Bildkritik zu Regen-Foto Zum Glück war das Fenster dreckig

Lukas Braun/ fokussiert.com Olympus E-M5 MarkII. 1/30s bei Blende 8 mit 12mm Brennweite und ISO 200

Johann Schreml aus Bad Wörishofen schreibt zu diesem Bild:

Das Foto entstand, als es fast die ganzen Osterfeiertage lang durchgängig regnete. Warum nicht einmal von innen nach außen ein Regenfoto machen, wenn man schon nicht hinaus kann? Genauer gesagt ein Foto von Regentropfen an der Fensterscheibe. Diese blieben wahrscheinlich auch nur so schön an der Scheibe haften, weil das Fenster nicht geputzt war.



Als ich am nächsten Tag das Foto sichtete und hineinzoomte, sah ich, dass die Regentropfen auf der Fensterscheibe wie kleine Objektive wirkten. Ich habe auf die Regentropfen scharfgestellt und die Regentropfen auf das Gebäude. Das fasziniert mich an diesem Foto. Der jetzige Ausschnitt zeigt nur zehn Prozent des Originalfotos, ansonsten würde man bei 2000Px die wichtigen Details, die das Foto ausmachen, nicht erkennen.

Die "fokussiert"-Bildkritik:

Um kleine Details groß zu inszenieren, gibt es die Technik der Makro-Fotografie: Gemeint sind Nahaufnahmen in einem Maßstab von 1:1 oder grösser. Allerdings muss man dazu rechtzeitig erkennen, dass das Motiv ein Makro-Objekt ist .

In dieser Farbfotografie erahnen wir ein Mehrfamilienhaus in einem Park. Es ist unscharf und durch etwas hindurch abgebildet, was sich erst bei genauem Hinsehen als Fensterscheibe mit unregelmäßig großen Wassertropfen entpuppt. In der Brechung der in der Bildmitte angesiedelten Tropfen ist das kontrastreiche Gitter der von Fenstern durchzogenen Hausfassade erkennbar.

Bei der Durchsicht der eingereichten Fotografien habe ich in dieser Aufnahme als Miniatur nur ein Regenwetterbild erkannt: Ohne den Titel "Regentropfen-Objektive" wäre ich nicht einmal auf die Idee gekommen, mir die Fotografie genauer anzusehen.

Lukas Braun/ fokussiert.com Kontrast mit S-Kurve in der Gradation verstärkt

Technisch gesehen ist es ein etwas flaues Farbbild, das mit einer dreißigstel Sekunde bei mittlerer Blende, sehr kurzer Brennweite und niedriger Empfindlichkeit aufgenommen wurde. Der Weitwinkel des Objektivs erklärt, dass es nicht verwackelt ist - zusammen mit dem Umstand, dass hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Gesamtbild zeigst. Der gezeigte Crop allerdings lässt auch eine eher längere Brennweite erwarten.

Mir ist nicht wirklich klar, was eigentlich fotografiert wurde, denn das hier ist nur ein Ausschnitt aus dem Bild einer Olympus E-M5 Mark II. Vor allem aber bin ich der Überzeugung, dass der Ausschnitt noch immer viel zu groß ist.

Trotzdem handelt es sich um ein durchaus lohnendes Motiv, vor allem, weil die markante Struktur des unscharfen Gebäudes in mannigfaltiger Verzerrung und in den Tropfen deutlich schärfer als im Hauptbild zigfach wiederholt wird.

Ich hätte das Bild daher noch weitaus großzügiger geschnitten, wobei wir dann aber tatsächlich rasch an die Grenzen der Auflösung stoßen.

Lukas Braun/ fokussiert.com Ein noch beherzterer Schnitt rückt die Tropfen mit dem Haus ins Zentrum

Die eigentliche Vorgehensweise bestünde darin, das Motiv am Tag der Aufnahme zu erkennen und dann spezifisch die Regentropfen in einer Makrofotografie aufzunehmen. Das geht entweder mit einem Makro-Objektiv oder mit einer langen Brennweite und vielleicht Distanzringen, wobei anzumerken ist, dass dabei die Schärfentiefe wohl dermaßen stark reduziert würde, dass das Haus hinter der Scheibe nicht mehr zu erkennen wäre.

Lukas Braun/ fokussiert.com Eine Makro-Aufnahme der Tropfen

Ich vermute, dass sich ungefähr der hier abgebildete Effekt mit einer mittellangen Brennweite und einer weiter geschlossenen Blende machen ließe. Der Gesamtausschnitt der Aufnahme würde sich dann jedoch auf die Tropfen mit dem Haus darin beschränkten.

Die volle Auflösung des Sensors würde danach eine Vergrößerung der Fotografie erlauben, und man könnte eine Aufnahme direkt so fotografieren, dass sie ohne weiteres Cropping den eigentlichen Effekt der Lichtbrechung in den Regentropfen und deren eigenartige Formen zum Motiv macht.

Das nachträgliche Ausschneiden aus einem Weitwinkelbild kann nur ein grober Behelf sein, und auch wenn wir die Idee hier erkennen können: Eine wirklich gelungene Fotografie setzt voraus, dass die Idee der Aufnahme vorausgeht und nicht umgekehrt. Also: Am besten auf den nächsten Regentag warten, und es noch einmal machen, falls denn die Scheiben noch dreckig sind.