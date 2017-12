Skurrile Gadgets Das können Sie Nerds schenken

Strahlende Elemente: Leuchtende Untersetzer



"Radioactivity, is in the air for you and me", sang die Band Kraftwerk. Wer mitsingen kann und auch sonst eine Faszinantion für Radioaktivität und chemische Elemente hat, freut sich über diese Untersetzer. Sobald ein Getränk auf ihnen abgestellt wird, fangen die Abkürzungen für die Elemente Radium, Plutonium, Uranium und Thorium an, in verschiedenen Farben zu leuchten.



Entdeckt bei ThinkGeek