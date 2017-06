Software-Update Apple startet Testphase von iOS 11 für alle

Zwei Wochen nach der ersten Präsentation können jetzt alle Nutzer von Apples Handys und Tablets eine Testversion von iOS 11 installieren. Die erste Betaversion der neue Software war zunächst nur für registrierte Entwickler zugänglich - und das war auch besser so. Anwender, die damit experimentierten, berichteten von häufigen Abstürzen, sich stark erwärmenden iPhones und sich schnell entleerenden Akkus.

Ungewöhnlich sind diese Phänomene freilich nicht. Apple hat angekündigt, das neue iOS "später im Jahr" zu veröffentlichen. Ein logischer Termin ist Mitte September, wenn das Unternehmen aller Voraussicht nach neue iPhone-Modelle vorstellen wird. Das iOS 11 in seiner jetzigen Version ist also noch sehr roh und unfertig, dass Fehler auftreten, ganz normal. Sinn und Zweck von Betatests ist es schließlich, solche Fehler zu finden und zu beseitigen, bevor man eine Software für die Allgemeinheit zur Verfügung stellt.

Wer sich an die jetzt verfügbare Betaversion von iOS 11 herantraut, sollte also mit Problemen rechnen. Manche Apps werden damit nicht oder nicht wie erwartet funktionieren, gelegentliche Abstürze sind zu erwarten. Erst im Laufe der Testphase und nach mehreren Beta-Updates wird sich das ändern. Auf einem Gerät, dass man dringend benötigt und das zuverlässig arbeiten soll, hat die Public Beta also nichts zu suchen.

Wer sich traut, bekommt dafür einen frühen Einblick in das, was iPhones und iPads künftig können werden. Vor allem das veränderte Kontrollzentrum wird jedem Nutzer sofort auffallen. Neben einigen Kurzbefehlen, etwa zum Einschalten von Bluetooth oder der Taschenlampe, ist hier jetzt auch die Multitasking-Übersicht der zuletzt geöffneten Programme zu sehen.

Genauso sticht die neue Files-App hervor. Sie gibt Zugriff auf die auf dem jeweiligen Gerät gespeicherten Daten sowie auf diverse Onlinespeicher. Neben Apples iCloud werden von der Public Beta auch Google Drive und OneDrive unterstützt.

Darüber hinaus kann man in vielen Apps jetzt Daten per Drag-and-drop verschieben. Das hilft etwa, wenn man ein Bild aus der Foto-App in eine E-Mail einfügen will. Man greift dazu das zu verschiebende oder kopierende Objekt einfach mit dem Finger und zieht es in die E-Mail.

Doch iOS 11 bietet noch viel mehr Neuerungen. Die wichtigsten haben wir in der folgenden Fotostrecke zusammengestellt:

Das kann iOS 11 Das ist iOS 11: Im neuen Kontrollzentrum sind rechts einige Abkürzungen zu sehen. Links sind die zuletzt geöffneten Apps untergebracht. Indem man auf einzelnen Symbole tippt, öffnet man die verschiedenen Einzelsymbole, die zu bestimmten Funktionen gehören - etwa zur Lautstärkeregelung. Über eine eigene Kontrollleiste lässt sich die Reihenfolge der Apps festlegen, die in einer Übersicht auf dem Sperrbildschirm gezeigt werden sollen. Der App Store wurde optisch komplett überarbeitet. Er erinnert mit viel Weißraum und großer Schrift nun sehr an die iTunes-App. Funktionell hat sich am App Store dagegen kaum etwas getan. In der Fotos-App sind diverse neue Filter hinzugekommen. Im Kontrollfeld "Cloud" gibt es nun eine Option, den Cloudspeicher mit seiner Familie zu teilen. In der App Files verwaltet man künftig sowohl online wie auch offline gespeicherte Dateien. In den Speichereinstellungen lässt sich unter iOS 11 festlegen, ob selten genutzte Apps automatisch aus dem Speicher entfernt werden sollen. Für den Safari-Browser gibt es nun auch die Möglichkeit, dem Browser den Zugriff auf Mikrofon und Kamera zu verbieten. Der Umgang mit Screenshots wird in iOS 11 grundlegend geändert. Zwar kann man Bildschirmfotos weiter unverändert sichern, man kann sie aber auch mit Anmerkungen versehen und zurechtschneiden, bevor man sie speichert oder weitergibt. Die Spracheingabe von Siri wird um die Möglichkeit ergänzt, vom System falsch erkannten Text per Hand mit der virtuellen Tastatur zu korrigieren. Wer Siri nutzt, wird das sofort merken: Die Qualität der Stimme des virtuellen Assistenten ist erheblich verbessert worden, sowohl in der weiblichen als auch in der männlichen Variante. Das Multitasking wird mit iOS 11 grundlegend verändert, da man künftig bis zu drei Fenster neben- und übereinander ablegen kann.

iOS 11 enthält allerdings noch etliche weitere Neuerungen. Der Umbau geht so weit, dass man wohl vom größten iOS-Update seit Jahren sprechen kann. Die wichtigsten weiteren Änderungen haben wir im Folgenden zusammengestellt:

Highlights von iOS 11 Facebook und Twitter In der Betaversion von iOS 11 fehlen in den Einstellungen die Einträge für Facebook und Twitter. Über die Tragweite dieser Änderung gibt es noch keine offiziellen Angaben. Man kann aber davon ausgehen, dass es für Apps von Drittanbietern damit schwieriger wird, die Daten der sozialen Netzwerke zum Login in ihren Apps zu nutzen. Allerdings hat Apple ein neues Passwort-Management für iOS 11 angekündigt. Das könnte die Funktion als Login-Sammelstelle übernehmen - wenn die Entwickler ihre Apps daran anpassen. Kamera als Scanner Auf iPads kann man in der Notizen-App von iOS 11 Dokumente mit der Kamera einscannen, bearbeiten und vor allem handschriftlich unterschreiben, entweder mit dem Apple Pencil oder mit dem Finger. Doppelt belegte Tasten Um auf dem iPad doppelt belegte Tasten einzutippen, also etwa Zahlen und Sonderzeichen, muss man die Tastatur nicht mehr umschalten. Stattdessen erscheint die zweite Belegung der Tastatur grau auf den Tasten. Um die Sonderzeichen zu tippen, wischt man von der entsprechenden Taste aus nach unten. Nachrichten-App In der Nachrichten-App von iOS 11 ist der Bereich, über den man Apps innerhalb der Chat-App benutzen kann, leichter erreichbar. Viele Nutzer werden ihn wohl erst dadurch entdecken. AirPlay 2 Mit AirPlay 2 wird Apples Technologie zum drahtlosen Übertragen von Musik an Stereoanlagen und Aktivlautsprecher zum Multiroom-System. Ähnlich wie man es etwa von Sonos-Lautsprechern kennt, soll man seine Musik damit künftig auf mehreren Lautsprechern gleichzeitig synchron abspielen und dabei die Lautstärke in verschiedenen Räumen unterschiedlich einstellen können. Speicher für die Familie Wer zusätzlichen Speicherplatz in der iCloud gemietet hat, kann diesen jetzt mit der Familie teilen. Mehr Speicher in iCloud Wer viel Platz in iCloud braucht, bekommt mit iOS 11 doppelt so viel wie bisher. Für zehn Euro monatlich gibt es statt einem Terabyte nun zwei Terabyte Online-Speicherkapazität. An Siri schreiben Mit Siri kann man künftig nicht mehr nur sprechen, man kann ihr auch schreiben. Vor allem aber kann man Siri per Tastatur korrigieren, wenn sie etwas falsch verstanden hat. QR-Codes scannen In Android gibt es das schon lange, doch nun kann man auch mit der Kamera von iPhone und iPad QR-Codes scannen, ohne dafür extra eine App installieren zu müssen. Einrichten eines neuen iOS-Gerätes Das Einrichten eines neuen iOS-Gerätes wird künftig einfacher. Um die Daten der Apple ID und die WLAN-Einstellungen von einem alten auf ein neues Gerät zu übertragen, soll es mit iOS 11 ausreichen, beide Geräte nah aneinanderzuhalten. Mit Android-Smartphones funktioniert diese Technik schon lange prima. WLAN-Zugang mit Freunden teilen Auf ähnliche Weise soll man auch einen WLAN-Zugang mit Freunden teilen können, ohne dabei sein Passwort verraten zu müssen. Wer versucht, sich mit einem neuen Netzwerk zu verbinden, hält dabei sein iPhone in die Nähe eines bereits mit diesem Netz verbundenen iOS-Geräts oder Mac-Computers. Dessen Nutzer bekommt dann einen entsprechenden Hinweis und kann die notwendigen Daten per Fingertipp oder Mausklick weitergeben, ohne ein Passwort nennen zu müssen. Einhandtastatur Da viele Menschen auf ihrem Smartphone nur mit einer Hand tippen, führt Apple mit iOS 11 eine Einhandtastatur ein. Um sie zu aktivieren, muss man etwas länger auf das Emoji-Symbol der Tastatur drücken. Die ganze Tastatur verschiebt sich dann ein wenig in Richtung des Daumens. Bildschirmvideos Statt nur Screenshots kann man künftig auch mit Bildschirmvideos dokumentieren, was sich auf dem Bildschirm tut. Kontrollzentrum Das Kontrollzentrum sieht jetzt nicht nur anders aus als in iOS 10. Es bietet auch die Option, dass man selbst festlegen kann, welche Einstellungen man dort in welcher Reihenfolge sehen möchte. Passwörter In den Voreinstellungen von iOS 11 kann man sich anzeigen lassen, welche Passwörter im System für Apps, Websites und E-Mail-Accounts gespeichert sind. Angezeigt werden die freilich nur, wenn man sich zuvor identifiziert hat. AirPods Im Bluetooth-Menü kann man festlegen, wie Apples AirPods-Kopfhörer auf verschiedene Tippgesten reagieren sollen.

So kommen Sie an die Public Beta

Bevor Sie irgendetwas unternehmen, schauen Sie nach, ob Sie eine Gerät haben, auf dem iOS 11 überhaupt läuft. Laut Apple sind das die folgenden Modelle:

iPhones

· iPhone 7

· iPhone 7 Plus

· iPhone 6s

· iPhone 6s Plus

· iPhone 6

· iPhone 6 Plus

· iPhone SE

· iPhone 5s

iPads

· 12,9" iPad Pro (2. Generation)

· 12,9" iPad Pro (1. Generation)

· 10,5" iPad Pro

· 9,7" iPad Pro

· iPad Air 2

· iPad Air

· iPad (5. Generation)

· iPad mini 4

· iPad mini 3

· iPad mini 2

iPods

· iPod touch (6. Generation)

Zuerst ein Back-up

Als nächsten Schritt sollten Sie ein Back-up ihrer Daten auf dem Gerät machen. Und zwar vorzugsweise mit iTunes am PC oder Mac. Wenn Sie dieses Back-up mit einem Passwort schützen, werden zusätzlich zu den Infos über installierte Apps, Musik und so weiter auch Fitness- und Aktivitätsdaten im Back-up gespeichert. Apple beschreibt den Back-up-Vorgang genauer.

Diese Sicherungskopie kann später nützlich werden, wenn Sie aus dem Betaprogramm aussteigen und ihr Gerät wieder auf iOS 10 zurücksetzen wollen. Wie das geht erklärt Apple auf seiner Webseite.

Nehmen Sie sich Zeit

Ist das erledigt, steuern Sie die Webseite vom Apple Beta Software-Programm an. Am besten gleich mit dem Gerät, auf dem Sie die Beta installieren wollen. Hier können Sie neben iOS 11 auch Vorabversionen von macOS High Sierra und dem neuen tvOS bekommen. Klicken Sie auf "Registrieren", um sich mit ihrer Apple ID für das Beta-Programm anzumelden.

Klicken Sie dann auf den Reiter für iOS, scrollen Sie etwas nach unten und klicken Sie auf "Registriere dein iOS-Gerät". Unter Punkt 2 können Sie hier ein Konfigurationsprofil für ihr iPhone, iPad oder Ihren iPod installieren, das für iOS 11 notwendig ist. Haben Sie das getan, müssen Sie das Gerät neu starten und danach in den Einstellungen unter "Allgemein" nach "Softwareupdates" suchen. Dort sollte jetzt die Betaversion von iOS 11 bereitstehen.