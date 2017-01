VR-Projekt Oculus Hugo Barra wird Facebooks Mann fürs Virtuelle

"I expect you to die": Auf geheimer Mission



Wer Fan des Action-Adventures "L.A. Noir" ist, dürfte auch "I expect you to die" mögen. Hier schlüpft man zwar nicht in die Rolle eines Polizeibeamten, dafür aber in die eines Elite-Geheimagenten. Sein Ziel ist es, lebend aus den gefährlichen Missionen herauszukommen. Damit das gelingt, müssen in verschiedenen Szenarien kniffelige Rätsel gelöst werden. Dafür liegen verschiedene Gegenstände und Hinweise im virtuellen Raum herum, die mithilfe der Touch-Controller bewegt werden können. Nur wer diese richtig einzusetzen weiß, überlebt.



Beim Spielen ist man immer wieder überrascht, wo überall Objekte versteckt sein können: Im Innenraum eines Autos findet man etwa im Handschuhfach oder auf dem Innenspiegel unter anderem Taschenmesser, Zigarren oder Bomben. Allein beim Durchsuchen des virtuellen Raums kann die Zeit schnell vergehen. Dabei sind die Missionen eigentlich ziemlich kurz.