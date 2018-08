Google Home Max im Test Jetzt kommt's dicke

Unsere Leser sind die Besten. Das muss man einfach mal so sagen. Klar, manchmal meckern sie und manchmal sogar mit Recht. Aber manchmal sind sie auch einfach entzückend. So wie der Stuttgarter Benjamin Herrmann, der sofort reagierte, als er meinen Test des Apple HomePod las, den ich mir in Schottland gekauft hatte, um ihn ausprobieren zu können, bevor er in Deutschland auf den Markt kam.

Kurz nachdem er den Testbericht gelesen hatte, machte mir Herrmann ein großzügiges Angebot: Er hatte sich gerade aus den USA zwei Exemplare des Google Home Max mitgebracht. Eines davon wollte er mir zum Ausprobieren schicken - damit ich es mit dem HomePod vergleichen könne. Ein Angebot, das man nicht ausschlagen kann. Schließlich verkauft Google den Max in den USA schon seit Ende 2017.

Was ich dann aus dem Karton wuchtete, war auf den ersten Griff anders als alle Smartspeaker, die ich zuvor in den Händen hielt, nämlich ganz schön schwer. Mit 5,3 Kilogramm wiegt er so viel wie sechseinhalb Amazon Echos oder zwei Apple HomePods. Und Gewicht ist für viele Hi-Fi-Fans bei Lautsprecherboxen eine ähnliche Währung wie Hubraum für Auto-Enthusiasten: Viel hilft viel.

Googles fette Boombox Home Max (rechts) und HomePod: verglichen mit Apples Box bringt Googles Smartspeaker lässig das doppelte Volumen mit, ist doppelt so schwer, lauter und schafft fettere Bässe. Auf der Oberseite befindet sich eine berührungsempfindliche Fläche zur Steuerung von Musik und Lautstärke. Aufrecht platziert schaltet der Home Max automatisch auf Monobetrieb um, horizontal abgestellt erzeugt er Stereosound. Zum Vergleich haben wir auch Apples Boombox iPod Hi-Fi von 2006 mal wieder angeworfen und festgestellt: Der Oldie klingt immer noch gut. Neben den Smart-Funktionen haben Apple HomePod (oben) und Google Home Max (Mitte) den großen Vorteil, dass sie ihren Klang an den Raum, in dem sie stehen, anpassen können. Sagt man die Aktivierungsphrase - "Okay, Google" oder "Hey, Google" -, zeigt der Home Max mit einer Reihe von LEDs an, dass er zuhört. Insgesamt sechs Mikrofone sorgen im Home Max dafür, dass er die Raumakustik erfassen und Sprachbefehle aus allen Richtungen hören kann. Eine mitgelieferte Kunststoffunterlage sorgt dafür, dass die Lautsprecherbox auch bei großer Lautstärke nicht anfängt, sich über glatte Oberflächen wie etwa Regalböden zu bewegen. Auf der Rückseite sind der Netzteilanschluss, eine USB-C-Buchse und vor allem der Mikrofonschalter angebracht.

Stellt man den Home Max senkrecht hin, arbeitet er als Monolautsprecher, horizontal hingelegt agieren die links und rechts eingebauten Lautsprecher als Stereopaar. Außer wenn man sich direkt davor setzt, merkt man davon freilich recht wenig. Ja, linker und rechter Kanal sind getrennt voneinander wahrnehmbar, aber richtig Stereo ist das nicht. Dafür sind die beiden Basslautsprecher und die Hochtöner im Home Max zu eng nebeneinander.

Für richtigen Stereosound braucht man eben doch zwei getrennte Boxen. Aber auch das lässt sich machen. Zwei Home Max können über die Google-Home-App zu einem Stereopaar verbunden werden. Aber ich hatte ja nur ein Testgerät zur Hand, ausprobieren konnte ich das also nicht.

Ohrenschmeichelei

Aber auch mit einem einzigen Home Max merkt man schnell, dass man einen richtig erwachsenen Lautsprecher vor sich hat. Bässe gibt er sehr kräftig wieder, und auch im Höhenbereich kann er gut mithalten, wenngleich dort oben ein wenig der ganz brillante Glanz fehlt. Die Mitten wirken auf mich ein klein wenig unterbelichtet.

Apple HomePod im Test So kommt der HomePod zum Kunden. Der Lautsprecher ist in Weiß und Dunkelgrau erhältlich. Wir haben uns die Version in Dunkelgrau besorgt. Im Inneren ist der Karton passgenau auf den HomePod zugeschnitten, sodass beim Transport garantiert nichts wackeln kann. Zum Transport verpackt Apple den Karton trotzdem noch in einen weiteren doppelwandigen Karton. Fertig ausgepackt muss man nur noch die Schutzfolie abziehen, die den Deckel vor Schmutz und Kratzern schützt. Die glänzende Abdeckung ist berührungsempfindlich kann beispielsweise zum Steuern der Lautstärke genutzt werden. Außerdem zeigt ein waberndes Siri-Symbol an, wenn der Lautsprecher dem Nutzer zuhört. Material- und Verarbeitungsqualität sind gut. Die dicke Ummantelung ist weich genug, um sich angenehm anzufühlen, zugleich aber so robust, dass die dahinter liegenden Lautsprecher gut geschützt sind. Natürlich darf auch das Apple-Branding nicht fehlen. Beim HomePod ist das Logo allerdings nur an der Unterseite zu sehen, wenn man das Gerät anhebt. Ansonsten soll offenbar das Design für sich sprechen. Die Installation ist simpel. Sobald man ein iPhone an den HomePod hält, öffnet sich dieses Fenster. Die Voraussetzung dafür ist iOS 11.2.5. Im nächsten Schritt wird die Sprache ausgewählt. Zum Testzeitpunkt standen nur verschiedene Varianten des Englischen bereit. Deutsch und Französisch sollen bald folgen. Nicht nur die Sprachen sind eingeschränkt, auch die Stromverbindung lässt sich nicht einfach ändern. Das Stromkabel lässt sich nicht vom Nutzer wechseln. Das Testgerät, das wir in Schottland kauften, funktioniert in Deutschland nur mit einem Adapter. Im nächsten Schritt wählt man den Raum, in dem der HomePod stehen soll. Schließlich kann man noch festlegen, ob man den HomePod für jedermann freigeben will. Im Folgenden werden Account-Daten und WLAN-Passworte automatisch auf das Gerät übertragen. Später lassen sich einige Einstellungen am HomePod in der Home-App von iOS vornehmen. Um vom iPhone aus Musik auf dem HomePod abzuspielen, wählt man diesen einfach in AirPlay als Wiedergabegerät aus. Statt per Sprachkommando lässt sich Lautstärke auch über zwei Tasten an der Oberseite regeln. Die Klangqualität des HomePod geht weit über das hinaus, was man von einer nur knapp 20 Zentimeter hohen Lautsprecherbox erwarten würde.

Der Sound ist so getunt, wie ihn wohl die Mehrheit mag: Höhen und Bässe ein wenig angehoben, Mitten etwas abgesenkt. So wie es die Loudness-Taste an manchen Stereoanlagen macht. Im Ergebnis klingt der Max voll, rund und immer auch ein bisschen weich. Audiophil ist das nicht, schmeichelt aber den Ohren und passt zu jedem Musikstil, den ich auf ihn losgelassen habe. Und er kann richtig laut werden, klingt dann aber nicht mehr so sauber wie bei mittleren Lautstärken.

Anpassungsfähig

Eine Besonderheit ist, dass der Home Max auch in fast jedem Raum gut klingt. Zum Test habe ich ihn in meinem Wohnzimmer, meinem Arbeitszimmer und einem Kellerraum ausprobiert, der normalerweise schrecklich hart und kalt klingt. Der Max aber passte seinen Klang automatisch der jeweiligen Umgebung an.

Gadgets mit Alexa und Google Assistant im Vergleich Die Testgeräte: Insgesamt elf verschiedene Produkte, die mit Amazons Alexa oder dem Google Assistant arbeiten, haben wir getestet. Amazon Echo: Das neue Modell klingt etwas besser als der Ur-Echo und hat verbesserte Mikrofone in der Kopfplatte. Neu ist am aktuellen Echo auch, dass man die Außenhülle abnehmen kann. Viel zu sehen ist von der Technik auch dann nicht, nur die Membran und der Diffusor des Lautsprechers sind zu erkennen. Wer mag, kann nun auch nachträglich den Look seines Echo verändern. Die Wechselhüllen aus Kunststoff kosten bei Amazon 20 bis 30 Euro. Auf Knopfdruck lässt sich das Mikrofon abschalten, was durch rotes Licht signalisiert wird. Laut Amazon wird die Verbindung zwischen Mikro und Elektronik dabei physisch getrennt. Amazon Echo Plus: Die Röhre ist fast doppelt so hoch wie der Echo und klingt auch deutlich besser. Vor allem aber enthält die Plus-Version einen Smart-Home-Hub, der manche anderen Hubs überflüssig machen kann. Praktisch: Beide Echo-Lautsprecher haben einen Miniklinkenausgang, an den man beispielsweise einen weiteren Aktivlautsprecher oder Kopfhörer anschließen kann. Amazon Echo Dot: Der smarte Lautsprecher für Pragmatiker klingt furchtbar, kann aber ansonsten alles, was seine großen Brüder auch können. Und genau wie die übrigen Echos lässt sich auch beim Echo Dot das Mikrofon auf Tastendruck abschalten. Amazon Echo Show: In den USA gibt es dieses Modell schon länger, seit Ende November 2017 ist es auch in Deutschland erhältlich. Mit 220 Euro ist er der teuerste Echo von Amazon. Auf dem 7-Zoll-Bildschirm lassen sich auch Filme und Serien aus dem Amazon-Videodienst anschauen. Die Bildqualität ist dabei in Ordnung, wegen der geringen Auflösung von 1024 x 600 Punkten aber nicht gerade begeisternd. Auch Musik kann über den Echo Show abgespielt werden, samt CD-Covern und Texteinblendungen. Für Videochats ist eine Kamera eingebaut. Anrufen kann man damit aber nur andere Echo-Show-Geräte oder Smartphones, auf denen die Alexa-App läuft. Eine Alternative zu den Echo-Lautsprechern sind der Fire TV und der Fire TV Stick von Amazon. In erster Linie bringen sie Streamingdienste auf den Fernseher. Sie können aber auch Alexa nutzen. Anders als die Lautsprecher warten die TV-Sticks nicht auf ein Aktivierungswort. Stattdessen wird das in die Fernbedienung integrierte Mikrofon nur aktiviert, wenn man die Mikrofontaste drückt. Ein Testlauf mit Alexa auf dem TV zeigte allerdings, dass Amazons künstliche Intelligenz mit ihren Antworten auch mal ziemlich daneben liegen kann. So wie bei dieser Frage nach dem Schauspieler Charles Bronson. Besser kam Alexa auf dem Fernseher mit Fragen nach Sportereignissen klar. Auch einige Amazon-Tablets lassen sich für Alexa nutzen, beispielsweise das Fire HD 10. In den Einstellungen des Geräts kann man festlegen, dass es auf das Aktivierungswort Alexa hört. So taugt es ebenso als Steuerungszentrale für Smart-Home-Geräte wie ein Echo. Der "WLAN-Multiroom-Lautsprecher mit Alexa Voice Service" von Auvisio sieht dem Google Home verblüffend ähnlich, nutzt aber, der Name verrät es, Amazons Alexa. Als einziges Gerät im Test horcht er nicht auf ein Aktivierungswort, sondern startet die Spracherkennung generell nur, wenn man die Mikrofontaste drückt. Die Stromversorgung erfolgt per USB, weitere Lautsprecher oder Kopfhörer können über eine Audiobuchse angeschlossen werden. Angesichts der dürftigen Klangqualität scheint das auch sinnvoll. Der beste Sound im Test: Als einziger smarter Lautsprecher kann der Sonos One klanglich überzeugen. Zwei davon ergeben ein schönes Stereo-Paar, das mit 458 Euro nicht sehr billig ist. Auf der Oberseite des Sonos One sind mehrere Bedienelemente für Lautstärke und Wiedergabesteuerung angebracht, die per Touch bedient werden. Auch das Mikro lässt sich hier abschalten. Mit dem Google Home hat Google das Konzept des Amazon Echo für seine Dienste adaptiert. Dementsprechend liegt der Fokus hier auf der Bereitstellung von Google-Diensten. Der einzige physische Schalter dient dazu, das Mikrofon abzuschalten. Der schräge Deckel hingegen ist berührungssensitiv, er dient beispielsweise zur Regelung der Lautstärke. Der Home Mini ist Googles Gegenstück zu Amazons Echo Dot, also eine um große Lautsprecher abgespeckte Version eines smarten Lautsprechers. Klanglich darf man auch hier nicht viel erwarten. Zwar ist der Google Home Mini etwas größer als Amazons Echo Dot, mit seinem Textilüberzug lässt er sich aber oft besser in ein Wohnumfeld integrieren. Über Sensorfelder lässt sich auch hier die Lautstärke regeln. Etwas umständlich ist es, das Mikrofon zu deaktivieren. Dazu muss ein Schalter an der Unterseite verschoben werden. Deutlich größer als Googles Home Mini ist der TicHome Mini der chinesischen Firma Mobvoi. Statt Sensortasten gibt es hier Drucktasten. Alles ist etwas klobiger gebaut. Als einziger Smart-Speaker im Test kann der TicHome Mini mit unter die Dusche genommen werden, ohne dass er Schaden nimmt. Für die Dusche reicht die Klangqualität auch gerade mal aus. Wie viele Sony Produkte zeichnet sich auch dieser Lautsprecher durch eine ungemein langweilige Bezeichnung aus: Als "kabelloser Lautsprecher mit integriertem Google Assistant" steht der LF-S50G beim Hersteller im Katalog. Sein herausstechendes Merkmal: Eine digitale Zeitanzeige, deren Helligkeit glücklicherweise regelbar ist. Auf der Oberseite sind Sensoren eingebaut, die eine berührungslose Steuerung durch Gesten ermöglichen sollen. Im Test haben die allerdings nicht zuverlässig reagiert. Auf der Unterseite befindet sich eine Taste zum Steuern der Helligkeit der Zeitanzeige (links) sowie eine Hold-Taste, mit der die Gestensteuerung für drei Minuten abgeschaltet wird. Auf der Rückseite des Sony-Geräts findet man die Stumm-Taste für das Mikrofon und eine Taste, über die man Bluetooth-Geräte verbinden kann. Im Bluetooth-Modus lässt sich Musik dann direkt vom Handy auf den Lautsprecher streamen, auch wenn kein WLAN verfügbar ist.

Ähnlich wie Apples HomePod lauscht er mit seinen Mikrofonen, wie der Raum, in dem er steht, "klingt" - und passt seine Wiedergabe entsprechend an. Diese Automatik läuft immer, reagiert also beispielsweise auch darauf, wenn man die Möblierung verändert. Sonos hat ein ähnliches System namens Trueplay, das hervorragend funktioniert. Allerdings muss man Trueplay manuell kalibrieren, und es arbeitet nur mit bestimmten iPhones und iPads zusammen, die man als Messmikrofon durch den Raum schwenken muss.

Auch mal anbrüllen

Ansonsten werden die Mikrofone benutzt, um Sprachbefehle oder Fragen zu registrieren. Schließlich ist der Home Max, genau wie ein Google Home, ein Amazon Echo oder ein Apple HomePod, ein Smartspeaker. Man kann also mit ihm reden, ihn bitten, Musik abzuspielen und das Licht anzumachen, die Lautstärke regeln, Wissensfragen stellen, nach dem Wetter, dem Verkehr oder dem Regierungschef von Tuvalu fragen.

Das klappt normalerweise auch alles ziemlich gut. Nur wenn man die Musik deutlich über Zimmerlautstärke aufdreht, muss man den Max laut ansprechen, im Zweifel auch mal anbrüllen.

Theoretisch kann man die Lautstärke auch über einen Touch-Sensor an der Oberseite regeln. Praktisch macht das aber keinen Spaß, weil die Skala des Sensors nicht von 0 bis 100 Prozent reicht, sondern man mehrmals über diese Fläche wischen muss, um signifikante Lautstärkeänderungen zu erreichen.

Wie bei den anderen Smartspeakern von Google gibt es auf der Rückseite einen Schalter, der die eingebauten Mikrofone abschaltet, was aus dem smarten Lautsprecher einen Lautsprecher macht.

Fazit

Vorteile und Nachteile Warmer, angenehmer Sound Sehr kräftige Basswiedergabe Sehr laut Passt seinen Klang dem jeweiligen Raum an Gute Spracherkennung Touch-Kontrolle ist nicht intuitiv

Der Home Max hält, was seine Größe und sein Gewicht versprechen: Er ist der lauteste Smartspeaker, den ich bisher erlebt habe, und er liefert extrem fette Bässe. Zwei Home Max dürften eine veritable Stereoanlage, auch für große Partys, abgeben. Dann muss man aber auch investieren. Google gibt den Preis mit 399 Euro pro Stück an. Was seine Smart-Funktionen angeht, gibt es keine Überraschungen. Ein Smart Home kann man mit dem Home Max genauso gut steuern wie mit einem Home Mini.