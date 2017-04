Fotomontagen von Ronny Welscher So bringen Sie Licht in die finstere Nacht

2. Licht einschalten



Wenden Sie eine "Tonwertkorrektur" an und schieben Sie den Mitteltonregler so weit nach links, bis die gewünschte Aufhellung erreicht ist (a). Mit etwas Glück werden in den dunklen Fenstern bereits Strukturen sichtbar, die das Ergebnis oft interessanter wirken lassen und eventuell Schritt vier überflüssig machen. Mit "Farbbalance" legen Sie die Farbe des Lichts fest (b). In den meisten Fällen verschieben Sie die Farben in Richtung Gelb und Rot. Bei diesem Kaufhaus wurde jedoch bläuliches Licht gewählt.