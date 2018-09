Navigation per Smartphone Google Maps könnte Autofahrern künftig Parkplätze vorschlagen

Wenn man mit dem Auto unterwegs ist, hilft die schnellste Route nichts, wenn man am Zielort ewig nach einem Parkplatz suchen muss. Vor allem Großstädten kann das viel Zeit kosten ist. Eine neue Funktion in Google Maps könnte Nutzern künftig dabei helfen, schneller einen Platz zu finden, an dem sie ihr Auto abstellen können.

Das berichten jedenfalls die Redakteure des Techblogs "Androidpolice". Denen ist der in Google Maps integrierte Parkplatzfinder zwar schön mehrfach aufgefallen, ihnen wurde aber erst jetzt klar, dass es sich dabei offenbar um eine bisher nicht von Google angekündigte neue Funktion handelt.

Demnach bietet Google Maps auf dem Weg zum Zielort automatisch einen Parkplatz in der Nähe des Ziels an. Der Nutzer kann diesen Ort entweder als neuen Zwischenstopp bestätigen oder ignorieren, was zur Folge hat, dass die Route unverändert fortgesetzt wird. Ein- oder Ausschalten lassen sich die Parkplatzvorschläge laut "Androidpolice" nicht.

In einigen Städten der USA ist es laut Google jetzt schon möglich, in Google Maps nach einem Parkplatz in der Nähe des Zielortes zu suchen. Allerdings klappt das bisher nur auf Android-Geräten. Wann die Parkplatzvorschläge aktiviert und für deutsche Nutzer verfügbar sein werden, ist unklar.

App warnt vor Parkplatzmangel

Einige Parkfunktionen bietet Google Maps aber jetzt schon an. So können Fahrer etwa auf der Karte markieren, wo sie ihr Auto abgestellt haben. Nach einem Einkaufsbummel in der Großstadt erinnert sich die Anwendung an den Standort und zeigt den Parkplatz auf dem Smartphone an.

Seit rund einem Jahr zeigt die App zudem in weltweit mehr als 50 Städten an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dort einen Parkplatz zu finden. In Deutschland ist diese Funktion in Darmstadt, Düsseldorf, Köln, München und Stuttgart nutzbar. Allerdings errechnet Google seine Parkprognosen anhand von Erfahrungswerten an bestimmten Tagen und zu gewissen Uhrzeiten, bezieht keine Echtzeitdaten in die Beurteilung der aktuellen Parksituation ein.

Die Parkplatzsuche dürfte auch für iPhone-Anwender interessant werden. Denn seit Apple das neue iPhone-Betriebssystem iOS 12 veröffentlicht hat, funktioniert Google Maps auch mit Apples CarPlay und wird auf den Displays der Fahrzeugs angezeigt. Bisher mussten iPhone-Nutzer im Auto auf Apple Kartensoftware Apple Maps zurückgreifen.