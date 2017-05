Tipps für Landschaftsfotos Struktur statt Effekt

Lukas Braun/ fokussiert.com

September 2014, ein Weinberg im Ortenaukreis, bearbeitet mit Miniatureffekt. Aufgenommen wurde das Motiv mit einer Panasonic Lumix DMC-FZ200 1/320s bei Blende 4 mit 13mm Brennweite und ISO 100.

Faszinierende Fotografie kann auch schlicht auf Farben, Formen oder Strukturen basieren: Ihnen ist hier eine sehr ansprechende Aufnahme von Weinbergen gelungen. Mir erschließt sich nicht, warum Sie darüber noch einen Effekt legen wollen.

Aber von vorn: Wir sehen in dieser Farbaufnahme die grünen Hügel eines Weinbergs, der formatfüllend aus einiger Distanz in die Komposition gestellt wurde. In der Bildmitte erhebt sich nach rechts ein gleichförmiger Hang, der von den Rebreihen in ebenso gleichmäßigen Linien in Segmente unterteilt wird. Am rechten oberen Bildrand schlängelt sich als einziger nicht-grüner Bildteil eine Straße um die Spitze des Hügels.

Im Vordergrund der Aufnahme steigt ein Rebberg gegen den Standort des Fotografen an, im Hintergrund sind weitere Hänge des nächsten Tals mit den gleichen Strukturen zu sehen. Ganz am oberen Bildrand ist etwas Dunkleres knapp erkennbar, was ein Waldrand sein könnte. Die Aufnahme entstand offenbar ungefähr mittags, was für harten Kontrast in den Linien der Reben sorgt.

Das Bild ist insgesamt ein außerordentlich gelungenes. Der sanfte Anstieg des Hügels im Bildzentrum von links unten nach rechts oben, die Duplizierung des Inhalts im Vorder- und Hintergrund, die leichte Welle der Straße als Blickfang oben rechts: Zusammen ist das eine ausreichend spannende Sammlung an Elementen in einem formatfüllenden Motiv, das auf Strukturen und der Gleichförmigkeit beruht.

Der Zeitpunkt der Aufnahme ist ungewöhnlich, er sorgt für harsche Schatten, die Ihrem Motiv gut tun, indem sie die Linien der Reben zusätzlich betonen. Ebenfalls nicht gerade typisch für eine Landschaftsfotografie ist die weit offene Blende 4 an Ihrer Panasonic Lumix FZ200: Normalerweise würde man die Blende, gerade bei grellem Tageslicht, eher in einer mittleren Stellung verwenden und damit dafür sorgen, dass das Bild durchgehend scharf ist.

Damit sind wir beim Thema: Sie haben versucht, einen Fake-Tilt/Shift-Effekt anzuwenden, der die Schärfentiefe dermaßen stark reduziert, dass - für Betrachter alter Schule - der Eindruck einer Miniaturlandschaft entsteht.

Ich schreibe, "versucht", denn der Filter, den Sie hier eingesetzt haben, genügt nicht, um den gewünschten Effekt zu erzielen: Er schafft es nicht, den Schärfeneffekt auf die abgebildeten Tiefen in der Landschaft zu differenzieren.

Weil oben rechts und unten links Teile im Bild unscharf sind, die in der gleichen Distanz liegen wie das Hauptmotiv, verpufft die Wirkung, sobald man genauer hinsieht. Letztlich sind einfach ein Streifen am oberen und ein Streifen am unteren Bildrand unscharf. Das ist kein Miniatureffekt.

Vor allem aber ist der Effekt unnötig, ja kontraproduktiv. Einmal mehr haben wir hier den Fall, dass dem Fotografen offenbar ein sehr gutes Motiv nach längerer Beschäftigung nicht mehr genügt und er sich deswegen genötigt sieht, mit einem Effekt nachzuhelfen.

Das einzige, was ich hier allenfalls in Lightroom angepasst hätte: Ich hätte den angedeuteten Waldrand oben links aus dem Bild geklont oder die Aufnahme minimal beschnitten.