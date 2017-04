Hundefotografie Das Menschliche im Tier

Philip Knaul/ fokussiert.com

"Fokussiert"-Leser Philip Knaul aus Frankfurt hat ein Hundeportrait zur Besprechung eingereicht. Magnum-Fotograf Elliott Erwitt, der seit vielen Jahrzehnten stets mit einem Augenzwinkern Hunde ablichtet, stellte unlängst die Behauptung auf, dass Hunde die besseren Models seien. Aus eigener leidvoller Erfahrung möchte ich das allerdings nicht für alle Vierbeiner bestätigen. Im Folgenden setzen wir uns mit der Wirkung des vorliegenden Bildes auseinander und erläutern dessen technische Schwächen.

Unter dem Titel "Beware of the dog" zeigt Herr Knaul einen Hund, den ich aus Laiensicht als Yorkshire Terrier identifizieren würde. Charakteristisch für diese kleinen Hunde ist ihr agiles, aufgewecktes Wesen. Interessant wird dieses Bild für mich, weil es über das bloße Abbild eines Tiers hinausgeht.

Aufgeregt schiebt der Terrier seinen Kopf durch den Zaun. Körperhaltung und Gestik wirken auf den Betrachter freundlich und neugierig. Dieses wenig bedrohliche Erscheinungsbild kontrastiert Herr Knaul durch die Wahl des Titels mit der Vorstellung, die man üblicherweise von einem Wachhund hat. Die geringe Größe des Hundes wird durch den Maßstab zum Zaun betont.

Deutlich erkennbar scheinen die Gefühlsregungen des Tieres, die aber gar nicht rein tierischer Natur sind; Neugierde, Kontaktfreude, Offenheit und vielleicht auch etwas Mut. Wir können uns in den Hund hineinversetzen, da uns diese Empfindungen vertraut oder zumindest vorstellbar sind. Es sind menschliche Charakterzüge. Aus diesem Grund spricht uns dieses Bild auf einer emotionalen Ebene an, während die Sachaussage eher banal daher kommt (Hund guckt durch Zaun).

Im Grunde fungiert der Hund hier als Projektionsfläche menschlicher Empfindungen. Was das Tier wirklich fühlt, können wir nicht wissen. Wir deuten es lediglich, indem wir menschliche Maßstäbe an die Körperhaltung und Gestik des Tiers anlegen. Dies ermöglicht der Fotograf, indem er uns perspektivisch auf die Augenhöhe des Hundes versetzt.

Die mittige Anordnung des Terriers lässt diesen unmittelbar auf den Betrachter wirken und hat durchaus ihre Berechtigung. In dem Bild nehmen wir die Position eines Beteiligten ein, der durch den Bildaufbau direkt angesprochen wird. Darüber hinaus wird zusätzlich die statische Wirkung des Zauns betont.

Allerdings ist deutlich erkennbar, dass hier nicht wirklich die Bildmitte getroffen wurde. Der Hund ist um einiges nach links verschoben, jedoch noch weit entfernt vom Goldenen Schnitt. Orientierungspunkt für diese Betrachtung bildet das Dreieck aus Augen und Nase. Diese Unachtsamkeit wird auch dadurch betont, dass am linken Rand der Zaun nicht in die obere Ecke läuft, während dies rechts geschieht.

Philip Knaul/ fokussiert.com Mittellinien (rot) und Goldener Schnitt (grün)

Vertikal ist der Hund mittig positioniert, sofern man das Gesamtbild als Maßstab heranzieht. Praktisch wirkt er etwas nach unten verschoben, da die Aufnahme an der unteren Kante eine Art Rahmen in Form des horizontalen Zaunelements aufweist, der den für die Komposition maßgeblichen Raum begrenzt.

Nachteilig wirkt dies aus meiner Sicht jedoch nicht. Grundsätzlich sollte der Ausschnitt etwas verengt werden, da durch die mittige Anordnung des Terriers und mangels weiterer relevanter Bildbestandteile faktisch kein Blickdurchgang erfolgt. Das Auge des Betrachters wird zuerst durch den Hund angezogen und bleibt dort nach einer kurzen Orientierung im Umfeld auch haften. Das Bild lebt wie eingangs beschrieben alleine von der Wirkung des Hundes. Seine (subjektive) Charakterisierung bildet die Essenz der Aufnahme. Dies sollte auch durch eine grafische Verdichtung betont werden.

Die Belichtung des Bildes ist ausgewogen. Nennenswerte Tonwertabbrüche sind nicht ersichtlich. Lediglich die oberste Fellpartie am Kopf könnte nach meinem Geschmack etwas dunkler ausfallen. Auch die Farbewiedergabe des Fells wirkt weitgehend natürlich. Allerdings glaube ich, eine nachträgliche Erhöhung der Sättigung und des Kontrasts zu erkennen, die eine verstärkte Betonung der Rot- und Gelbtöne mit sich bringt.

Insbesondere erscheinen die Pflanzen im Hintergrund deutlich bunter und wären daher geeignet, den Blick abzulenken. Dies läuft der oben beschriebenen Wirkung zuwider. Vermutlich aus diesem Grund hat sich Philip entschieden, eine Vignette zu setzen, die bereits sehr nah am Hund beginnt und einen Großteil des Bildes stark abdunkelt. Auch wenn ich die Absicht verstehe, möchte ich hier einen weiteren Verbesserungsvorschlag unterbreiten. Die Vignettierung wirkt für mich aus drei Gründen unnatürlich:

Sie ist zu groß, beansprucht zu viel vom Bild

Der Kontrast zum nicht vignettierten Bereich erscheint zu stark

Die Form ist zu eckig und orientiert sich erkennbar an der Kopfform des Hundes

Philip Knaul/ fokussiert.com

Eine auf die Optik zurückzuführende - und in diesem Sinne "natürliche" - Vignettierung wäre auf die Ränder beschränkt und kreisförmig aufgebaut. Da sich der farbige Hintergrund aber bis weit in die Bildmitte zieht, kann dieses Dilemma nicht durch eine Vignette gelöst werden.

Überlegenswert wäre es, auf diese komplett zu verzichten und die Aufnahme stattdessen in ein Schwarz-Weiß-Bild zu konvertieren. In der praktischen Umsetzung musste ich jedoch erkennen, dass dies aufgrund des diffusen Hintergrunds nur schwer zu realisieren ist. Die monochrome Ausarbeitung unterläuft die klare optische Trennung zwischen Fell und Hintergrund. Der Hund wirkt nicht mehr sauber freigestellt, da die Struktur des Fells mit jener der Pflanzen verschwimmt.

Alternativ bietet sich in diesem Fall eine Absenkung der Farbsättigung an. Der hier gezeigte Entwurf soll die Wirkung dieser Verschiebung in Pastelltöne skizzieren. Das Problem des ablenkenden Hintergrunds wird weitgehend pariert. Gleichzeitig geht ein Stück der agilen Wirkung verloren. Anyway, there's no free lunch!

Das Bild wurde bei Blende 5.0 und Normalbrennweite mit einer verhältnismäßig geringen Schärfentiefe gestaltet, was der Freistellung des Terriers und des Zauns vor dem relativ diffusen Hintergrund zugutekommt. Die Fokussierung orientiert sich bei Porträtaufnahmen in der Regel an den Augen des Models. Hierbei ist es generell belanglos, ob dieses auf zwei oder vier Beinen läuft. Unser Bild erfüllt diesen Grundsatz insoweit, dass die Augen des Hundes im Schärfebereich liegen.

Allerdings scheint der Fokus etwas weiter hinten zu sitzen. Während einige Fellpartien, die sich auf der Ebene hinter dem Zaun befinden, noch verhältnismäßig scharf gezeichnet sind, wirkt die Nase bereits deutlich verschwommen. Aufgrund der fehlenden Zeichnung kann dies in der Nachbearbeitung durch Anwendung des Hochpassfilters oder andere digitale Schärfungsmethoden leider nicht mehr sinnvoll korrigiert werden. Eine Erhöhung des Schärfebereichs durch Wahl einer kleineren Blende hätte hier aus meiner Sicht zu einem stimmigeren Ergebnis geführt. Gleichzeitig hätte der Fokuspunkt etwas weiter vorn liegen sollen.

Die Aufnahme spricht mich grundsätzlich an, da sie das Gesehene plausibel transportiert und den Betrachter emotional berührt. Um daraus einen Erwitt zu machen, müssen aber noch einige technische Schwächen ausgefeilt werden.