Kinder und Handys Darum darf mein Sohn ein Smartphone haben

Darum geht's: In diesem Jump'n'Run erlebt der gehäkelte Held Sackboy in einer puppenspielartigen Welt seine Abenteuer. Er springt, verschiebt Kisten, nutzt Trampoline und hangelt sich an verschiedenen Gegenständen entlang. Zur Belohnung gibt es Sticker und Klamotten.

Was habe ich davon? In diesem Spiel kommt es auf Geschick und kreative Lust am Gestalten an.

Worin besteht der Spaß? In "Little Big Planet" sieht alles richtig echt aus. Es macht gute Laune, den Spielfluss zu unterbrechen, um zwischendurch mal zu dekorieren und zu schmücken.

Kostet: circa 20 bis 70 Euro. Läuft auf Playstation Vita, PS3 und PS4.

Achtung: Der Spieler soll dazu gebracht werden, für weitere Kostüme und Level noch mehr Geld auszugeben.