Pixel-Phone und Daydream View So funktionieren Googles neue Gadgets

Laut Google habe man das Design der Pixel-Handys von Grund auf neu entworfen. Das mag sein, aber dann muss auf den Tischen der Designer öfter mal ein iPhone gelegen haben. Diese Ähnlichkeit zu Apples Produkt hat ihr Gutes. Die Pixel-Phones wirken sehr wertig, sehr gut verarbeitet. Die merkwürdige Konstruktion der Rückseite - oben glänzendes Glas, unten Metallkorpus - hat ihre Vorteile. So bleibt der untere Bereich, den man meist in der Hand hält, weitgehend frei von Schlieren.

Doch die Besonderheiten der beiden Pixel-Geräte liegen vor allem in der Software. Sie sind die einzigen Geräte, auf denen schon Android 7.1 und der Google Assistent laufen. Die Benutzeroberfläche hat Google hier ein wenig verändert. So erscheinen beispielsweise alle Google-Apps mit runden Icons auf dem Bildschirm, Apps anderer Anbieter bleiben quadratisch.

Der Google Assistent wird wie bisher Google Now aktiviert: Man drückt ein wenig länger auf die Home-Taste. Das funktioniert nicht nur auf dem Startbildschirm, sondern auch in Apps. Auf Deutsch konnte man das bei der Vorstellung der Produkte am Dienstagabend noch nicht ausführlich probieren, aber das, was es zu sehen gab, machte einen guten ersten Eindruck. Zum Verkaufsstart am 20. Oktober soll die deutsche Version des Assistenten rund laufen, versprechen Google-Sprecher.

Google packt seinen Assistenten überall rein Google-Chef Sundar Pichai bei der Präsentation der neuen Google-Hardware in San Francisco. Der Höhepunkt des Abends: Googles Pixel-Smartphones. Brian Rakowski von Google stellt die Funktionen der neuen Smartphones vor. Optisch erinnern das "Pixel" und das "Pixel XL" an Apples iPhones. Die 12-Megapixel-Kamera des Pixel hat laut Google die beste Bildqualität, die es je bei einem Smartphone gab. Ein weiteres Highlight: Googles Virtual-Reality-Brille "Daydream View". Googles VR-Brille soll leichter sein als vergleichbare Geräte, macht auf Fotos einen eher kuscheligen, weichen Eindruck. Die Verbindung zum Handy, das man in die Brille steckt, wird drahtlos hergestellt. Der Streaming-TV-Adapter "Google Chromecast" beherrscht UHD-TV, HDR und Dolby Vision, hat zusätzlich zum WLAN einen LAN-Port und soll 69 Euro kosten. Der Google Assistant funktioniert per Sprachsteuerung und soll bei der Erledigung alltäglicher Aufgaben helfen. Bei Google glaubt man, die nächste Revolution werde an der Schnittstelle von Hardware und Software stattfinden, bei künstlicher Intelligenz, kurz KI.

Richtig spannend wird es, wenn wir den digitalen Assistenten ausführlich mit einem Testgerät ausprobieren können. Dann wird sich auch zeigen, was er in Deutschland wirklich kann. Wichtiger als die Qualität der Spracherkennung und von Websuchen ist ja, wie gut die Künstliche Intelligenz dahinter Daten aus verschiedenen Quellen zusammenfassen und auf lokale Dienste zugreifen kann. Und das ist von Land zu Land sehr unterschiedlich.

Wie bei iOS gibt es im Android 7.1 der Pixel-Phones einen Nachtmodus, der den Bildschirm zu bestimmten Zeiten auf eine wärmere Lichttemperatur einstellt, was die Augen schonen soll. Interessant ist auch eine "Shortcuts" genannte Funktion, die an Apples 3D Touch erinnert: hält man den Finger länger auf das Icon einer App gedrückt, die Shortcuts unterstützt, klappt ein Menü auf, das Kurzbefehle für einige Funktionen dieser App bereitstellt.

Über die Qualität der Pixel-Kameras lässt sich nach dem kurzen Hands-on kaum etwas sagen. Sicher, die Kamera-App startet schnell, hat offenbar alle üblichen Funktionen integriert. Testfotos zu machen war in dem dunklen Raum, in dem die Geräte ausgestellt waren, aber nicht sinnvoll möglich. Auch hier gilt es, das Testgerät abzuwarten.

Die neue VR-Brille

Sehr gespannt sind wir auch auf die VR-Brille Daydream View, die die Konkurrenz mit neuer Technik und einem Preis von 69 Euro herausfordert. Ein Grund für den günstigen Preis dürfte sein, dass Google bei der neuen Brille auf eingebaute Sensoren und Elektronik verzichtet.

AP Google Pixel (l.) und Daydream View (r.)

Das einzige nicht mechanische oder optische Bauteil ist ein NFC-Chip. Er versorgt das eingelegte Smartphone mit den Eckdaten der Brille, damit es sich daran anpassen kann. Außerdem sorgt er dafür, dass das Handy in den VR-Modus umschaltet.

Mehrere Kunststoffkontakte im Rahmen der Brille wirken für das Handy als Ausrichtungshilfe. Das soll den Umgang mit der Daydream vereinfachen: Statt das Smartphone in eine festgelegte Position zu bugsieren, legt man es einfach ein, die Software kann anhand der Kunststoffkontakte, die auf das Display drücken, die Position erkennen und berechnet das Bildschirmbild entsprechend so, dass es optimal zu den beiden Linsen ausgerichtet ist.

Anschmiegsames Gehäuse

Billig wirkt die Daydream View deshalb aber nicht. Vielmehr hat das filzartige Gehäusematerial eine durchaus edle Anmutung und fühlt sich sehr angenehm an. Zudem ist das Material leichter als Plastik. Von Google heißt es, die Daydream VR sei ein Drittel leichter als vergleichbare Geräte, gibt aber keine konkrete Gewichtsangabe. Gut ist das in jedem Fall: Je leichter eine VR-Brille ist, desto angenehmer ist es, sie über längere Zeit zu tragen.

SPIEGEL ONLINE Der Controller der Daydream View

Der mitgelieferte Controller macht in seinem grauen Plastikgehäuse zwar einen sehr billigen Eindruck, scheint aber sehr einfach und intuitiv zu funktionieren. Möglich ist das unter anderem, weil die wenigen Knöpfe darauf unterschiedlich groß sind, so dass man sie unterscheiden kann, ohne hinzuschauen. Seitlich ist eine Lautstärkewippe eingebaut, über die man den Ton in seinen Kopfhörern regeln kann.

Das Killerfeature gibt es nur für Google-Kunden

So gut die Hardware sein mag, die wichtigste Funktion der Pixel-Smartphones ist der Google Assistent. Wenn er auch nur ansatzweise so gut funktioniert, wie es Google verspricht, dürfte er eine starke Lockwirkung haben. Und die will sich Google vorerst selbst vorbehalten. Während Android 7.1 früher oder später auch auf Geräten anderer Hersteller laufen wird, gibt es keine Pläne, diesen Herstellern den Assistenten bereitzustellen.

Wer also Googles hilfreiche KI nutzen will, muss in den sauren Apfel beißen und dafür tief in die Tasche greifen. Mit 759 Euro ist das billigste Pixel-Phone genau so teuer wie das günstigste iPhone 7.