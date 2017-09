High Sierra Apples neues macOS startet mit Sicherheitslücke

Eine Woche nach dem iPhone-Betriebssystem iOS 11 hat Apple am Dienstag eine neue Version seines Computer-Betriebssystems macOS veröffentlicht. Das Update mit der Bezeichnung macOS 10.13 High Sierra kann von Apple-Nutzern kostenlos über die Update-Funktion das App Store auf iMacs, Macs und MacBooks heruntergeladen werden.

Viele der Neuerungen, die das Update mit sich bringt, spielen sich sozusagen unter der Haube ab. So führt Apple mit High Sierra ein neues Dateisystem ein, ändert also die Technologie mit der Daten auf einem Massenspeicher organisiert werden. Die APFS (Apple File System) genannte Technik soll auf Macs mit SSD-Speicher dafür sorgen, dass Daten wesentlich schneller gelesen und gespeichert werden können als zuvor. Zudem soll das System besser gegen Datenverlust geschützt sein.

Auf Macs mit einer herkömmlichen Festplatte oder einem sogenannten Fusion Drive wird APFS vorerst allerdings nicht eingesetzt.

SPIEGEL ONLINE Aktualisierung einer SSD auf APFS

Eine zweite wichtige Neuerung ist die Einführung des HEVC-Standards (High Efficiency Video Coding) für Videos. HEVC sorgt etwa dafür, dass 4K-Videos auf der Festplatte weniger Platz verbrauchen und auch bei geringen Netzwerkgeschwindigkeiten noch gestreamt werden können ohne zu ruckeln.

Derzeit nur für Entwickler interessant ist, dass macOS Sierra nun auch Technologien zur Entwicklung von Virtual-Reality-Inhalten (VR) enthält. Apple arbeitet dafür mit Firmen wie HTC, Unity und Epic zusammen, um deren Hard- und Software an Macs anzubinden. Für Anwender haben diese Neuerungen derzeit noch keine Auswirkungen.

Sehr wohl aber die vielen Veränderungen, die etwa in die Sprachassistenzfunktion Siri, die Fotos-App und die Notizblock-App eingeflossen sind. So wurden die digitalen Siri-Stimmen verbessert, wirken nun natürlicher. In der Fotos-App lassen sich Bilder jetzt mit mehr Funktionen bearbeiten und mit dem iPhone geknipste Live-Fotos beispielsweise zu kurzen Endlosvideos umbauen.

SPIEGEL ONLINE Fotos-App in macOS High Sierra

Die Sicherheit des Systems will Apple etwa dadurch verbessern, dass die Firmware, sozusagen das Grundprogramm eines Computers, künftig einmal pro Woche auf Änderungen überprüft wird. Sollte das System eine nicht vom Hersteller autorisierte Änderung feststellen, wird dem Anwender eine entsprechende Warnmeldung angezeigt.

Angriff auf Apples Schlüsselbund

Trotz dieser Bemühungen ist dem Konzern aber mindestens eine Sicherheitslücke durch die Lappen gegangen, auf die der Sicherheitsexperte Patrick Wardle per Tweet hingewiesen hat. In einem Video zeigt er, wie er mit einer eigens dafür programmierten App den sogenannten Schlüsselbund von macOS auslesen kann. Der Schlüsselbund ist eine verschlüsselte Datei, in der das Betriebssystem beispielsweise Passwörter für Websites und Zugangsdaten für Server ablegen kann.

Die von Wardle gezeigte Methode ist allerdings nur dann wirklich gefährlich, wenn der Anwender mitspielt. Darauf weist Apple in einer Stellungnahme gegenüber dem Tech-Magazin "Cnet" hin.

on High Sierra (unsigned) apps can programmatically dump & exfil keychain (w/ your plaintext passwords) vid: https://t.co/36M2TcLUAn #smh pic.twitter.com/pqtpjZsSnq — patrick wardle (@patrickwardle) 25. September 2017

Anwender würden vom System vor der Installation von Apps wie der von Wardle gezeigten gewarnt, heißt es darin. Ohne die Zustimmung des Users könnte sich eine solche Software also nicht einnisten. Die einzige Möglichkeit für einen Angreifer wäre es, dem Nutzer eine andere Software unterzuschummeln, in der die Schadsoftware verborgen ist. Solche Manipulationen sollen durch die Kontrollen im App Store verhindert werden.

"Wir empfehlen Nutzern, Software nur aus vertrauenswürdigen Quellen wie dem App Store herunterzuladen und Warnhinweise des Betriebssystems zu beachten", heißt es von Apple. Dazu, ob und wann die Lücke in High Sierra per Update geschlossen werden soll, hat sich das Unternehmen bisher nicht geäußert.