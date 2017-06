Wifi-Router im Test Google macht das WLAN rund

So schnell ging das bei mir noch nie. Ich habe bei mir zuhause schon viel zu oft neue WLAN-Router installiert. In der Regel plane ich dafür ein paar Stunden ein. Schließlich ist es nicht damit getan, ein paar Kabel einzustecken. Man muss sich im Browser durch ellenlange Konfigurationsseiten arbeiten. Bei meinem ersten Google Wifi war das anders. Knapp fünf Minuten nach dem Auspacken meldete sich der runde Router betriebsbereit.

Aber Google macht es einem auch wirklich leicht. Zuerst wird der Google-Router per LAN-Kabel mit dem alten Router verbunden. Falls dieser eine WLAN-Funktion hat, sollte man diese abschalten.

Den Rest der Installation erledigt man mit einer Smartphone-App, die es für iOS und Android gibt. Sie zeigt dem Anwender nur, was er unbedingt wissen muss, fragt ihn nur nach wenigen grundlegenden Dingen. Etwa, wie das drahtlose Netzwerk heißen und mit welchem Passwort es geschützt werden soll.

Wer tiefer in die Feinheiten seines WLANs einsteigen und Details wie die DNS-Vergabe einstellen oder Portweiterleitungen einrichten will, kann das. Aber wenn man mit diesen Begriffen nichts anfangen kann, macht das eben auch nichts. Das System lässt sich auch ohne Kenntnisse jeglicher WLAN-Begrifflichkeiten in Betrieb nehmen.

So funktioniert Google Wifi In der App liegt der besondere Charme des Google Wifi. Mit ihr lässt sich das technisch hochkomplexe System ohne jegliche Netzwerkkenntnisse minutenschnell einrichten. Googles WLAN-Router ist kreisrund gebaut. Ein Manager des Unternehmens erklärt, hier folge die Form der Funktion, schließlich sollen die im Rund angeordneten Antennen das WLAN-Signale in alle Richtungen gleichmäßig abstrahlen. Auf der Unterseite befinden sich die wenigen Anschlüsse. In der Mitte die Netzteilbuchse, links und rechts davon Gigabit-Ethernet-Buchsen. Das Netzteil selbst könnte auch ein modernes Smartphone aufladen. Statt des sonst üblichen Rundsteckers verwendet Google einen USB-C-Stecker. Für den Anschluss an das Modem oder den Router des Internet-Providers wird ein Netzwerkkabel mitgeliefert. Passworteingabe überflüssig: Zur Installation wird das Smartphone per Bluetooth mit dem Router verbunden. Um die Verbindung zu sichern, wird ein QR-Code eingescannt, der auf der Unterseite aufgedruckt ist. Nach dem Einschalten meldet der Google Wifi sich mit einem blauen Lauflicht, das sonst keinen tieferen Sinn hat. Rambo würde sagen: "Es leuchtet blau." Mit einer kleinen Grafik informiert die App über den Zustand des WLAN-Netzes. Treten irgendwo Fehler auf, werden diese durch gelbe Punkte symbolisiert. In einer Übersicht kann man sich die verschiedenen WLAN-Router seines Netzwerks anzeigen lassen. Will man wissen, ob das WLAN-Signal auch überall hinreichend gut ankommt, kann man dessen Qualität per App testen. Mit konkreten Zahlen ist Google beim WLAN-Test aber ausgesprochen sparsam. Ein Vorteil der Konfigurations-App: Falls man es mal vergessen haben sollte, kann man sich das WLAN-Passwort anzeigen lassen. Zusätzlich zum privaten WLAN lässt sich ein Gast-Netzwerk einrichten. Wer über dieses Netz online geht, hat Internetzugriff, darf aber nur auf jeweils ein vom Eigentümer ausgewähltes Gerät im lokalen Netz zugreifen. Praktisch, wenn Freunde ihre Urlaubsfotos vom Handy auf den Fernseher streamen wollen. Das Gäste-Passwort kann man seinen Freunden einfach sagen oder über diverse Chat- und andere Dienste digital schicken. Auch die Möglichkeit eines Familien-WLANs hat Google vorgesehen. Mütter und Väter können damit beispielsweise festlegen, dass die Geräte ihrer Kinder beim Abendessen keinen Netzzugang mehr haben oder zu einer bestimmten Uhrzeit abends von Netz getrennt werden. Schlafenszeit! Zu jedem Gerät im WLAN lassen sich Informationen abrufen. besonders interessant ist dabei, mit welchem Hotspot die Geräte kommunizieren und ob sie das 2,4-GHZ-Band oder das 5-GHz-Band nutzen. Auch die Datennutzung des jeweiligen Geräts lässt sich auszuwerten, wenn man das denn will. Wer sich damit auskennt, kann auch auf einige höhere Netzwerkfunktionen des WLAN zugreifen. Wer nicht weiß, was Begriffe wie "Statische IP" oder "IPv6" bedeuten, kann diese Unterseite der App ignorieren. Über die Leistung des Internetzugangs führt Google Wifi akribisch Buch. So behält man über längere Zeiträume im Blick, ob sich die Performance verändert und es möglicherweise an der Zeit wäre, mal bei seinem Provider anzurufen.

Man braucht ein Smartphone, doch die Geräte-Dichte dürfte mittlerweile so hoch sein, dass dies kein echtes Problem ist. Eher noch wird sich mancher daran stören, dass man ein Google-Konto braucht, um das System zu steuern. Ohne das geht nichts.

Hat der Konzern es also auf Daten über das Surfverhalten der Nutzer abgesehen? Dem SPIEGEL sagte ein Manager: "Wir verdienen Geld mit dem Verkauf der Hardware, sonst nichts." Trotzdem sammelt der Konzern "anonyme Nutzungsstatistiken und Absturzberichte". Das lässt sich immerhin jedoch in den Datenschutzeinstellungen der Google-WLAN-App abschalten.

Der eigentliche Sinn der Bindung des Google-Routers an einen Google-Account scheint in einer Mischung aus Komfort und Sicherheit zu liegen. So bietet die Technik die Möglichkeit, den oder die Router via App auch von unterwegs aus zu überwachen oder Einstellungen zu verändern. Zum anderen soll so sichergestellt werden, dass wirklich nur der Eigentümer oder von ihm autorisierte Personen solche Änderungen vornehmen können. Ein Angriff von außen wird deutlich erschwert.

Wie ein Fischernetz

Erleichtert wird es dagegen, das WLAN zu erweitern. Mit anderen Systemen kann das mitunter knifflig sein. Bei Google aber genügen wiederum ein paar Klicks in der App, um weitere Google-Router zum Netzwerk hinzuzufügen. Mein zweiter Hotspot war ungefähr drei Minuten nach dem ersten bereit. Bis ich ihn nutzen konnte, dauerte es dann noch fünf weitere Minuten, weil er erst das neueste Software-Update herunterladen und installieren wollte.

Mit diesen Boxen kommt Ihr WLAN weiter In einer Einzimmerwohnung macht WLAN noch Spaß. Doch sobald man ein paar Zimmer mehr mit dem drahtlosen Netzwerk versorgen will, womöglich über mehrere Etagen, kommen Funknetzwerke an ihre Grenzen. Netgears Orbi und Devolos Gigagate sollen schwächelnden Drahtlosnetzen auf die Sprünge helfen - auf sehr unterschiedliche Weise. Netgear Orbi: Der Hersteller hat sich sichtlich bemüht, seinen WLAN-Boxen ein ansehnliches Design zu geben, schließlich soll wenigstens eine davon im Wohnbereich stehen. Leider sind die Orbis sehr groß geraten. Ein Blick auf die Rückseiten offenbart, dass die Orbis technisch wohl identisch sind. Beide verfügen über vier Gigabit-Netzwerkanschlüsse für verkabelte Netzwerkgeräte. Die Installation der Orbi wird durch einen digitalen Assistenten stark vereinfacht. Reibungslos funktioniert hier aber nicht alles. Zwar wird der bereits installierte Router erkannt. Doch es werden nicht alle Einstellungen der Orbi dementsprechend gesetzt. Nach nur wenigen Schritten ist die grundlegende Installation des neuen WLANs erledigt. Für die meisten Anwendungsfälle dürfte sie ausreichen. Doch erfreulicherweise kümmert sich das System zwischendurch auch noch um die Sicherheit. Für die erste Kontaktaufnahme verwendet man das auf die Orbi aufgeklebte Passwort. Nach erfolgreicher Installation wird man jedoch aufgefordert, dem Netzwerk einen eigene Namen und ein individuelles Passwort zu geben. Im Anschluss werden die neue Netzwerkdaten noch einmal angezeigt, damit man sie für seine WLAN-Geräte verwenden und beispielsweise abschreiben kann. Im Anschluss geht es gleich daran, dass WLAN mit dem mitgelieferten Zweit-Orbi, Satellit genannt, zu erweitern. Auch das erfolgt weitgehend automatisch. Zur Bestätigung wird eine Grafik präsentiert, die das aktive Netzwerk darstellt. Um in die Feinheiten der WLAN-Konfiguration einzusteigen, muss man den Assistenten beendet und die Konfigurationsseite der Router aufrufen. Man kann sich in der Benutzeroberfläche der Orbi aber auch einfach einen schnellen Überblick über die wichtigsten Parameter des Netzwerks verschaffen. Im Leistungstest erreichte die WLAN-Verbindung über den Orbi-Satelliten einen Wert von knapp 93 Megabit pro Sekunde. Eine zum Vergleich per Kabel direkt am Router des Providers vorgenommene Messung ergab einen ähnlichen Wert. Verglichen mit den Orbi ist das Design von Devolos Gigagate-WLAN-Boxen eher an das herkömmlicher Netzwerk-Hardware angelehnt. Vor allem aber sind sie wesentlich kleiner. Der große Unterschied zu den Orbi-Router zeigt sich beim Blick auf die Rückseite: Der Master hat nur einen Netzwerkanschluss, mit dem er an den Router des Providers angeschlossen wird. Der Satellit, hier liegt er oben, hat dagegen neben einem Gigabit-Port noch vier Fast-Ethernet-Anschlüsse. So einfach und komfortabel wie bei Netgear ist die Installation des Devolo-Systems nicht. Die meisten Einstellungen nimmt man über die Browser-Oberfläche der Router vor. Im Konfigurationsmenü der Basis sind der Netzwerkname und der Schlüssel für das WLAN zum Satelliten fest vorgegeben. Im Bild zu sehen ist auch, dass die Kabelverbindung zum Router am Internetanschluss hier mit Gigabit-Geschwindigkeit erfolgt. Das leistungsfähige 5-GHz-Frequenzband verwenden die Gigagate-Router nur, um sich miteinander zu verbinden. Sein eigenes WLAN spannt der Gigagate-Satellit dagegen im oft überfüllten 2,4-GHz-Bereich auf. Über seine Benutzeroberfläche gibt der Gigagate-Satellit Auskunft darüber, wie schnell die Verbindung zwischen Satellit und Basis funkt. Diese Übersichtsseite zeigt die Arbeitsweise des Gigagate-Systems: Schnelles 5-GHz-WLAN nur für das System selbst, ein eigenes 2,4-GHz-Netz spannt nur der Satellit auf. Auch die Leistung der Kabelnetzwerkanschlüsse wird angezeigt. Angeschlossen an einen Fernseher und eine Web-TV-Box zeigt sich, dass für diese Art der Anwendung wohl nicht unbedingt Gigabit-Geschwindigkeit nötig ist. Beim Aufruf von Devolos iPad-App erscheint dieser Warnhinweis. Offenbar ist die Software schon länger nicht mehr überarbeitet worden. Auch für PC und Mac bietet Devolo eine "Cockpit" genannte App an. Deren Funktionsumfang ist allerdings bescheiden. Im Test kam der Datendurchsatz des Gigagate auf weit geringere Werte als die Orbi-Router. Doch der Wert war stabil und reicht dicke, um auf dem Fernseher einen 4K-Videostream zu empfangen und nebenbei im Netz zu surfen.

Insgesamt habe ich bei mir auf diese Weise vier Google Wifi zu einem Netzwerk verwoben. Bei dieser Art von Netzwerk werden die Router nicht in einer Reihe miteinander verbunden. Die Struktur ähnelt eher einem Fischernetz, bei dem jeder Router ein Knoten ist, der mit einem oder mehreren anderen Knoten verbunden ist. Ohne dass ich dafür irgendwo eingreifen musste, berücksichtigte das System automatisch, dass einer der drei Erweiterungs-Router per Netzwerkkabel angeschlossen war und nicht per WLAN.

Im Hintergrund wacht die Automatik

An der Leistung des so aufgebauten Systems gibt es nichts zu meckern. Den Datendurchsatz meines Internetanschlusses lieferte das vermaschte Netz bei mir vom Keller bis zum Dachboden. Wenn meine WLAN-Messungen weniger als die vertraglich zugesicherten 100 Mbit/s ergaben, lag das daran, dass mein Internetprovider diese Leistung nicht durchgängig liefern kann. Die Brutto-Durchsatzraten jedenfalls lagen immer weit über 100 Mbit/s. 4K-Videos etwa lassen sich damit überall im Haus streamen.

Googles App macht es einem trotz der reduzierten Benutzeroberfläche leicht, die Leistung des Netzwerks zu messen und sich informieren zu lassen, falls etwas nicht nach Plan läuft. Dabei bleibt die App sehr zurückhaltend. Davon etwa, dass das Netzwerk auf einen anderen WLAN-Funkkanal umschaltet, weil auf dem bisher genutzten plötzlich auch ein Nachbar unterwegs ist, bekommt man nichts mit.

Fazit

Vorteile und Nachteile Günstiger Preis Sehr leicht erweiterbar Sehr einfache Installation und Bedienung Gute Leistung Funktioniert nur mit Google-Account Nur zwei Kabelanschlüsse pro Gerät

Google Wifi ist der richtige WLAN-Router für alle, die sich nicht mehr als unbedingt nötig mit Netzwerktechnik beschäftigen wollen. Das meiste läuft automatisch ab, wer nur einen Hotspot braucht ist nach fünf Minuten mit der Installation durch, muss sich danach nie wieder um das Gerät kümmern.

Ist die Wohnung oder das Haus größer, muss man kein Spezialist sein, um den Radius mit weiteren Hotspots zu erweitern. Ein besseres und einfacheres WLAN-System gibt es derzeit nicht. Und mit Preisen von 139 Euro für ein Gerät und 249 Euro für ein Doppelpack, ist Google Wifi im Vergleich mit der Konkurrenz sogar noch günstig.