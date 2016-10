Galaxy Note 7 Samsung zertifizierte Pannenakkus selbst

Entgegen der üblichen Praxis, diese Arbeit externen Anbietern zu überlassen, hat Samsung die Akkus des Pannen-Smartphones Galaxy Note7 nur von einem eigenen Labor testen lassen. Bei diesen Tests seien keine Probleme aufgetreten, sagte ein Samsung-Sprecher dem "Wall Street Journal".

Doch schon kurz nach der Markteinführung in den USA und Südkorea gab es erste Berichte über explodierende und brennende Akkus bei diesem Modell. Samsung stoppte zuerst den Verkauf, stellte die Produktion später ganz ein.

Mittlerweile wird das Gerät vom amerikanischen Department of Transportation als "verbotenes gefährliches Material" eingestuft, der Transport in Flugzeugen ist in den USA verboten.

Samsungs eigener Weg

Der südkoreanische Smartphone-Hersteller sei der einzige Anbieter, der für die in den USA verpflichtenden Akkutests nicht auf externe Einrichtungen zurückgreife, schreibt das "Wall Street Journal" unter Berufung auf die Branchenvereinigung CTIA (Cellular Telephone Industries Association).

Nur von Experten der CTIA zugelassene Laboratorien dürften Akkus für die Nutzung in den USA zertifizieren. Insgesamt gibt es 28 derart von der CTIA zugelassene Einrichtungen, zu denen auch Samsungs Labor zählt. Laut "Wall Street Journal" haben auch Nokia und der inzwischen zu Lenovo gehörende Handy-Pionier Motorola von der CTIA zertifizierte Test-Labors, seien aber dabei, diese zu schließen.

Suche nach der Ursache

Nach dem Bekanntwerden etlicher Fälle von Rauch- und Hitzeentwicklung hatte Samsung hatte Anfang September eine weltweite Umtauschaktion für die bis dahin verkauften rund 2,5 Millionen Exemplare des Galaxy Note7 eingeleitet. Als später mehrere Fälle publik wurden, bei denen auch bereits ausgetauschte Geräte in Brand geraten waren, wurde die Herstellung des Note7 schließlich komplett eingestellt.

Der Smartphone-Marktführer muss nun mit Milliardenverlusten durch Umtauschaktion und das vorzeitige Produktionsende rechnen. Das Unternehmen kündigte an, seine Qualitätssicherung verbessern zu wollen. Zudem sei man "rund um die Uhr" damit beschäftigt, zu ergründen, weshalb die Akkus des Galaxy Note7 sich überhitzen können. Ob man Akkus künftig weiterhin in eigenen Labors zertifizieren wolle, ließ Samsung offen.