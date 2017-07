Galaxy Note 7 Samsung bringt Neuversion von Pannenhandy auf den Markt

Neun Monate nach dem Rückruf von Samsungs Galaxy Note 7 bietet der weltgrößte Smartphonehersteller in Kürze eine überarbeitete Version des Pannenmodells an. Neu sind die Batterien, nachdem die alten in manchen Geräten Feuer gefangen hatten. Wie das Unternehmen am Sonntag ankündigte, werden ab Freitag im Heimatland Südkorea zunächst 400.000 Exemplare verkauft.

Ob das Modell später auch in anderen Ländern erhältlich sein wird, sei noch nicht entschieden. Einen Vertrieb in den USA und Indien hat das Management bereits ausgeschlossen.

Wegen der Brandgefahr durch die alten Akkus hatte Samsung Electronics das Galaxy Note 7 im Oktober nach rund zwei Monaten komplett vom Markt genommen. Das Debakel schmälerte den Betriebsgewinn um mehr als fünf Milliarden Dollar. Auch der Imageschaden war beträchtlich: So wurde in Flugzeugen monatelang darauf hingewiesen, dass Galaxy-Note-7-Smartphones nicht mitgeführt werden dürften. Inzwischen hat sich der Konzern davon aber erholt, denn das Nachfolgemodell Galaxy S8 wurde zum Verkaufserfolg.

Deshalb brannten Samsungs Premium-Smartphones Reihenuntersuchung: Zu Tausenden stecken Galaxy Note 7 in Testaufbauten, in denen die Hardware untersucht werden soll. Die Rückenabdeckung wurde dafür abgenommen. Diese Aufnahme lässt den Umfang der Untersuchungen erahnen. Allein der Aufbau der Testanlage dürfte Tage, wenn nicht Wochen gedauert haben. In dieser Anlage werden die Platinen der Testgeräte auf Spannungsunterschiede hin untersucht. Auch wenn viele Tests automatisiert ablaufen, so wie hier ein Ausdauertest, waren doch viele Mitarbeiter nötig, um die Prozesse zu beaufsichtigen und zu steuern. Insgesamt 700 Angestellte hatte Samsung nach eigener Aussage dazu abgestellt. Auch die Software der Geräte wurde auf dem Prüfstand im Dauertest auf Fehler hin untersucht. Zum Teil rückten die Tester der Hardware mit sehr rabiaten Methoden zuleibe. Hier beispielsweise wird ein Akku mit einem Bohrer bearbeitet. Die Experten bezeichnen das als Penetrationstest. Das Ergebnis der Untersuchungen sind zwei Fehlertypen. Die Akkus der ersten Note-7-Serie waren zu eng in die Gehäuse gepackt. So konnte es im Inneren zu Verformungen und in deren Folge zu Kurzschlüssen kommen. Die Akkus waren früh als Kern des Problems vermutet worden. So lagerte Samsung deren Produktion an einen anderen Zulieferer aus. Bei dem kam es dann aufgrund mangelnder Qualitätskontrollen zu Produktionsfehlern bei Isolierschichten innerhalb der Akkus, die wiederum Kurzschlüsse zur Folge haben konnten.

Die überholte Version des Galaxy Note 7 kostet umgerechnet rund 540 Euro. Der Preis liegt damit etwa 30 Prozent unter dem des Originals. Die Batterien der aktuellen Galaxy Note 7 Fan Edition haben nach Firmenangaben eine geringere Ladekapazität. Sie seien in neuen Sicherheitstests erprobt worden. Die Smartphones selbst stammen noch aus den zurückgerufenen Beständen.