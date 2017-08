Neue Koch-Technologie Hier kocht der Fisch im Eis

Das Kalbsfilet, dass die Köche von Miele am Dienstagabend zubereitet hatten, gelingt in meinem Ofen so nicht: Außen waren zwei, drei Millimeter durchgebacken, darunter war es bis zum Kern gleichmäßig und rosig gegart.

Auf der Abendveranstaltung im Vorfeld der Ifa wollte der Elektrogerätehersteller auch keinen Backofen vorstellen, sondern eine ganz neue Gerätekategorie. Bei Miele nennt man sie Dialoggarer.

Der Name ist verwirrend und führt auf eine falsche Fährte. Denn mit Dialog ist hier nicht der Dialog des Geräts mit dem Anwender gemeint, sondern ein Dialog mit den Speisen.

Genau das ist angeblich das Neue an dem Gerät, das von außen wie ein Backofen wirkt: Es kann erkennen, wie viel Energie - und damit Wärme - das Essen in seinem Garraum bereits aufgenommen hat. So lässt sich je nach Lebensmittel punktgenau steuern, wie viel Energie noch nötig ist, bis das Essen fertig ist.

Das Innere des Geräts wird bei dem Prozess nicht warm. So gelingt bei der Vorführung auch die Zubereitung eines Stücks Fisch, das im Inneren einer aus dickem Eis gebauten Box gegart wird. Anders als in Mikrowelle oder Backofen schmilzt das Eis dabei nicht.

Kochen mit Antennen

Möglich wird der Showeffekt durch eine Technologie, die Miele "M Chef" nennt: An der Oberseite des Garraums stecken zwei Antennen, die beim Kochen elektromagnetische Wellen an das Gargut abgeben. Gleichzeitig messen dieselben Antennen, wie viel der von ihnen abgegebenen Energie durch Reflektionen zu ihnen zurückkommt, also nicht in Wärme umgewandelt wurde.

Aus der Differenz zwischen abgegebener und zurückgestrahlter Energie lässt sich errechnen, wie viel Energie die Speisen aufgenommen haben - und wie viel sie noch brauchen, um gar zu werden. So kann das Gerät seine Leistung anpassen, etwa wenn sich die Energieaufnahme des Essens durch den Garprozess verändert. Damit kann das Gerät sogar verschiedene Speisen unterschiedlicher Konsistenz gleichzeitig und doch alle Komponenten auf den Punkt garen.

Als Beispiel wurde ein Gericht aus Kalbsfilet, Pilzen, Tomaten und Zucchini in weniger als einer halben Stunde zubereitet. Das Fleisch war zart, die Zucchini knackig.

Die Wände müssen dick sein

Die Methode erinnert an Mikrowellen, arbeitet aber anders. Die elektromagnetischen Wellen, die Miele zum Kochen verwendet, liegen im Bereich um 900 Megahertz. Deshalb muss der Garraum auch besonders gut abgeschirmt sein. Sonst könnte es Ärger geben, denn diese Frequenzen liegen genau in dem Bereich, den das sogenannte E-Mobilfunknetz verwendet. Würden die von dem Miele-Gerät genutzten Wellen nach außen dringen, könnten beispielsweise Mobiltelefone gestört werden.

Die gewählte Frequenz sei wichtig und richtig, erklärt Unternehmer Markus Miele, sie habe große Vorteile gegenüber dem viel kurzwelligeren Spektrum, dass Mikrowellen verwenden. Der Grund: Elektromagnetische Wellen verlieren umso schneller Energie, je kürzer ihre Wellenlänge ist. Deshalb können Mikrowellen, die im Bereich von 2,4 Gigahertz arbeiten, nicht sehr tief in Speisen eindringen. Das Essen wird außen heiß und bleibt innen kalt.

Die langwelligeren Strahlen des Dialoggarers dagegen würden viel tiefer in Fleisch, Gemüse oder Teig eindringen können, ohne substanziell an Energie zu verlieren, sagt Markus Miele.

Besser Kochen für Besserverdienende

Das hört sich alles sehr technisch an, doch der Dialoggarer ist nicht nur ein Werk von Ingenieuren. Mindestens ebenso wichtig ist hier die Arbeit von Software-Entwicklern und Testköchen. Mit der neuen Technik wagt sich der deutsche Konzern auf unbekanntes Terrain, denn ohne Erfahrungswerte lässt sich nicht sagen, wie lange und mit welchen Einstellungen man etwas so Simples wie eine Kartoffel in dem Gerät erwärmen muss, um sie zu kochen.

Seit Jahren arbeiten Ökotrophologen mit an dem Projekt. Im Grunde wird hier Grundlagenforschung für die neue Kochtechnik betrieben.

Die Ergebnisse, das zeigte der Abend in Berlin, können durchaus beeindruckend sein. Doch bevor man mit einem Dialoggarer einen perfekten Käsekuchen hinbekommt, wird man einige Testläufe starten müssen. 110 fertige Rezepte sind in die Geräte derzeit eingespeichert, bis zur Auslieferung im zweiten Quartal 2018 dürften noch einige hinzukommen. Später soll man weitere per App hinzufügen können.

Trotzdem dürfte es eine Herausforderung sein, die Dialoggarer in die Küchen der Kunden zu kriegen. Zum einen, weil viel erklärt werden muss, um einem potenziellen Käufer klarzumachen, welchen Mehrwert das Gerät bietet. Zum anderen wegen dem von Miele vorgegebenen Preis: Das erste Modell soll rund 8000 Euro kosten. Dafür kann man das Gerät dann aber nicht nur als Dialoggarer, sondern auch als ganz schlichten Backofen verwenden - beide Technologien sind eingebaut.