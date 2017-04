iPhone 6 Plus bei Aldi Das Schein-Schnäppchen

Ein iPhone 6 Plus ohne Vertragsbindung: Das bietet Aldi Süd in seinem aktuellen Prospekt an, zwischen Vanilleeis und Fish and Chips. Am 12. April sollen die Geräte in den Filialen des Discounters zu kaufen sein, zu einem Preis von 479 Euro. Dieser Preis wirkt auf den ersten Blick attraktiv, denn so günstig gibt es Apples Riesen-Smartphones selten. Zum Start ihres ersten XL-Handys legten die Kalifornier den Listenpreis für das iPhone 6 Plus immerhin auf 799 Euro fest.

Doch hier ist eben die Vergangenheitsform wichtig. Denn die Einführung des iPhone 6 Plus liegt schon zweieinhalb Jahre zurück. In der Zwischenzeit hat Apple bereits das iPhone 6s Plus und das iPhone 7 Plus nachgeschoben.

Dass es iPhones im Supermarkt gibt, ist nicht Besonderes. Einige Rewe-Märkte etwa hatten vor kurzem das iPhone 7 mit 128 GB für 666 Euro im Angebot. Und auch bei Lidl gab es letztes Frühjahr schon iPhones. Vollkommen unklar ist diesmal, woher die Aldi-iPhones kommen. Apple selbst hat das iPhone 6 Plus schon länger nicht mehr im Angebot.

Ein Gerät von 2014

Bei seinem Start im September 2014 hatte das Gerät im Test noch eine gute Figur gemacht. Der Bildschirm überzeugte mit kräftigen Kontrasten, die Kamera mit einem optischen Bildstabilisator, Zeitlupen- und Zeitrafferfunktion. Nur mit der Größe - 5,5, Zoll misst der Bildschirm - hatte ich meine Probleme. Das ist längst vergessen.

Was also spricht gegen einen Besuch beim Discounter samt Handykauf? Zunächst, dass es das Handy dort gar nicht so viel günstiger gibt als bei anderen Anbietern. Mit Preissuchmaschinen findet man problemlos Angebote ab 482 Euro. Aber es gibt gewichtigere Gründe als Geld, den Kauf des Aldi-iPhones zu überdenken.

iPhone 6 und iPhone 6 Plus im Test Das sind die Apple-Smartphones von 2014: Das iPhone 6 (l.) hat einen 4,7-Zoll-Bildschirm, das größere iPhone 6 Plus sogar einen mit 5,5 Zoll. Neuer Look: Mit der Handy-Generation von 2014 hat Apple zum ersten Mal seit dem iPhone 4 das Design seiner Smartphones grundlegend verändert. iPhone 6 und iPhone 6 Plus haben keine scharfen Kanten mehr, sind überall abgerundet... ...sogar das Deckglas des Bildschirms ist an den Seiten leicht abgerundet, so dass es fast nahtlos in den Metallrahmen übergeht. Besser zu erfühlen: Die Lautstärkewippe ist auf zwei getrennte Knöpfe aufgeteilt, die man auch ohne hinzuschauen gut ertasten kann. Gewohntes Bild: Der Lautsprecher, das Mikrofon und die Kopfhörerbuchse befinden sich an der Unterseite. Auch der Lightning-Anschuss wurde beibehalten. Öffnen per Fingerabdruck: Der Touch ID genannte Sensor in der Home-Taste erkennt die Finger des iPhone-Eigentümers. Das ist sicher, aber kein unüberwindbarer Schutz. Man sollte es eher als Komfortmerkmal sehen. Überstand: Bei den beiden neuen iPhone-Modellen ragt das Objektiv der Kamera etwas aus dem Korpus heraus. Zwar sind die Linsen von einem harten Saphirglas gegen Kratzer geschützt,... ...aber wer auf Nummer sicher gehen will, steckt das iPhone 6 lieber in eine Schutzhülle. Apple selbst bietet sie zum Beispiel im hier gezeigten Softpink an - nicht jedermanns Sache. Besser gefiel uns... ...das knallige Grün. Flächenvergleich: Von links nach rechts ist die SPIEGEL-ONLINE-Homepage auf iPhone 5s, iPhone 6 und iPhone 6 Plus zu sehen. Abgenommen: Mit 6,9 Millimetern ist das iPhone 6 fast so schlank wie ein iPod Touch (l.) und spürbar dünner als das iPhone 5s (r.). Darf es etwas größer sein? Im Kontrollfeld "Anzeige und Helligkeit" lässt sich bei den neuen iPhones einstellen, ob man Schrift und Bilder lieber ein wenig größer sehen möchte. Datenschutz: Das auf den neuen Handys vorinstallierte iOS ermöglicht eine sehr kleinteilige Vergabe von Zugriffsrechten an Apps. Irgendwas ist da anders: Das iPhone 6 Plus verfügt über einen neuen Querformatmodus, kann Apps, aber auch den Homescreen horizontal darstellen. Die neue Querformatansicht verhilft einigen Apps zu einer anderen Informationsdichte als bisher. So wie beispielsweise der Wetter- App,... ...dem Kalender... ... und Apples Office-Programmen. Bisher funktioniert das allerdings nur mit Apple-Apps. Externe Entwickler müssen ihre Apps erst an die neuen Funktionen anpassen und Updates veröffentlichen. Größeres Display: Am besten spielt der 5,5,-Zoll-Bildschirm des iPhone 6 Plus seine Vorteile beim Betrachten von Videos und Fotos aus.

Einer davon ist der Speicher. Zum Aldi-Preis gibt es Apples Handy mit der Minimalausstattung von 16 GB. Weil Betriebssystem und Apple-Apps einen Teil davon beanspruchen, bleiben dem Anwender nur rund 10 GB für seine Apps, Musik, Fotos und Videos. Das reicht bestenfalls, wenn man nur wenige Apps benutzt, selten Musik hört, ein bisschen fotografiert und keine Videos dreht. Erweiterbar ist der Speicher nicht, wie immer bei iPhones.

Auch die Kamera wirkt mit ihrer 8-Megapixel-Auflösung nicht mehr zeitgemäß. Klar, gute Fotos kann man damit machen, daran hat sich nichts geändert. Aber Top-Technik ist es nicht mehr. Das gilt auch für den Prozessor.

Noch kann der gut mithalten. Es ist aber absehbar, dass er in ein bis zwei Jahren schwächelt, wenn die dann aktuelle iOS-Version und neue Apps nach mehr Leistung, mehr Arbeitsspeicher gieren.

Was wäre die Alternative?

Will man sich gerade ein neues Apple-Handy kaufen und ist nicht auf eine bestimmte Größe fixiert, wäre wohl das iPhone SE die bessere Alternative, zumal dieses Gerät genauso viel kostet wie das iPhone 6 Plus beim Discounter: 479 Euro.

Klar, der Bildschirm des SE ist viel kleiner, misst nur vier Zoll. Und ja, es sieht aus wie ein altes iPhone 5. Aber innen drin steckt modernere Technik als im iPhone 6 Plus. Die Kamera hat 12 Megapixel, kann 4K-Videos aufnehmen, als Antrieb dient anstelle eines A8 der schnellere A9-Prozessor.

Vor allem aber bietet der eingebaute Speicher mit 32 GB weit mehr Platz für Musik und Fotos. Gegen 110 Euro Aufpreis bekommt man sogar die Luxusvariante mit 128 GB. Nur auf das große Display muss man bei diesem Modell verzichten. Dafür bekommt man aber ein Gerät, das sich besser einhändig bedienen lässt und das mühelos auch in kleine Hosentaschen passt.

Und man muss sich nicht frühmorgens vor einen Supermarkt anstellen, um ein Gerät zu bekommen. Denn Aldi warnt vorsichtshalber, dass nur eine begrenzte Zahl der Aktionsgeräte bereitsteht. Und die "können daher schon am Vormittag des ersten Aktionstages kurz nach Aktionsbeginn ausverkauft sein".