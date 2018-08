Huawei Mate 20 Lite im Test Ein Smartphone zwischen mittel und klasse

Sein jährliches Top-Smartphone stellt Huawei meist beif eigenen Groß-Events vor. So auch das P20 Pro, ein Highend-Gerät mit fetter Ausstattung und Dreifachkamera, das im März in Paris präsentiert wurde. Für die kleineren Geräte müssen andere Veranstaltungen genügen. So nutzte der chinesische Konzern am Freitag einen Vortrag von Top-Manager Richard Yu bei der Ifa in Berlin, um das neue Mate 20 Lite vorzustellen.

Ein echter "kleiner Bruder" des P20 Pro ist das Mate 20 Lite aber nur bei der Ausstattung und der Kamera, denn der Bildschirm ist mit 6,3 Zoll Diagonale sogar 0,2 Zoll größer als der des Topmodells. Mit einer Auflösung von 2340 x 1080 zeigt er zudem ein paar Pixel mehr an.

Anders als der OLED-Bildschirm des P20 Pro basiert das Display des Mate 20 Lite auf der billigeren LCD-Technik. Trotzdem macht er einen guten Eindruck, ist scharf, kontrastreich und ungefähr so hell wie das OLED-Display des P20 Pro.

Wer mag, kann seine Selfies auch sofort mit Stilvorlagen berühmter Künstler verfremden. Dabei kommt allerdings öfter die Frage auf, was Kunst und was künstlich ist.

Das Display wird von einem sehr schmalen Rahmen eingefasst, zeigt auf 6,3 Zoll 2340 x 1080 Pixel im Format 19,5:9 an und ist ausreichend hell. Gegen pralle Sonne kommt er aber nicht an.

Der Kirin-710-Prozessor aus Huaweis eigener Produktion, der im Mate 20 Lite eingebaut ist, ist allerdings weit weniger leistungsstark als der Kirin 970 des P20 Pro. Wie groß der Unterschied genau ist, lässt sich nur abschätzen, denn die bei unseren Tests sonst üblichen Benchmarkprogramme Geekbench 4 und Antutu konnten wir auf dem Mate 20 Lite nicht verwenden.

Wie bei einigen anderen Modellen zuvor verhindert Huawei die Installation dieser Testprogramme auf seinen Vorseriengeräten durch eine Softwaresperre. Immerhin ließ sich die Test-App 3DMark installieren und zumindest die für Spiele relevante Grafikleistung bewerten.

Die Ergebnisse sind nicht beeindruckend. Im Härtetest, dem "Slingshot Extreme", bekommt das Mate 20 Lite nur 953 Punkte. Das ist weniger, als Huaweis Vorjahres-Topmodell P10 erreicht hat, und nur knapp ein Drittel dessen, was ein iPhone X schafft.

Die Kameras

Bei den Kameras hingegen hat das Mate 20 Lite zwei Drittel dessen, was das P20 Pro hat - zumindest zahlenmäßig. Statt drei stecken bei ihm nur zwei Kameras im Rücken. Ähnlich wie bei der Lite-Version des P20 hat eine davon 20 Megapixel und die zweite zwei Megapixel. Letztere kann nicht separat angesteuert werden, sondern dient primär dazu, Tiefeninformationen zu sammeln. Die werden beispielsweise bei Porträts benutzt, um einen Unschärfeeffekt, ein sogenanntes Bokeh, um das Motiv herum zu berechnen.

Wenn das gut klappt, wirken solche Aufnahmen wie mit einer Spiegelreflex fotografiert. Unsere Testfotos wurden damit überwiegend gut, sind aber weit von der Qualität eines P20 Pro oder iPhone X entfernt. Vor allem mit der Auflösung feiner Farbverläufe klappt es nicht immer hundertprozentig.

Einen regelrechten Overkill betreibt Huawei bei der Frontkamera. Die hat eine Auflösung von 24 Megapixeln, wird ebenfalls von einer 2-Megapixel-Kamera für Bokeh-Effekte ergänzt. Selbstbildnisse gelingen meist gut, vor allem im Porträt-Modus (siehe Fotostrecke). Manche werden die Funktion "AR-Objektiv" lieben, mit der man verschiedene Fantasiefiguren mit seinem eigenen Gesicht animieren und daraus beispielsweise kurze Gifs machen kann.

Die Akkulaufzeit war im Test in Ordnung. Man kommt mit dem Mate 20 Lite über den Tag, sofern man nicht exzessiv fotografiert oder den ganzen Tag chattet. Genaue Vergleichsdaten lassen sich wegen Huaweis Benchmark-Sperre nicht ermitteln.

Fazit

Wer ein günstiges Mittelklasse-Smartphone sucht, das ausreichend Leistung liefert, einen guten und großen Bildschirm sowie eine gute Kamera mitbringt, sollte sich das Mate 20 Lite genauer anschauen. Bei Huawei steht es mit 299 Euro in der Preisliste. Angesichts der gelieferten Leistung und Qualität ist das ein ordentliches Angebot. Auf Features wie kabelloses Laden und USB 3 muss man dann leider ebenso verzichten wie auf ein aktuelles Android-Betriebssystem. Während längst die ersten Geräte mit Android 9 "Pie" im Handel sind, liefert Huawei noch das alte Android 8.1 aus.

Hintergrund: Produkttests im Netzwelt-Ressort

Über welche Produkte wird im Ressort Netzwelt berichtet?

Über welche Produkte wir in der Netzwelt berichten und welche wir testen oder nicht, entscheiden wir selbst. Für keinen der Testberichte bekommen wir Geld oder andere Gegenleistungen vom Hersteller. Es kann aus verschiedenen Gründen vorkommen, dass wir über Produkte nicht berichten, obwohl uns entsprechende Testprodukte vorliegen.

Woher kommen die Testprodukte?

Testgeräte und Rezensionsexemplare von Spielen bekommen wir in der Regel kostenlos für einen bestimmten Zeitraum vom Hersteller zur Verfügung gestellt, zum Teil auch vor der offiziellen Veröffentlichung. So können unsere Testberichte rechtzeitig oder zeitnah zur Veröffentlichung des Produkts erscheinen.



Vorabversionen oder Geräte aus Vorserienproduktionen testen wir nur in Sonderfällen. In der Regel warten wir ab, bis wir Testgeräte oder Spielversionen bekommen können, die mit den Verkaufsversionen identisch sind. In einigen Fällen kaufen wir Produkte auch auf eigene Kosten selbst, wenn sie bereits im Handel oder online verfügbar sind.

Dürfen die Netzwelt-Redakteure die Produkte behalten?

In der Regel werden Testgeräte nach dem Ende des Tests an die Hersteller zurückgeschickt. Die Ausnahme sind Rezensionsexemplare von Spielen und sogenannte Dauerleihgaben: So haben wir zum Beispiel Spielekonsolen und Smartphones in der Redaktion, die wir über längere Zeit nutzen dürfen. So können wir beispielsweise über Softwareupdates, neues Zubehör und neue Spiele berichten oder Langzeiturteile fällen.

Lassen sich die Netzwelt-Redakteure von Firmen auf Reisen einladen?

Die Kosten für Reisen zu Veranstaltungen, egal ob sie in Deutschland oder im Ausland stattfinden, trägt SPIEGEL ONLINE stets selbst. Das gilt auch dann, wenn beispielsweise aufgrund kurzfristiger Termine ein Unternehmen die Reiseplanung übernimmt.



Veranstaltungen, zu denen wir auf eigene Kosten reisen, sind unter anderem die Messen Ifa, CES, E3 und Gamescom sowie Events von Firmen wie Apple, Google, Microsoft oder Nintendo. Auf Konferenzen wie dem Chaos Communication Congress oder der re:publica bekommen wir in der Regel, wie auch andere Pressevertreter, kostenlose Pressetickets, da wir über die Konferenz berichten und keine klassischen Teilnehmer sind.

Was hat es mit den Amazon-Anzeigen in manchen Artikeln auf sich?

Seit Dezember 2016 finden sich in einigen Netzwelt-Artikeln Amazon-Anzeigen, die sogenannte Partner-Links enthalten. Besucht ein Nutzer über einen solchen Link Amazon und kauft dort online ein, wird SPIEGEL ONLINE in Form einer Provision an den Umsätzen beteiligt. Die Anzeigen tauchen in Artikeln unabhängig davon auf, ob ein Produkttest positiv oder negativ ausfällt.