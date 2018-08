Den Puls messen, Schritte zählen - so etwas können Fitness-Armbänder schon lange und gut. Aber Kalorien zählen? Manche zeigen zumindest an, wie viel jemand in einer Trainingseinheit verbrannt hat. Aber streng genommen zählen die Gadgets nicht, sie schätzen. Herzfrequenz, Trainingszeit, ein Pauschalwert für den Wirkungsgrad des menschlichen Körpers werden da einfach verrechnet. Die Apple Watch etwa geht so vor.

Der russische Hersteller Healbe will es anders machen. Besser, präziser und vor allem für das Verbrennen von Energie, wie auch für die Aufnahme durch Nahrung. Mit speziellen Sensoren soll das Armband GoBe 2 erkennen, wann der Körper wie viel Energie abgibt oder aufnimmt.

Für die aktuelle Folge des Tech-Podcasts "Netzteil" hat Redakteur Patrick Beuth das Gerät auf die Probe gestellt und mit anderen Methoden zum Kalorienzählen verglichen.

Darum geht es im "Netzteil"

Diese Folge hier ist die sechste der zweiten Staffel des Podcasts "Netzteil". Im "Netzteil" widmet sich die Redaktion des Netzwelt-Ressorts Tech-Themen.

