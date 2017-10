Von Matthias Kremp

nach Samsung und Apple wird am kommenden Mittwoch auch Google neue Highend-Smartphones vorstellen. Auf die Handys des Internetkonzerns warte ich immer mit einer besonderen Spannung, weil sie eine Art Vorbildfunktion für die Branche haben. Googles Smartphones - früher hießen sie Nexus, heute Pixel - sollen zeigen, was mit der jeweils aktuellen Android-Version Neues möglich ist.

So dürfte es auch bei den neuen Modellen sein, die wohl Pixel 2 und Pixel 2 XL heißen und am Mittwochabend im Google-Hauptquartier in Kalifornien vorgestellt werden sollen. Der Konzern selbst hat schon vor Wochen die Latte hochgelegt, als er in einem Ankündigungsvideo etliche Fragen gestellt hat, die viele Handynutzer beschäftigen dürften: "Was stimmt mit dem Akku meines Handys nicht?", "Warum macht mein Handy so schlechte Fotos?", "Warum hat es immer zu wenig Speicher?"

Das sind die aktuellen Pixel-Smartphones Google liefert seine Smartphones in zwei Größen aus. Hier in Schwarz zu sehen ist das Pixel mit 5-Zoll-Bildschirm. Bei dem weißen Gerät handelt es sich um das Pixel XL mit 5,5 Zoll. Bis auf den Akku und das Display sind beide technisch identisch. Offenbar konnten sich Googles Designer nicht einigen, ob die Rückseite aus Metall oder Glas gefertigt werden soll. Jedenfalls ist das obere Drittel des Metallgehäuses von einem Glasdeckel überzogen. Kann man mögen, muss man nicht. Beim Anschluss an einen PC oder ein Netzteil setzt Google erfreulicherweise auf die moderne USB-C-Buchse. Das mit den Pixel gelieferte Zubehör bekommt mit seinem matten Grau keinen Preis für cooles Design. Dafür überzeugt das Netzteil mit schnellen Ladezeiten. Nützlich ist der Adapter von USB-C auf USB-A. Seitlich wird über eine Mini-Schublade eine Nano-Simkarte eingeschoben. Einen Steckplatz für Speicherkarten gibt es nicht. Wie beispielsweise bei Huawei-Smartphones ist auch bei den Pixel Handys der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite eingebaut. Er arbeitet schnell und zuverlässig. Die rückwärtige 12-Megapixel-Kamera wird von einem Doppelblitz begleitet. Daneben sind die Sensoren zum Fokussieren angebracht. Die Selfie-Kamera an der Vorderseite hat mit acht Megapixeln eine ebenfalls recht hohe Auflösung, muss aber ohne Blitz auskommen. Google hat sich viel Mühe gegeben, sowohl den Umstieg von einem anderen Android-Smartphone als auch von iPhones auf ein Pixel leicht zu machen. Damit der Umstieg von iOS klappt, muss auf dem Apple-Gerät aber zunächst die Verschlüsselung abgeschaltet werden. In der App-Übersicht fallen die App-Symbole von Android 7.1 auf, da sie allesamt rund sind. Apps von Drittanbietern behalten ihre gewohnte Form. Grundsätzlich ist das auf den Pixel Phones installierte Android 7.1 auf die Nutzung des Bezahldienstes Android Pay vorbereitet. Nachtlicht nennt Google einen Modus, in dem die Farbe der Bildschirmbeleuchtung einen rötlichen Ton bekommt, was bei Dunkelheit die Augen schonen soll. So dramatisch wie es auf diesem Bild erscheint, ist der Unterschied nicht. Tatsächlich ist die rötliche Variante in den Nachtstunden sehr angenehm. Die Möglichkeit, durch einen langen Druck auf ein Icon App-spezifische Kontextmenüs zu öffnen, erinnert an Apples 3D Touch. Die Wetter-App wurde für Android 7.1 aufgefrischt. Sie bietet neben einer schnellen Übersicht umfangreiche Informationen, etwa über Windrichtungen und den Sonnenauf- und untergang. Ein Tipp auf das im Startmenü immer sichtbare Google-Logo holt die Suchhistorie des Anwenders hervor. Die bislang durch einen langen Druck auf die Home-Taste erreichbaren Informationen von Google Now sind jetzt per Wischbewegung nach rechts abrufbar. Googles digitaler Assistent (links), der vorerst den Pixel Handys vorbehalten in vielerlei Hinsicht glänzen kann, beherrscht manche Tricks nicht, die Apples Siri (rechts) praktisch machen. Allerdings gibt sich der digitale Assistent auch bewusst bescheiden. Er weist auf Nachfrage darauf hin, dass er eigentlich nur das Internet durchsucht. Die deutsche Version ist derzeit die einzige nicht-englischsprachige Variante und braucht noch etwas Zeit, um auf den Funktionsumfang des Originals zu kommen.

Einige dieser Fragen sind freilich schon vor dem Event durch diverse Leaks beantwortet worden. Klar ist sowieso, dass Google die Handys nicht selber herstellt, sondern herstellen lässt. Eines wohl von LG, das andere von HTC, deren Smartphone-Sparte Google gerade übernommen hat. Ähnlichkeiten mit dem LG V30 und dem HTC U11 sind zu erwarten. Ebenso fast rahmenlose AMOLED-Bildschirme und eine neue Kamera. Die Preise dürften leider auch im oberen Bereich liegen.

Am Mittwochabend um 18 Uhr geht die Google-Show los. Dann wissen wir mehr.

Sprich mit deinem Lautsprecher

Ungefähr zeitgleich mit Google veranstaltet der Lautsprecherhersteller Sonos am Mittwoch in New York ein Event. Auf die Einladungskarten war der oben abgebildete Kussmund gedruckt. Mich erinnert er an die "Rocky Horror Picture Show". Tatsächlich dürfte er eher ein Hinweis auf Sprachsteuerung sein.

Die Entwickler der vernetzten Lautsprecher arbeiten schon lange daran, ihre Geräte per Alexa und Siri von Smartphones oder etwa Amazons Echo-Boxen aus steuerbar zu machen. Nun scheint es aber, dass Sonos noch ein Ass im Ärmel hat. Vor einer Woche tauchten im Netz Bilder eines neuen Lautsprechers auf. Eines davon zeigte eine neue Benutzeroberfläche, die auch eine Mikrofontaste enthält. Daten der US-Telekommunikationsaufsicht FCC deuten zudem auf eine Reihe weitreichender Mikrofone in einer neuen Sonos-Box hin - ganz ähnlich wie die im Echo. Mich würde das freuen: "Sonos, spiel meine Frühstücks-Playlist".

Blade Runner revisited

ddp images Szene aus "Blade Runner"

Zu blöd, ich habe am Donnerstag schon etwas vor. Sonst würde ich ins Kino gehen, "Blade Runner 2049" mit Harrison Ford und Ryan Gosling anschauen. Die ersten Kritiken aus den USA sind schon recht vielversprechend, noch mehr bin ich aber gespannt, was meine Kollegen aus dem Kulturressort über die Fortsetzung des Science-Fiction-Klassikers sagen werden. Sie haben mir versprochen, dass ihre Rezension am Dienstag auf SPIEGEL ONLINE erscheinen wird.

Bis dahin schaue ich mir noch einmal das Original auf Blu-ray an. Und natürlich die drei Kurzfilme, die Regisseur Denis Villeneuve hat drehen lassen, um zu erklären, was in den 30 Jahren zwischen dem Ende des ersten Films und dessen aktueller Fortsetzung passiert ist: "2036: Nexus Dawn", "2048: Nowhere to Run" und "Black Out 2022".

Seltsame Digitalwelt: Drahtlos doppelt laden

Seit ich 2013 ein Nokia 1520 getestet habe, bin ich ein Fan des Qi-Standards. Der nämlich ermöglicht es, Smartphones kabellos aufzuladen. Mit dem iPhone 8 hat nun auch endlich Apple dieses Technik übernommen - für mich ein Grund, mal wieder drahtlose Ladestationen auszuprobieren. Dabei bin ich über ein ganz besonders skurriles Produkt gestolpert, den QiStone+ von Fonesalesman.

Im Grunde ist das ein Akku, mit dem man den Akku seines Handys unterwegs aufladen kann. Allerdings lässt er selbst sich auch drahtlos aufladen. Das führt zu Konstruktionen wie der oben abgebildeten: Akku liegt auf Qi-Ladegerät, iPhone liegt auf Akku. Tolle Idee, solange niemand gegen den Tisch stößt und das fragile Gebilde zum Einsturz bringt.

App der Woche: "Fiete Quiztime"

getestet von Sebastian Meineck

Wie nannte man die Unterhose eines Ritters? Wie hieß der größte fleischfressende Dinosaurier? Fragen wie diese sollen junge Nutzer ab vier Jahren in der App "Fiete Quiztime" beantworten. Bis zu vier Spieler können gegeneinander antreten. Das erste Paket aus Fragen ist gratis, die werbefreie Vollversion mit 500 Fragen kostet 2,99 Euro. Auf der Website des Entwicklers gibt es weitere kindgerechte Apps mit Puzzeln und Rechenaufgaben.

Von Ahoiii Entertainment, Premium-Version für 2,99 Euro: iOS

Fremdlink: Drei Tipps aus anderen Medien

"Kabel, die die Welt zusammenhalten" (fünf Leseminuten): Microsoft, Facebook und der Netzwerkspezialist Telxius haben das leistungsfähigste Untersee-Glasfaserkabel verlegt. Zu diesem Anlass erklärt Sueddeutsche.de, was es eigentlich mit den Kabeln in den Tiefen der Ozeane auf sich hat.

"Why electric airplanes within 10 years are more than a Fantasy" (Englisch, zehn Leseminuten): Gehört elektrisch angetriebenen Flugzeugen die Zukunft? Ein paar Hersteller sind davon überzeugt. Die Fluggesellschaft Easyjet will in der nächsten Dekade die ersten Passagiere elektrisch zumindest über Kurzstrecken befördern. "Ars Technica" erklärt, welche Probleme noch zu lösen sind.

"Apple: A semiconductor superpower in the making" (Englisch, zehn Leseminuten): Der amerikanische Computer-Konzern Apple will sich von seinen Chip-Zulieferern frei machen. Die "Nikkei Asian Review" gibt einen Überblick, an wie vielen neuen Chips für MacBooks, iPads und iPhones das Unternehmen arbeitet.

