Meine Erwartungen an das P30 Pro waren hoch, denn mit dem P20 Pro hatte Huawei eines der besten Smartphones 2018 auf den Markt gebracht. Im Test begeisterte mich damals das Kamerasystem, das erstmals drei Kameras mit verschiedenen Brennweiten zugleich nutzte. Ein paar Monate später legte Huawei mit dem Mate 20 Pro noch eine Schippe drauf, indem es eine 3D-Gesichtserkennung à la iPhone X und kabellose Ladefunktionen einbaute.

Mit dem P30 Pro versucht der chinesische Konzern nun erneut, sich selbst zu toppen. In vielerlei Hinsicht ist das gelungen, aber nicht in jeder.

Der Fokus der Entwickler lag ganz offensichtlich wieder auf den Kameras. Huawei vermarktet das P30 Pro als mit einer "Leica 4-fach Kamera" ausgestattet. Nun ja. Drei Kameras, die Fotos machen können, hat es tatsächlich. Was in der Werbung aber als vierte Kamera beschrieben wird, ist ein sogenannter Time-of-Flight-Sensor (TOF). Der ist nützlich, macht aber keine Bilder.

Vielmehr erfassen solche Sensoren, wie weit die verschiedenen Bildelemente von der Kamera entfernt sind. Ihre Daten werden dann verwendet, um beispielsweise Bokeh-Effekte, also Unschärfen im Bild, zu berechnen. Auf diese Weise lässt sich etwa ein Porträt scharf vor einem verwaschenen Hintergrund hervorheben.

Das ist Huaweis P30 Pro Das P30 Pro: Huawei bietet sein neue Top-Smartphone unter anderem in diesem irren Farbton an, den die Designer "Breathing Crystal" genannt haben. Und tatsächlich scheint die Lackierung zu atmen... Denn je nachdem wie man das Gerät hält, entsteht immer wieder ein anderer Farbeindruck. Diese Aufnahme gibt die tatsächliche Farbe am besten wieder: Ein irgendwie metallisch schimmerndes Weißblau, dass nach unten langsam in einen violetten Schimmer übergeht. Auffällig ist das allemal. Die robuste Schublade für zwei Nano-Sim-Karten befindet sich unten am Gerät. Eine Möglichkeit, den Speicher zu erweitern, gibt es nicht. Das Kamerasystem ist ungewöhnlich. Ganz oben steckt eine 20-Megapixel-Ultraweitwinkellinse, darunter das 40-Megapixel-Weitwinkelobjektiv und wiederum darunter das quer eingebaute Fünffach-Zoom mit 8 Megapixeln. Die kleine runde Linse rechts daneben hilft dem System dabei, die Entfernung von Motiven festzustellen. Dieses Beispielfoto wurde mit dem normalen Weitwinkelobjektiv aufgenommen und zeigt abgesehen von stürzenden Linien keine Besonderheiten. Diese Aufnahme wurde zur selben Zeit am selben Ort mit fünffachem Zoom aufgenommen. Das konnten auch die Vorgängermodelle. Hier ist dasselbe Motiv mit Zehnfach-Zoom geknipst worden. Bei dieser Weitwinkelaufnahme fallen die vielen Details und die kräftigen Farben auf. Dieses Bild ist mit der maximalen Vergrößerungsstufe des P30 Pro entstanden, dem Zoomfaktor 50, bei dem die Software einen Bildausschnitt künstlich vergrößert. Schärfer war dieser Schnappschuss trotz Stativ nicht hinzubekommen. Im Nachtmodus verlängert das P30 Pro die Belichtungszeit und macht währenddessen mehrere unterschiedlich ausgesteuerte Aufnahmen, die am Ende zu einem Bild verrechnet werden. Hier betrug die Belichtungszeit sechs Sekunden, bei anderen Testfotos bis zu 25 Sekunden. Oft braucht man die Nachtfunktion aber gar nicht. Dieses Bild wurde im Automatikmodus von einem Hotelzimmer aus geknipst.

Das taugen die Kameras

Die übrigen drei Kameras arbeiten wie von P20 Pro und Mate 20 Pro gewohnt zusammen, haben nur etwas andere Blenden und Zoomfaktoren. So hat die 40-Megapixel-Hauptkamera in der Mitte nun eine Blende f1.6 statt f1.8, kann also mehr Licht einfangen.

Auf meinen Testfotos war das klar zu erkennen: Selbst nachts holt die 40-Megapixel-Kamera noch enorm viel Licht und Details heraus (siehe Bilderstrecke). Der optische Bildstabilisator hilft bei den dazu nötigen langen Belichtungszeiten, Verwackelungen zu vermeiden.

Das 20-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv der zweiten Kamera scheint weitgehend mit dem im Mate 20 Pro übereinzustimmen. Wie der Name sagt, eignet es sich vor allem für sehr breite Motive, etwa Landschaftsaufnahmen oder Gruppenfotos.

Beeindruckend nah dran

Die eigentliche Neuerung aber ist das, was Huawei als Zehnfach-Hybridzoom bezeichnet. Dahinter steckt ein Teleobjektiv mit fünffacher optischer Vergrößerung. Bisher war so etwas nicht in Handys möglich, weil die dafür nötigen Linsensysteme so lang sind, dass sie weit aus dem Gerät herausstehen würden.

Huaweis Ingenieure lösten dieses Problem mit einem Trick, den der Kamerahersteller Minolta Anfang des Jahrtausends in einigen Kompaktkameras verwendete: Die Linsen des Teleobjektivs werden einfach quer ins Gehäuse eingebaut. Ein vor dem Objektiv eingebautes Prisma lenkt das einfallende Licht entsprechend um. Auf den Vergrößerungsfaktor 10 kommt Huawei bei diesem System, indem das fünffach vergrößerte Bild zusätzlich mit Sensordaten angereichert und per Software vergrößert wird.

Die Ergebnisse dieses Kunstgriffs sind beeindruckend. Unter guten Bedingungen kommt man mit dieser Kamera näher und schärfer an entfernte Motive heran als mit irgendeiner anderen Smartphone-Kamera. Sobald es aber dunkel wird, kommt dieses Teleobjektiv ins Schleudern. In schummrigen Räumen war klar sichtbar, wie das Sucherbild beim Umschalten auf den Zehnfach-Zoom dunkler wurde.

Daran dürfte zum einem die wenig lichtstarke Blende f/3.4 ihren Anteil haben, zum anderen die Kamerasoftware, die wohl noch ein paar Nachbesserungen vertragen kann. Mit acht Megapixeln ist das Tele ohnehin nicht sonderlich hochauflösend.

Als reine Zahlenprotzerei kann man den maximal möglichen Zoomfaktor 50 ansehen. Um damit überhaupt ein brauchbares Bild machen zu können, braucht man eine feste Unterlage oder ein Stativ. Und selbst dann werden die per Software stark vergrößerten Bilder verwaschen und unscharf (siehe Bilderstrecke).

Löst man sich jedoch von solchen Extremen, knipsen die Kameras des P30 Pro in fast jeder Situation gute bis sehr gute Bilder, die viele andere Smartphone-Kameras alt aussehen lassen.

Schwache Gesichtserkennung

Neben den besonderen Kameras steckt im P30 Pro viel vom Mate 20 Pro. Der Prozessor zum Beispiel ist derselbe und zählt zur leistungsstärkeren Sorte. Außerdem steckt ein großer Akku im Gehäuse, der während der Testtage dafür sorgte, dass meinem Gerät nie die Energie ausging.

Schön dabei: Der Akku lässt sich per Kabel sehr schnell und kabellos sehr komfortabel aufladen. Wie das Mate 20 Pro kann man das P30 Pro auch als drahtlose Ladestation für andere Geräte verwenden.

Am Design gibt es nichts auszusetzen. Die Verarbeitung ist prima, der Bildschirm hell und kontrastreich, der Speicher mit 128 Gigabyte (GB) oder 256 GB für die meisten Nutzer groß genug. Wer mehr braucht, kann allerdings nichts nachrüsten, einen Steckplatz für Speicherkarten gibt es nicht.

Bedauerlich: Die Selfie-Kamera macht mit ihren 32 Megapixeln zwar prima Aufnahmen, hat aber keinen 3D-Sensor, wie ihn das Mate 20 Pro hatte. Die Gesichtserkennung arbeitet also nur mit 2D-Aufnahmen und dürfte deshalb relativ leicht zu überlisten sein. Im Test ist mir das allerdings noch nicht gelungen. Der in den Bildschirm eingebaute Fingerabdrucksensor dürfte aber der sicherere Schutzmechanismus sein.

Fazit

Vorteile und Nachteile Herausragend gute Kameras Sehr gute Verarbeitung Hohe Leistung Speicher nicht erweiterbar Teuer

Das P30 Pro liefert, was man an Smartphone-Kameras schmerzlich vermisst hat: einen brauchbaren Zehnfach-Zoom. Der funktioniert zwar nur bei guter Beleuchtung richtig gut. Dann jedoch erweitert er die fotografischen Möglichkeiten gegenüber anderen Smartphones beträchtlich.

Damit und mit seiner übrigen Ausstattung ist das P30 Pro eines der Top-Smartphones auf dem Markt. Billig ist es allerdings nicht. Für die Version mit 128 GB Speicher verlangt Huawei 999 Euro, das Modell mit 256 GB kostet 1099 Euro.