Huawei P20 Pro Mehr Kamera als Smartphone

Es gibt wohl kaum einen Smartphone-Hersteller, der seine Geheimnisse so schlecht hütet wie Huawei. Am Dienstagnachmittag stellte der chinesische Konzern in Paris sein neues Topmodell und zwei Ableger davon vor. Viele Details waren freilich schon vorher bekannt geworden. Wir haben alles Wissenswerte zu den neuen Handys zusammengetragen - und auch schon ein wenig mit den Geräten herumgespielt.

Das Top-Modell der neuen Dreierriege nennt sich Huawei P20 Pro. Ein großer Sprung, nachdem das Vorgängermodell noch P10 hieß und auf das P9 gefolgt war, dessen Vorgänger wiederum P8 hieß.

Den Zahlensprung könnte Huawei mit dem stark aufgewerteten Kamerasystem des P20 Pro rechtfertigen. Statt der sonst in Oberklasse-Smartphones üblichen zwei Kameras, meist Weitwinkel und Teleobjektiv, sind in dem neuen Modell drei Kameras in die Rückseite eingelassen.

Matthias Kremp Rückseite des Huawei P20 Pro

Die Hauptkamera verfügt dabei über einen 40-Megapixel-Sensor. Hört sich gewaltig und sehr nach Zahlenprotzerei an, liefert letztendlich aber nur 10-Megapixel-Bilder. Denn jeweils vier der Farbpixel werden in der Kamera zu einem virtuellen, viel größeren Pixel zusammengefasst. In Kombination mit einer Blende F/1,8 soll das vor allem die Lichtempfindlichkeit der Kamera verbessern.

Das Teleobjektiv dagegen verfügt über nur 8 Megapixel und Blende F/2,4. Dafür soll es, in Kombination mit der Hauptkamera, einen fünffachen Zoom - dreifach optisch plus zweifach elektronisch - ohne spürbare Qualitätseinbußen ermöglichen. Ergänzt wird das Kamera-Doppel durch den für Huawei typischen Monochrom-Sensor, hier mit 20 Megapixeln und Blende F/1,6. Beim ersten kurzen Herumprobieren mit dem P20 Pro machten diese Kameras einen guten Eindruck (siehe Bilderstrecke)

Huawei P20 Pro und P20 Das fällt natürlich auf: Nachdem Doppelkameras bei Oberklasse-Smartphones längst zum Standard geworden sind, legt Huawei noch einen Schippe, sorry, eine Linse drauf. Oben stehen die beiden Farbkameras zusammen, darunter ist die Monochrom-Kamera zu sehen. Mit einem Bildschirmformat von 18,7:9 wirkt das P20 Pro sehr gestreckt. Der obere und die seitlichen Ränder sind sehr schmal, nur unten befindet sich ein etwas dickerer Balken, in den auch der Fingerabdrucksensor eingebaut ist. Neben dem P20 Pro gibt es noch ein P20 und ein P20 Lite, die beide mit Doppelkameras ausgerüstet sind. Auffällig an allen drei Modellen: Mit der Aussparung am oberen Bildschirmrand sehen sie alle ein wenig wie Apples iPhone X aus. Die Qualität der Displays machte auf den ersten Blick einen guten Eindruck, der knappe Testzeitraum lässt aber kein endgültiges Urteil zu. Eine Weiße Version des P20 Pro wird es laut Huawei nicht geben. Stattdessen stehen die Farben Schwarz, Dunkelblau, Pink Gold und "Twilight" auf dem Programm. Die dunkelblaue Variante machte beim ersten kurzen Ausprobieren einen sehr schicken Eindruck, die Kanten der Gehäuserückseite sind nach vorne hin sanft abgerundet. Bei diesem P20 ist die neuen Farbvariante Pink-Gold gut zu erkennen, die im Grunde sehr nach Metallic-Pink aussieht, aber offenbar dem mittlerweile weit verbreiteten Roségold Konkurrenz machen soll. Midnight Blue hingegen ist ein eher klassischer Farbton, der durch Spiegelungen und Reflexe dynamisch wirken kann - solange das Gerät nicht von Fingerschmutz verschmiert ist. Das Huawei P20 in den drei Farbvarianten Schwarz, Blau und Pink-Gold. Minimaler Größenunterschied: Links ein P20 Pro mit 6,1 Zoll Bildschirmdiagonalen (und einer nicht finalen Rückseite), rechts ein P20 mit 5,8 Zoll. Das Kamera-Triplet des P20 Pro beeindruckt von den technischen Daten her. Vor allem, weil die Hauptkamera mit 40 Megapixeln angegeben wird. Tatsächlich werden davon aber jeweils vier Pixel zu einem großen Pixel zusammengefasst, so dass netto nur zehn Megapixel übrig bleiben. Die jedoch sind dafür besonders lichtempfindlich. Um die besondere Lichtempfindlichkeit und Auflösung des P20 zu demonstrieren, hatte Huawei diesen Tunnel aus reflektierenden Ballons aufgebaut, an dessen Ende eine hellbeleuchtete Schrifttafel stand. In einem ersten kurzen Test zeigte das P20 Pro (unten) bei diesem speziellen Versuchsaufbau tatsächlich ein besseres Bildergebnis als ein dagegen getestetes iPhone X. Ein ebenso in Huaweis Lichttunnel ausprobiertes Samsung Galaxy S9 (oben) schaffte es dagegen, die Buchstaben am Ende des dunklen, reflektierenden Tunnels ebenso gut wiederzugeben wie das P20 Pro.

Ein endgültiges Urteil über die Fotoqualität lässt sich aber erst nach einem ausführlichen Test fällen.

Damit nicht nur Profis, sondern auch Schnappschussfotografen mit dieser Hardware gute Bilder machen können, soll künstliche Intelligenz (KI) beim Fokussieren und Fotografieren helfen, indem sie beispielsweise Hilfslinien ins Sucherbild einblendet. Die nötigen Daten liefern unter anderem ein Laser-Fokus und ein Farbtemperatur-Sensor.

Zudem soll die KI helfen, ohne Stativ verwackelungsfreie Langzeitbelichtungen aufzunehmen, indem sie den optischen Bildstabilisator unterstützt. Bis zu acht Sekunden Belichtungszeit seien damit bei Freihandaufnahmen möglich, heißt es von Huawei. Ob das wirklich möglich ist, kann nur ein Test zeigen.

Weniger ungewöhnlich als solch extreme Langzeitbelichtungen sind mittlerweile extreme Zeitlupenaufnahmen. Das P20 Pro kann solche Aufnahmen mit 960 Bildern pro Sekunde in 720p-Auflösung machen. Samsungs Galaxy S9 und Sonys Xperia XZ Premium bieten ganz ähnliche Videomöglichkeiten, das neue Sony Xperia XZ2 kann solche Zeitlupen sogar in 1080p aufnehmen. Die Frontkamera des P20 Pro nimmt Selfies übrigens mit 24 Megapixeln auf.

Auch die übrigen technischen Daten des P20 Pro platzieren das neue Smartphone in der obersten Oberklasse:

So liefert sein 6,1 Zoll OLED-Bildschirm mit 2240 x 1080 Pixeln eine sehr hohe Auflösung, bei einer brillanten Farbdarstellung und guter Helligkeit.

Mit 7,8 Millimetern ist das vergleichsweise große Gerät sehr dünn.

Als Prozessor ist Huaweis eigener Kirin 970 eingebaut. Dessen Besonderheit: Neben acht Rechnerkernen verfügt er über einen von Huawei NPU (Neural Processing Unit) genannten Subprozessor, der spezielle für KI-Aufgaben entwickelt wurde.

Diesem Rechenwerk stehen sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB Massenspeicher zur Seite.

Netzteil oder Computer werden per USB-C an das P20 Pro angeschlossen.

WLAN unterstützt das Gerät bis zum Gigabit-Standard 802.11 ac,

das Bluetooth-Modul beherrscht die Bluetooth-Version 4.2,

LTE-Verbindungen werden mit bis zu 1,2 Gigabit pro Sekunde hergestellt, wenn das Mobilfunknetz dazu in der Lage ist.

Gegen Wasser und Staub ist es nach dem IP67-Standard geschützt, kann also bis zu einen Meter Wassertiefe standhalten.

In Deutschland soll das P20 Pro für 899 Euro in den Handel kommen.

Huawei Das P20 Pro in der Farbe Twilight

Die kleineren Modelle

Das gleichzeitig vorgestellte P20 - ohne den Zusatz "Pro" - unterscheidet sich in einigen wichtigen Details vom Pro-Modell. Vor allem fehlt ihm der 40-Megapixel Fotosensor. Stattdessen knipsen seine beiden Kameras mit 20 Megapixeln in Schwarzweiß und mit 12 Megapixeln in Farbe. Zudem ist der Arbeitsspeicher mit vier Gigabyte etwas kleiner. Das gilt auch für den Bildschirm, der 5,8 Zoll Diagonale aufweist. Dafür ist es 250 Euro billiger als das P20 Pro, kostet also 649 Euro.

Noch günstiger ist das P20 Lite, das einige Online-Händler schon seit ein paar Tagen anbieten. Sein Preis liegt bei 369 Euro. Die Ausstattung ist gegenüber den anderen beiden Modellen nochmals abgespeckt. So bekommt dieses Modell einen langsameren Prozessor, hat nur halb so viel Massenspeicher, also 64 GB, sowie eine einzelne 16 Megapixel-Farbkamera, die von einem 2-Megapixel-Tiefensensor unterstützt wird. Die Selfie-Kamera hat wiederum 16 Megapixel. Der Bildschirm ist 5,8 Zoll groß. Anders als bei den teureren Geräten ist der Speicher hier per microSD-Karte erweiterbar und das Lite-Modell hat einen analogen Kopfhöreranschluss.

Die Modelle P20 Pro und P20 werden mit dem aktuellen Android 8.1 ausgeliefert, das P20 Lite hingegen mit dem älteren Android 8.0.