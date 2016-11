Verkaufsstart für Daydream View Googles Virtual-Reality-Brille kommt am 10. November

Googles Brille für Virtuelle Realität (VR), die Daydream View, kommt in Deutschland am 10. November in den Handel. Das gab der Konzern in einem Blogbeitrag bekannt.

Das mit Stoff bezogene Headset wird 70 Euro kosten, enthält aber keine eigene Hardware. Es ist vielmehr eine Halterung, in die man Smartphones einschieben kann. Außerdem gibt es einen Controller dazu, den man in der Hand hält.

Den Controller soll man beispielsweise in einem Spiel in der Welt von Zauberlehrling Harry Potter wie einen Zauberstab schwingen können. Erste weitere Apps für die Daydream View sind Star Chart, eine interaktive Sternenkarte, sowie Gun Jack, ein Weltraum-Shooter. Auch Google-Apps wie Street View und YouTube mit 360-Grad-Videos werden für die Daydream verfügbar sein.

Angekündigt hatte Google das System auf seiner Entwicklerkonferenz I/O im Mai dieses Jahres. Der Konzern will das Thema Virtual Reality offensichtlich nicht allein den Herstellern der großen teuren Systeme überlassen, namentlich HTC, Oculus und Sony.

Kunden können das Google-Headset online vorbestellen oder es ab dem 10. November direkt bei der Deutschen Telekom kaufen, mit der Google eine Partnerschaft für Deutschland abgeschlossen hat. Nutzer sollten vorher aber genau prüfen, ob ihr Smartphone überhaupt mit dem Headset funktioniert. Google sieht für den Betrieb etwa sein eigenes neues Pixel-Phone vor: