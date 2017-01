Bildkritik Darum sind auch unscharfe Schafe schön

Kerstin Hermelink

Kerstin Hermelink aus München schreibt:

"Diese Aufnahme habe ich im Sommer 2016 mit einem iPhone im Northumberland National Park gemacht, in einer völlig menschenleeren Landschaft."

Die "fokussiert"-Bildkritik:

Smartphone-Fotografie ist ja inzwischen, wenn man den Kursangeboten folgt, eine eigene fotografische Disziplin. Das hat durchaus seine Berechtigung, denn die technischen Eigenschaften der Geräte, zusammen mit der ungewohnten Handhabung, verlangen nach einigen eigenen Regeln, damit man das einfängt, was man gesehen hat. In diesem Fall ist dem Handy-Fotografen ein wunderbares Bild gelungen, das trotz oder sogar wegen der geringen Auflösung bezaubert.

Im Bild sind fünf Schafe in einer perfekten Gruppen-Konstellation im unteren linken Drittel zu erkennen. Sie stehen in einer Weidelandschaft. Hinter ihnen ragt ein dunkler Wald auf, hinter dem sich wiederum das Grasland in Wellen zu hohen Hügeln auftürmt.

Mit der Technik anzufangen, ist bei der Besprechung dieses Bildes nicht zielführend - es handelt sich um eine iPhone-Fotografie, bei der Blende, ISO und Brennweite nicht wirklich relevante Kennzahlen sind. Was indes auffällt, ist die Belichtung auf der dunklen Seite: Das Histogramm ist schwer linkslastig.

Ferner ist die geringe Auflösung mit sonderbaren 886 mal 619 Pixeln auffällig, die entweder auf eine der kleinen Varianten der Bilddateien aus dem iPhone zurückzuführen ist oder auf einen nachträglich angelegten Ausschnitt aus der Gesamtkomposition.

In den meisten Fällen würde ich die geringe Pixelzahl bedauern, weil sie einer Vergrößerung des Bildes in Printform entgegensteht, aber hier ist gar keine weitere Schärfe nötig, das Bild wirkt wie ein Gemälde und kann mit weichgezeichneten Pixeln auch grösser aufgeblasen werden: Es braucht keine gestochen scharfen Tannen im Wald im Hintergrund, im Gegenteil, es lebt von der Eindeutigkeit in gleichzeitiger Abstraktion auf einem fast schon grafischen Niveau.

In der Aufnahme stimmt alles, gefühlt ebenso wie den Regeln entsprechend. Die Tiefe ergibt sich aus der landschaftlichen Schichtung in drei Stufen: Vordergrund mit Blickfang (Schafgruppe), Mittelgrund als eigene Welle in horizontalem Mitteldrittel, sich auftürmender Hintergrund.

Die Lichtstimmung lenkt den Blick sofort auf die Schafe, und deren Positionierung - drei, zwei, alle Köpfe sichtbar - kann nicht besser komponiert werden. Ein romantisches Gemälde, der Bukolik nachempfunden. Ein Volltreffer.