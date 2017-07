Smarter Lautsprecher Deutschland-Start von Google Home angekündigt

Ein Schnellschuss war das nicht gerade. Im Mai 2016 hatte Google den Google Home auf der Entwicklerkonferenz I/O angekündigt, kurz vor Weihnachten kam der intelligente, vernetzte Lautsprecher in den USA auf den Markt. Und erst jetzt kündigt der Konzern die Einführung einer deutschen Version an. Ab dem 8. August soll der Google Home hierzulande für 149 Euro erhältlich sein.

Damit bekommt Amazons bereits erhältlicher Echo nun auch in Deutschland ernstzunehmende Konkurrenz. Beide Geräte haben das gleiche Grundprinzip: Es sind per WLAN vernetzte Lautsprecher, ähnlich wie die Geräte von Sonos. Doch während Sonos-Lautsprecher ausschließlich zur Musikwiedergabe konzipiert sind, dienen Echo und Home vor allem als Bindeglied zwischen dem Anwender und den künstlichen Intelligenzen der Hersteller. Und beide werden per Sprache gesteuert.

Neben vielen Gemeinsamkeiten - man kann den Geräten Wissensfragen stellen, tägliche Aufgaben verwalten, Wettervorhersagen und Nachrichten abfragen - gibt es allerdings einige signifikante Unterschiede.

Licht per Befehl einschalten

Grob gesagt ist der Google Home eine sprachgesteuerte Version der Google-Startseite. Er ist darauf spezialisiert, das Internet zu durchforsten, Google-Dienste nutzbar zu machen, Wettervorhersagen oder Nachrichten wiederzugeben. Der Echo kann vieles davon auch, soll aber vor allem als Schnittstelle zu Amazons Angeboten dienen. Mit dem Echo kann man per Sprache nach Produkten suchen und diese auch gleich bestellen.

Nebenbei können beide Geräte als Steuerungszentralen für Smart-Home-Geräte verwendet werden. Mit entsprechender Hardware, wie etwa dem Hue-Lampensystem von Philips, Honeywell-Thermostaten oder der Tado-Heizungsteuerung, kann man etwa das Licht im Haus oder die Temperatur in einzelnen Räumen per Sprache regeln.

Amazon bereitet sich vor

Apple hat auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC im Juni ebenfalls einen intelligenten Lautsprecher angekündigt. Anders als Amazon und Google legt der Konzern bei seinem Produkt allerdings den Schwerpunkt auf Klangqualität. Hörproben hat es freilich noch keine gegeben und auch ein Datum für die Markteinführung in Deutschland gibt es noch nicht. Nur, dass es sicher erst 2018 soweit sein wird, ist klar. In den USA soll der HomePod genannte Lautsprecher zum Weihnachtsgeschäft in den Handel kommen.

Amazon scheint sich jedoch bereits auf die neue Konkurrenz vorzubereiten. Gerüchten zufolge will der Konzern noch in diesem Jahr eine neue Version des Echo vorstellen. Die soll angeblich kleiner sein und besser klingen als das erste Modell, das in den USA bereits 2015 eingeführt wurde.