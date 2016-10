Nach Produktionsende Das sind Alternativen zum Galaxy Note 7

Das Desaster um das Galaxy Note7 hat für Samsung weitreichende Folgen. Nachdem der Konzern für das dritte Quartal einen Gewinn- und Umsatzeinbruch erwartet, dürften die Folgekosten noch gravierender sein.

Die direkten Kosten für den Rückruf wurden bisher auf ein bis zwei Milliarden Dollar geschätzt. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert Analysten, die vermuten, der Produktionsstopp könnte 17 Milliarden Dollar kosten. Kaum zu berechnen sind Kosten durch den Imageverlust und mögliche Einnahmeverluste durch Verkaufsrückgänge bei anderen Samsung-Smartphones.

Viele potenzielle Käufer des Note7 müssen sich jetzt nach einem anderen Gerät umsehen. Doch mit der großen Bildschirmdiagonalen von 5,7 Zoll, der Stiftbedienung, Iris-Scan und dem Edge-Display bot das Note7 einige Merkmale, die zusammengenommen kein Konkurrent in einem Gerät vereinigt.

Das ist aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Auch wenn keines davon alle Funktionen des Note7 ersetzen kann, gibt es doch einige Top-Smartphones, die ziemlich nah an Samsungs gescheiterten Hoffnungsträger herankommen. Die besten haben wir in einer Fotostrecke zusammengestellt.