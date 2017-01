Von "Breakout" bis zum Tardis-Rundgang Zehn Dinge, die sich in Google-Diensten verstecken

1. Für Gamer: "Breakout" in der Bildersuche

Nicht neu, aber ein Highlight unter den Google-Eastereggs ist die Möglichkeit, in der Bildersuche "Breakout" zu spielen. Das Arcade-Spiel, das ab den Siebzigerjahren in Spielhallen gespielt werden konnte, lässt sich durch die Suchbegriff "Atari Breakout" in der Bildersuche aktivieren. Aus den angezeigten Bildern werden bunte Steine, die ihr mit einem Ball zerstören müsst.

Leider funktioniert "Breakout" nur auf Google.com beziehungsweise per Klick auf diesen Link hier.

2. Bling-Bling: Super Mario Bros

Kein Spiel, aber eine Anspielung auf einen Klassiker ist in der Google-Suche verbaut. In der großen Infobox neben den Suchergebnissen zu "Super Mario Bros" findet man allgemeine Informationen zum Nintendo-Spiel. Außerdem ist dort ein kleines Kästchen eingebunden, das bei jedem Klick Goldmünzen mit dem klassischen Spielsound ausspuckt.

Hier geht es zum Easteregg.

3. Blink-Blink: Das Blink-HTML-Easteregg

Wer schon in den Neunzigerjahren im Netz herumirrte, dürfte das schlimme Blink-Tag vielleicht noch kennen. Mit dem Nicht-Standard-HTML-Tag konnten Webdesigner bestimmte Textelemente zum Blinken bringen, was ihren Inhalten im Idealfall eine erhöhte Aufmerksamkeit bescherte. Der Support für den HTML-Tag ist mittlerweile entfernt worden - Google setzt die nervige Blinkerei mit einem CSS-Element um.

Hier können Sie sich das Suchergebnis des Blink-HTML-Eastereggs selbst antun.

4. Gruß an Douglas Adams: Die Antwort auf das Universum und den ganzen Rest

Bei Google scheint es viele Douglas-Adams-Fans zu geben, denn nicht nur in der Suche finden sich zahlreiche Verweise auf den 2001 verstorbenen Science-Fiction-Autor. Eines der bekanntesten Google-Eastereggs ist wohl das Suchergebnis auf die Frage nach "dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest" (funktioniert nur auf Englisch: "What's the answer to life, the universe and everything?"). Das Resultat wird in der Suche im Taschenrechner angezeigt.

Die Antwort sollten Nerds kennen.

5. 43 und mehr: Weitere Eastereggs im Rechner der Google-Suche

Google mag offenbar Zahlenspiele, denn im Rechner der Google-Suche lässt sich noch weiterer Schabernack treiben. So spuckt die Suche die Zahl 43 aus, wenn man herausfinden will, was die Summe aus der Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest und der Anzahl der Hörner eines Einhorns ist.

Eine weitere Kombinationsmöglichkeit ist die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest, der Anzahl der Hörner eines Einhorns und allen Jubeljahren. "Alle Jubeljahre" heißt auf Englisch übersetzt "once in a blue moon". Blue Moon ist im Englischen die landläufige Bezeichnung für einen zweiten Vollmond innerhalb eines Monats im Gregorianischen Kalender, der bekanntlich äußerst selten erscheint.

6. Für Musikfans: Die einsamste Zahl

Apropos Rechner: Google spuckt bei der Suche nach der einsamsten Zahl - zumindest auf Englisch ("the loneliest number") - im Google-Rechner die Zahl "1" als Ergebnis aus. Darunter findet man dann den Hit "One (Is the Loneliest Number)" von Three Dog Night aus dem Jahr 1968.

Hier geht es zum Suchergebnis.

7. Als wäre Google kaputt: Die schräge Suche

Auf Google gibt es viele schräge Dinge zu finden, die man vielleicht gar nicht gesucht hat. Die Google-Suche kann aber auch selbst schräg sein. Hierfür muss man nur "askew" in die Suchmaske eingeben.

8. Für Videofans: Mehr Macht auf YouTube

Luke Skywalker ist zwar nicht im "Star Wars"-Film "Rogue One" vertreten, wohl aber die Macht. Und um die geht es auch in einem Google-Easteregg auf YouTube. Gibt man "Use the force Luke" ins YouTube-Suchfenster ein und bewegt den Cursor, kann man ausprobieren, wie sich die Macht anfühlt.

9. Auf Android geht es rund: Chrome-Salto

Eine nette Spielerei im Chrome-Browser für Android sind die Salto-schlagenden Tabs. Um ihnen zu begegnen, muss man auf die Anzeige der Tab-Anzahl tippen und anschließend ein Tab fünfmal über den Screen nach oben wischen. Schon dreht sich das Browserfenster um seine horizontale Achse.

10. Tour für Science-Fiction-Fans: Tardis in London

Google hat nicht nur Douglas-Adams- und "Star Wars"-Referenzen in seinen Produkten versteckt. Auch die Zeit-Raum-Maschine Tardis aus der BBC-Science-Fiction-Serie "Doctor Who" können Fans finden: in einer Polizei-Telefonzelle in London vor der Earl's Court Station.

Per Google-Street-View bekommt man eine 360-Grad-Tardis-Tour. Auf Google Maps sieht man den Eingang nicht, über diesen Direktlink lässt sich die getarnte Zeitmaschine aber noch besuchen.

