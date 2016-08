TV-Neuheiten auf der Ifa: Das müssen Sie über Fernseher wissen

Ambilight Entwickelt und patentiert von Philips, ist Ambilight seit seiner Einführung 2014 ausschließlich in Philips-Fernsehern zu finden. In den Seiten des Fernsehers eingebaute LEDs beleuchten das Umfeld des Fernsehers in Farben, die dynamisch an das gerade angezeigte TV-Bild angepasst werden. Auf diese Weise soll das TV-Bild in der Wahrnehmung des Zuschauers größer erscheinen. Gleichzeitig soll durch Ambilight der Kontrast zwischen TV-Bildschirm und Umgebung verringert werden, was wiederum einen entspannende Wirkung für die Augen haben soll.