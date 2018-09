iPhone-Betriebssystem Das ist neu in Apples iOS 12

Apple hat iOS 12 bereits Anfang Juni bei seiner Entwicklerkonferenz WWDC in Kalifornien vorgestellt. Dort wurde dabei versprochen, dass die Software ältere Geräte wie das iPhone 5s schneller macht. Eine ungewöhnliche Ansage, da neue Betriebssystemversionen ältere Hardware üblicherweise eher ausbremsen, weil sie für die Fähigkeiten neuer Prozessoren optimiert werden.

"Wir konzentrieren uns in diesem Jahr vor allem darauf, die Leistung des Systems unter Last zu optimieren", sagte Software-Chef Craig Federighi bei der Ankündigung der Updates. Möglich werde das durch die tiefe Integration von iOS in Apples selbst entwickelte Prozessoren. Sobald das System einen Bedarf für erhöhte Leistung erkenne - etwa, wenn man anfängt, auf einer Webseite zu scrollen - werde der Prozessor auf Höchstleistung umgeschaltet "und danach ebenso schnell wieder heruntergefahren, um die Akkulaufzeit zu erhalten", heißt es.

Funktionell gibt es in iOS 12 etliche kleine Neuerungen. So werden Mitteilungen auf dem Sperrbildschirm jetzt nach Apps gebündelt, die erst nach einem Fingertipp aufklappen. Das wirkt übersichtlicher. Zudem wurden im Bereich Augmented Reality die Möglichkeiten erweitert, was man aber erst in neuen Apps wirklich spüren dürfte.

Das ist neu in iOS 12 Für Anwender unsichtbar steckt in iOS 12 das sogenannte ARKit 2. Die neue Software soll es Entwicklern ermöglichen, bessere Augmented-Reality-Apps zu entwickeln. Lego beispielsweise hat eine App, die aus Bausteinen gebastelte Objekte auf dem Bildschirm mit virtuellen Objekten ergänzt. In der Foto-App wurde die Suchfunktion erheblich aufgewertet. Auf Basis der Bilder, die man in seinen Alben gesammelt hat, schlägt sie zu bestimmten Orten, Momenten oder Personen passende Zusammenstellungen vor. Sucht man per Texteingabe nach Bildern, schlägt das System ebenfalls verschiedene zum Begriff passende Ergebnislisten vor. Zudem sucht die Software automatisch nach bemerkenswerten Aufnahmen, die man in sozialen Netzwerken teilen könnte. Ein separate App zum Scannen von QR-Codes braucht man in Zeiten von iOS 12 nicht mehr. Sobald man die Kamera auf einen solchen Code richtet, wird angeboten, die in dem Code verlinkte Webseite in Safari zu öffnen. Die sogenannten Animojis werden um vier neue Figuren erweitert. Eine davon ist ein Dinosaurierkopf, den man mit seinen Gesichtszügen animieren kann - wenn man ein iPhone X hat. Neu hinzugekommen sind in iOS 12 die Memojis. Im Grunde sind das Animojis, die man mit Hilfe eines digitalen Baukastens selbst basteln kann. Sowohl in der Chat-App Nachrichten als auch in den FaceTime-Videochats kann man sein Selbstbildnis in iOS 12 mit einer Vielzahl von Kameraeffekten verfremden. Ein Maßband als App: Statt mit dem Lineal oder einem Zollstock lassen sich Objekte und Räume jetzt auch mit der App "Maßband" vermessen. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz schlägt das System Befehle vor, die man auf Wunsch als neue Siri-Kurzbefehle abspeichern kann. Als Basis hierfür dienen häufig genutzte Funktionen und Abläufe. Siri-Kurzbefehle können künftig auch komplexe Aktionen steuern, die mehrere Apps involvieren. Mit iOS 12 stellt Apple dafür eine eigene App bereit, in der alle auf diese Art zusammengestellten Kurzbefehle gezeigt werden. Auch auf dem Sperrbildschirm zeigt sich die neue Funktionalität von Siri. Apples Assistenzfunktion erinnert dort beispielsweise automatisch an Geburtstage und schlägt auch gleich vor, das Geburtstagskind anzurufen. Ursprünglich hatte Apple für seine FaceTime-Videotelefoniesoftware auch Gruppen-Chats mit bis zu 32 Teilnehmern angekündigt. Anfang August teilte das Unternehmen dann aber mit, dass diese Funktion erst "später im Herbst" nachgeliefert werden wird. Komplett überarbeitet wurde die Lese-App "iBooks". Sie heißt nun "Bücher", hat ein modernes Design bekommen und soll es leichter machen, neue Bücher und Hörbücher zu finden. Unter der Überschrift "Bildschirmzeit" sind in iOS 12 Funktionen zusammengefasst, die es Nutzern leichter machen sollen, sich zu visualisieren, wofür und wie intensiv man sein iPhone nutzt. Bei Bedarf lässt sich die Nutzungszeit auch einschränken. Das überarbeitete "Batterie"-Kontrollfeld zeigt detaillierter als zuvor an, wann und für welche Apps Energie gebraucht wurde. Ist man von der Mitteilungsflut eine bestimmten App genervt, lassen sich deren Nachrichten in iOS 12 stumm stellen oder gleich ganz deaktivieren. Sehr nützlich: Die Funktion "Nicht stören", die eingehende Anrufe und Mitteilungen stumm schaltet, kann jetzt auch für bestimmte Zeiträume oder etwa für einen Ort aktiviert werden. So kann man etwa dafür sorgen, dass das iPhone so lange still hält, bis eine Konferenz beendet oder man ein Restaurant verlassen hat.

Es ist interessant, wie Apple die künstliche Intelligenz Siri verbessert hat. Mit iOS 12 wird man beispielsweise ganze Abfolgen von Aktionen mit einem selbst definierten Sprachbefehl auslösen können. Hierfür dürfte der Konzern einiges von der Technik der App Workflow nutzen, die der Konzern vor einigen Jahren übernommen hat. Im neuen iOS gibt es nun eine neue App, mit der sich solche Siri-Kurzbefehle erstellen und verwalten lassen.

Siri macht Vorschläge

Zudem empfiehlt Siri selbst dem Anwender personalisierte Sprachbefehle. Wer regelmäßig per WhatsApp mit seinem Freund Christoph chattet, könnte bald den Vorschlag bekommen, einen Sprachbefehl "WhatsApp-Nachricht an Christoph" einzurichten.

Gespannt sein darf man darauf, wie die neue Funktion "Bildschirmzeit" ankommt. Sie gibt einen Überblick, wie oft und wofür man sein iPhone nutzt. Wer die Familienfunktionen von iOS nutzt, kann zudem nachschauen, was andere Familienmitglieder mit ihren Geräten treiben. Mit der Funktion lässt sich auch die Zeit einschränken, die man selbst oder etwa ein Kind mit bestimmten Apps verbringen kann. Die Funktion lässt sich aber auch ausschalten.

Man kann davon ausgehen, dass Apple iOS 12 nach dem "Special Event" in Cupertino zum Download freigeben wird. Diese Veranstaltung findet am 12. September statt. Es wird damit gerechnet, dass Apple auch neue iPhones, eine neue Apple Watch und möglicherweise neue iPad-Pro-Modelle vorstellt.

Auf folgenden Apple-Gadgets wird man iOS 12 installieren können:

iPhones

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

iPads

12,9" iPad Pro (2. Generation)

12,9" iPad Pro (1. Generation)

10,5" iPad Pro

9,7" iPad Pro

iPad (6. Generation)

iPad (5. Generation)

iPad Air 2

iPad Air

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPods