefke aus Zürich: Ich beschäftige mich erst seit diesem Jahr mit der Fotografie, und das Bild kam bei meiner ersten Night-Session mit Stativ raus. Ich schlenderte mitten in der Nacht durch Zürich, und dabei ist mir dieses Zeitungschaos in der sonst sehr sauberen Stadt aufgefallen. Als ich mich positioniert hatte, kam auch gleich eine Reinigungskraft der Stadt und fing an, die Zeitungen wegzufegen. Man sieht die leichte Unschärfe unten links. Trotzdem bin ich sehr zufrieden mit dem Bild und würde gerne eine Expertenmeinung dazu hören.

Die "fokussiert"-Bildkritik:

Diese Fotografie hat meinen Blick sofort wegen ihrer Schärfe und zugleich dem verwischten Verkehr im Hintergrund erfasst. Sie ist technisch sehr gut gemacht und damit so kühl wie der Chromstahl der Haltestellen-Infrastruktur.

Wir sehen in dieser Farbfotografie eine Haltestelle in einer hell erleuchteten Stadt, nachts. Der Blickwinkel liegt vielleicht dreißig Zentimeter über dem Boden. Vor uns auf dem Asphalt sehen wir eine Menge zerknüllter Zeitungen herumliegen. Rechts am Bildrand stehen die dazugehörigen Zeitungsverteil-Kästen, auf der linken Bildseite sind eine Sitzbank und ein Chromstahl-Mülleimer zu sehen. Die gesamte Anlage der Haltestelle glänzt in diesen dicken, runden Chromrohren, aus denen die Absperrung zur Fahrbahn, die Sitzbank und die Halterung der Zeitungskästen gemacht sind.

Auf der Fahrbahn hinter der Haltestelle sind in leichter Verwischung drei Autos zu erkennen, die offensichtlich im Verlauf der Belichtungszeit gerade zum Stillstand kommen. Der eigentliche Hintergrund wird schließlich aus städtisch-modernen Geschäftsbauten mit dunklen Fenstern und verschieden hellen, aber farblosen Fassaden gebildet. Nur ganz unten links im Bild, weit hinten auf dem Gehweg der nach links in die Bildtiefe führenden Straße, sind einige Neon-Leuchtreklamen zu sehen.

Ich habe mich einige Zeit gefragt, was die Stimmung dieser Aufnahme ausmacht. Sie wirkt einerseits so unmenschlich und leblos wie die Szene eines Horror-Science-Fiction-Films à la "I Am Legend". Zugleich stellt Bewegung mit den verwischten Autos eine wesentliche Komponente des Bildes dar. Dazu gehört die unwirklich erscheinende indirekte Belichtung.

Technik im Griff

Damit sind wir zuerst bei der Technik. Die haben Sie sehr im Griff, vor allem wenn Sie sich erst kurz mit Fotografie auseinandersetzen. Blende und Belichtung sind optimal gewählt, sodass das Bild eine perfekte, fast durchgehende Schärfe erhält. Wobei Sie durch die kurze Distanz zu den Zeitungen, auf die Sie offensichtlich fokussiert haben, den Hintergrund ganz links doch noch minimal unscharf haben werden lassen - gerade so sehr, dass die Tiefe des Bildes noch besser zur Geltung kommt.

Zugleich haben Sie, bewusst oder unbewusst, eine Komposition gewählt, in der keine Lichtquelle zu sehen, aber alles optimal ausgeleuchtet ist. Die Chromstahlrohre der Haltestelle zum Beispiel erhalten dadurch alle einen fast übernatürlich wirkenden Glanz, ohne dass uns irgendwo ein Scheinwerfer ablenkt oder die Lichter erklärt. Es ist alles wie von göttlichem (Studio-) Licht unerklärlich, aber wirksam erleuchtet. Man suche nach Stadtfotografien, die das bewerkstelligen: Es ist nicht einfach, einen solchen Blickwinkel hinzukriegen. Vielleicht ist es auch nicht immer wünschenswert.

Die Leuchten der Autos dagegen sind dezent genug (nachbearbeitet), dass sie das Bild nicht dominieren, aber Bewegung reinbringen. Dass die Fahrzeug auch noch just in den fünf Sekunden Ihrer Aufnahme zum Stillstand gekommen sind, ist ein Glücksfall (oder sehr gut beobachtet). Dadurch werden die Geisterbilder der Bewegung nach links hin immer dichter und das Abbremsen wird sichtbar.

Kalte, tote, verchromte Stadt

Das Bild fängt meinen Blick, lässt mich rätseln, ob es eine fotorealistische Grafik, eine Szene aus einem Computerspiel oder sonst etwas ist, dessen tieferer Sinn sich mir noch nicht erschließt.

Aber dass es eine Fotografie der Zeitungen oder der Stadtverschmutzung ist, das merke ich nicht. Ich weiß auch nach Ihrer Beschreibung noch nicht, was Sie genau beabsichtigt haben: eine Dokumentation der Stadtverschmutzung? Ein Symbolbild für die Wegwerfgesellschaft? Ein Stimmungsbild über die Stadt bei Nacht?

Letzteres ist es am ehesten, und es löst bei mir Beklemmung aus und die Frage, wie kalt unsere Städte in ihrer organisierten, verchromten Perfektion denn sein können. Denn das einzige Lebenszeichen in diesem Bild ist unten links in den Neonreklamen im Hintergrund zu sehen - dort könnte Leben sein. Im Vordergrund ist nichts, nur totes Zeitungspapier. Emotionen löst das Bild also aus, das ist seine weitere Qualität. Und wenn Sie es ohne Beschreibung eingereicht hätten, hätte ich mich einfach auf meine Interpretation verlassen und genau das gesagt: kalte, tote, verchromte Stadt.

Die Zeitungen spielen dabei aber eine geradezu verschwindend kleine Rolle. Viel wichtiger sind die unbeleuchteten Fenster im Hintergrund (eine perfekt ausgeleuchtete Stadtstraße mit leblosen Häusern?), die indirekte Beleuchtung wie im Labor, die Menschenleere, die Geisterautos.

Perfekt gemacht, stimmungsvoll und beklemmend. Aber die Zeitungen sind ein Accessoire, mehr nicht. Ich würde mir zum Ziel setzen, das an anderen Standorten der Stadt zu wiederholen, und versuchen herauszufinden, ob das hier ein Zufall oder ein Ausdruck der Stadt Zürich ist. Dabei werden Sie schnell merken, ob der Kontrast Zeitungen/Sauberkeit, Menschenleere/Helligkeit, Stillstand/Bewegung oder etwas anderes diese Stimmung transportiert. Und damit haben Sie einen Ansatz für eine wirklich tolle Serie von Nachtfotos.