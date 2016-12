Foto-Tipps Blick durch die Dimensionen

Henrik Lauber/ fokussiert.com Olympus E-620 1/800s bei Blende 5 mit 29mm Brennweite und ISO 200 © Henrik Lauber

Henrik Lauber aus Nienburg schreibt zu diesem Bild:

Am Rande einer Straße im Gewerbegebiet fand ich dieses Plakat, das wohl schon eine Weile dort hing. Es wirbt für nichts mehr und trotzig kleben die letzten Reste an einer Holzwand, die nass und schmutzig in einem krassen Gegensatz zu dem edlen Ambiente des Werbebildes steht. Genau diesen Gegensatz fand ich interessant. Die kurze Belichtungszeit habe ich gewählt, weil ich festgestellt habe, dass Bilder in der Hundertprozentansicht oft irgendwie verwackelt sind. Das macht keinen Spaß, deshalb ging ich hier auf Nummer sicher.“

Die "fokussiert"-Bildkritik:

Was sehen wir hier eigentlich? Was ist in dieser Fotografie abgebildet? Diese Frage stellt sich unweigerlich beim Betrachten. Das hier sind keine Frauenbeine. Es ist aber auch kein Plakat. Es ist die Fotografie eines Plakats mit Frauenbeinen.

Wir sehen in dieser Farbfotografie eine Holzwand, deren unterer Teil von einem unteren Teil eines Werbeplakats verklebt ist. Darauf sind die Beine einer Frau in konservativem Mobiliar und in entsprechender Kleidung auf einem Sessel zu sehen. Die Seiten des Plakats hängen, sich rollend, nach unten.

Der Fotograf hat mit einer Olympus E-620 Four-Thirds-Kamera und damit praktisch mit einem Normalobjektiv (58mm KB-äquivalent) rechtwinklig auf die Plakatwand gehalten und mit verhältnismäßig weit offener Blende (wahrscheinlich, um die kurze Zeit hinzukriegen) abgedrückt.

Kameradisplays trügen manchmal

Über die Technik müssen wir hier nicht diskutieren, außer vielleicht über die Feststellung, dass Bilder sehr viel schneller verwackeln, als wir das aufgrund unserer LCD-Ansichten auf der Kamerarückseite wahrhaben wollen. Das ist eine von zwei Erkenntnissen, die ich auch gewonnen habe: Erst eine massive Vergrößerung des Nachschau-Bildes zeigt, ob es wirklich scharf ist.

Die zweite Feststellung: Bilder auf dem Display wirken häufig ganz gut belichtet, sind aber stark unterbelichtet. Das liegt daran, dass Grau an dem hinterleuchteten Bildschirm der Kamera grade in wenig beleuchteten Räumen auf unser Auge wie Weiß wirkt. Also: Schärfe immer in der Pixel-Ansicht kontrollieren, und Belichtung mit dem Histogramm überprüfen.

Was die Komposition angeht, ist bei dieser Fotografie nur noch über einen Ausschnitt zu diskutieren. Und weil uns da die Ansicht eines weiteren Kontexts fehlt, können wir auch nicht alle Varianten besprechen.

Aber eines ist klar: Mit dem rechten Winkel der Draufsicht hat der Fotograf die Zweidimensionalität des Plakats betont. Schließlich hätte er auch einige Schritte zur Seite gehen und die umgebogenen Plakatecken oder die ganze Plakatwand räumlicher werden lassen. Hier ist ein ähnliches Paradox im Zentrum wie bei der Spiegel-Fassade, die wir kürzlich diskutiert haben: Dem Fotografen stellt sich vor Ort die Frage, ob die Räumlichkeit in der Aufnahme das Motiv betont und Tiefe in der Fotografie wichtig ist, oder ob eine flache, schnörkellose "Abbildung" dem Thema gerechter wird.

Wir blicken hier sozusagen in ein Kaleidoskop: Zweidimensionale Abbildung einer dreidimensionalen Plakatwand mit der zweidimensionalen Abbildung eines dreidimensionalen Menschen. Also: 2D:3D:2D:3D.

Das Motiv besteht im Wechselspiel der Dimensionen

In dieser Algebra-Aufgabe können wir jetzt ein paar Parameter verändern: Würde die Aufnahme das Plakat räumlicher wirken lassen, als es aufgrund der hängenden Teile wirkt, dann wäre die erste Dimensionen-Ebene, die Tatsache, dass wir ein zweidimensionale Abbildung anschauen, viel weniger spürbar.

Das ergäbe sozusagen 3D:2D:3D, wäre weniger komplex und damit auch weniger Blickfang. Würden hingegen die Ecken des Plakates nicht runterhängen, es also an der Plakatwand absolut flach wirken, hätten wir 2D:2D:3D: Eine zweidimensionale Abbildung einer zweidimensionalen Abbildung eines dreidimensionalen Gegenstands - ebenfalls weniger spannend. Das Motiv hier besteht demnach im Wechselspiel der Dimensionen - oder der Realitäten.

Die Aufnahme ist die fotografische Variante des "Verrats der Bilder" von Magritte (aus dem Jahr 1929): Er hat unter der Abbildung einer Tabakpfeife den Satz ins Bild eingefügt "Ceci n'est pas une pipe" - "das ist keine Pfeife". Wie das zu verstehen ist? Nun, es handelt sich nicht um eine Pfeife, sondern um das Bild einer Pfeife. Längst ein Mem, zu dem es auch T-Shirts gibt.

Der Fotograf macht hier etwas ganz ähnliches, auch wenn es nicht sofort bewusst wurde: Die Vermischung von konservativer Möbel- und Kleidungs-Eleganz in dieser Fotografie mit der tristen Plakatwand, das herabhängende Plakat, das nur einen Teil der Szene im Plakat offenbart, all das provoziert Fragen zu den Themen Wahrnehmung und Realität. Hätte der Fotograf nur gerade einen Ausschnitt des Plakats fotografiert, dann sähen wir nur die darin abgebildete Teil-Realität, auf die wir uns zwar keinen Reim machen könnten (Frauenbeine und altmodische Möbel), die aber auch weitgehend uninteressant wäre, zumal die Botschaft, die das Plakat einst vermitteln sollte, nicht erkennbar ist.

Interessant ist in diesem Zusammenhang der Grashalm unten rechts, der vor dem Fuß auf dem Plakat zu sehen ist. Er wirkt wie ein ironischer Hinweis: Ich habe zwar flach fotografiert, aber der Raum hat sich dennoch in die Fotografie geschlichen. Die gleiche Funktion haben die herabhängenden Plakatteile: Die zwei Dimensionen im Plakat werden durch das Plakat zu einem räumlichen Gegenstand.

Hätte man die Aufnahme besser machen können, vielleicht mit einem anderen Ausschnitt? Der Fotograf hat sich entschieden, dem Plakatteil gleichviel Negativraum in Form der Holzwand gegenüber zu stellen. Man hätte das Verhältnis statt 1:1 vielleicht auch 2:3 oder im goldenen Schnitt wählen können, aber als Hochformat funktioniert das hier sehr gut.

Ich frage mich eher, ob der Ausschnitt unten und rechts nicht etwas weiter von den Plakaträndern weg hätte gewählt werden sollen, um nicht die Kanten der Aufnahme mit dem Bild-im-Bild zu arrangieren. Details, die nur vor Ort entschieden werden konnten.