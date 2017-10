Displayfehler Google reagiert auf Kritik am Pixel 2 XL

Macken bei einem neuen Produkt sind für Konzerne wie Google peinlich - vor allem, wenn sie ein neues Vorzeigeprodukt betreffen. Bei Google stehen derzeit die neuen Smartphones Pixel 2 und Pixel 2 XL in der Kritik, obwohl sie in allerlei Tests zunächst einen sehr guten Eindruck hinterließen.

In der vergangenen Woche jedoch meldeten einige Tester, dass sie sich bei der XL-Variante des Telefons mit dem Phänomen des sogenannten Displayeinbrennens konfrontiert sahen. Beim Displayeinbrennen, auch Burn-In genannt, prägen sich häufig dargestellte Muster so stark in den Bildschirm ein, dass sie auch dann noch zu sehen sind, wenn das Display eigentlich etwas anderes anzeigen sollte.

Google hat sich jetzt per Forenpost zu den Berichten geäußert. Das Unternehmen nehme die Hinweise zu den Displayfehlern sehr ernst, schreibt Produktmanager Mario Queiroz im offiziellen Google-Forum. Bei ausführlichen Tests des OLED-Displays habe man allerdings festgestellt, dass der Bildschirm des Pixel 2 XL mit anderen Smartphone-Bildschirmen dieser Art vergleichbar sei.

Angeblich alles nicht so schlimm

Das Problem, von dem viele Tester berichteten - und das auch auf einem Testgerät von SPIEGEL ONLINE nachweisbar war - wird also offenbar ein Stück weit abgetan. Der Nutzer habe beim täglichen Einsatz des Smartphones keinerlei Nachteile, heißt es im Google-Forum. Das Pixel 2 XL erfülle die Ansprüche des Unternehmens. Untätig bleibt Google aber nicht: Die Entwickler wollen den Vorgang demnächst mit Software-Updates mindern.

Neben den Berichten zum Burn-In hatten Google auch zahlreiche Beschwerden erreicht, bei denen es um die Farbdarstellung des Bildschirms geht, in diesem Fall auf beiden Geräten. In den kommenden Wochen soll dieses Problem ebenfalls mit einem Update behoben werden, heißt es.

Googles Produktmanager Queiroz verspricht außerdem, dass weltweit die Garantie für beide neuen Smartphones auf zwei Jahre verlängert wird.