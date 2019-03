iPad Air und iPad mini Apple stellt neue Tablets vor

Ganz ohne eines seiner Special-Events, nicht einmal mit einer gewöhnlichen Pressekonferenz, hat Apple am Montag neue iPads vorgestellt. Ungewöhnlich ist dabei nicht nur die Art der Ankündigung, sondern auch ihr Zeitpunkt. Der Vorgänger des heute präsentierten neuen iPad Air wurde bereits vor viereinhalb Jahren auf den Markt gebracht, das iPad mini zuletzt im Herbst 2015 aktualisiert.

Die beiden neuen Versionen der Apple-Tablets können ab sofort bestellt werden, laut Apple sollen sie dann ab kommender Woche erhältlich sein.

Das wohl wichtigste Upgrade in den beiden Geräten ist der A12-Bionic-Prozessor, den Apple auch in den aktuellen iPhones XS, XS Max und XR verwendet. Laut Apple ist das neue iPad Air damit 70 Prozent schneller als sein Vorgänger. Und das iPad mini soll sogar dreimal schneller sein als das Vorgängermodell von 2015.

Wichtig dürfte der neue Prozessor vor allem wegen seiner hohen Grafikleistung sein, die vor allem für Anwendungen gebraucht wird, die sich um die sogenannte Augmented Reality drehen. Dabei werden Realbilder der Kamera in Echtzeit mit Computergrafiken verbunden.

Das neue iPad Air und das neue iPad mini Die neuen Apple-Tablets: Links das iPad Air, rechts das iPad mini. Zuletzt wurden diese Modelle 2014 beziehungsweise 2015 aktualisiert. Zwei Neuerungen, die die Produktivität des iPad Air erhöhen sollen, sind die Möglichkeiten, den Apple Pencil zu nutzen und Tastaturen per Smart Connector anzuschließen. Durch den neuen A12-Bionic-Prozessor sollen die beiden Apple-Tablets leistungsfähig genug für grafisch anspruchsvolle Spiele werden. Auch das neue iPad mini wurde mit dem neuen Prozessor bestückt. Es kann außerdem per Stift bedient werden. Auch Videobearbeitung soll am neuen iPad mini nun möglich sein, verspricht Apple. Grundsätzlich ging das freilich auch mit dem alten Modell schon - nur wahrscheinlich nicht so schnell.

Beim iPad Air hat Apple zudem den Bildschirm von 9,7 Zoll auf 10,5 Zoll vergrößert. Damit hat er nun dieselben Abmessungen wie beim iPad Pro 10,5, das aus Apples Angebot verschwunden ist. Das Display des iPad mini ist unverändert 7,9 Zoll groß. Gleich geblieben ist auch die Auflösung von 2048 x 1536 Pixeln. Beim iPad Air wurde sie wegen des nun größeren Bildschirms geringfügig auf 2224 x 1668 Pixel angehoben. Beide Displays unterstützen Apples True-Tone-Technologie, die die Farbdarstellung an das jeweilige Umgebungslicht anpassen soll.

Für Fotoaufnahmen baut Apple in beide Geräte 8-Megapixel-Kameras ein, die Videos maximal in Full-HD-Auflösung aufzeichnen. Wichtiger sind bei iPads jedoch die von Apple FaceTime HD Kamera genannten Selfie-Kameras, die man etwa für Videochats verwendet. Sie haben in den neuen Tablets jeweils 7 Megapixel und können Videos ebenfalls in Full HD aufzeichnen.

Für die Verbindung mit WLANs ist der Standard 802.11ac eingebaut, für das Zusammenspiel mit externen Geräten Bluetooth 5.0. Gegen Aufpreis sind beide iPads mit LTE-Modulen lieferbar, die sowohl mit Nano-Sim-Karten als auch mit eSims betrieben werden können.

Erstmals können die neuen Apple-Tablets der Modellreihen Air und mini zudem per Stift bedient werden. So lassen sich beispielsweise handschriftliche Notizen machen, Zeichnungen anfertigen oder Fotos bearbeiten. Allerdings arbeiten die neuen iPads nur mit der alten, ersten Version des Apple Pencil zusammen, der zudem gegen 99 Euro Aufpreis hinzugekauft werden muss. Passend dazu will Apple in der kommenden Woche um neue Stiftfunktionen erweiterte Versionen seiner Office-Apps veröffentlichen.

Fast wie ein Relikt aus der Vergangenheit wirkt der analoge Kopfhöreranschluss, den Apple mittlerweile aus vielen seiner aktuellen Mobilgeräte verbannt hat. Auch auf die Gesichtserkennung Face ID muss man bei den neuen iPads verzichten. Stattdessen sollen sich Nutzer der neuen Tablets per Touch ID, also per Fingerabdruck, identifizieren.

Ein klares Plus für produktives Arbeiten ist der von den Pro-Modellen bekannte Smart Connector, über den sich beispielsweise externe Tastaturen anschließen lassen.

Mit den neue iPads schließt Apple die letzten Lücken in seinem Tablet-Angebot. So liegt das iPad Air mit Preisen ab 549 Euro für die 64-GB-Variante ohne LTE zwischen dem aktuellen 9,7-Zoll-iPad und dem iPad Pro mit elf Zoll. Das iPad mini soll mit Preisen ab 449 Euro - mit 64 GB und ohne LTE - offenbar eine Kundschaft ansprechen, der andere iPads zu groß und beispielsweise ein iPhone XS Max zu klein - und zu teuer - ist.