Plötzliches Abschalten Kostenloser Akkutausch für einige iPhone 6s

Erst die Mails checken, dann das Wetter und anschließend WhatsApp-Nachrichten beantworten - für viele Menschen gehört das zum Smartphone-Alltag. Bei einigen Besitzern eines iPhone 6s wurden diese Rituale in den vergangenen Monaten durch spontane Selbstabschaltungen ihres Smartphones unterbrochen. Der Grund dafür sind defekte Akkus. Apple bietet betroffenen Kunden nun einen kostenlosen Akkutausch an.

Das Problem betreffe eine sehr geringe Anzahl von iPhones, die in den Monaten September und Oktober 2015 produziert worden sind, erklärte das Unternehmen am Montag . Das Problem sei aber nicht sicherheitsrelevant, betonte der Konzern. Diese Abgrenzung ist wichtig, nachdem Konkurrent Samsung sein Top-Smartphone Galaxy Note7 wegen brennender Akkus vom Markt nehmen musste.

Für Apple ist es schon die zweite Austauschaktion binnen weniger Tage. Vergangene Woche hatte das Unternehmen ein vergünstigtes Reparaturprogramm für das iPhone 6 Plus gestartet. Der Konzern habe festgestellt, dass einige Geräte "ein flackerndes Display oder Probleme mit Multi-Touch aufweisen, nachdem sie mehrmals auf eine harte Oberfläche fielen und anschließend weiter belastet wurden". Ein solches Gerät könnten Kunden für einen etwa halbierten Preis von 167,10 Euro reparieren.

Die neuen iPhones im Test Die Unterschiede sind kaum zu erkennen. Von links nach rechts liegen hier iPhone 6s, iPhone 6, iPhone 6s Plus und iPhone 6 Plus nebeneinander. Die neue Farbvariante Roségold sticht allerdings deutlich hervor. Ob Apple Probleme hat, das pinkfarbene Modell herzustellen oder ob die Nachfrage danach einfach sehr hoch ist, lässt sich nicht sagen. Aber während die anderen Modelle im Vorverkauf bequem zum Erstverkaufstag, dem 25. September, bestellbar sind, werden für diese Variante bereits wochenlange Wartezeiten in Aussicht gestellt. Das Pinkmetallic wurde bei dem neuen Modell konsequent auf alle sichtbaren Teile übertragen. Auch die neuen iPhones benötigen wieder eine Nano-Sim-Karte, die in eine kleine Schublade eingelegt werden muss. Einen USB-C-Anschluss, wie man ihn mittlerweile bei einigen aktuellen Android-Smartphones findet, baut Apple nicht ein. Stattdessen setzt das Unternehmen weiter auf seinen Lightning-Connector. In den Homebutton ist wieder ein Fingerabdrucksensor eingebaut. Gegenüber dem Vormodell soll er doppelt so schnell sein. Im Alltag ließ sich kaum ein Unterschied feststellen. Die Auflösung der Bildschirme ist so hoch, dass sich mit bloßem Auge keine Pixel erkennen lassen. Hier haben wir mit siebenfacher Vergrößerung eine Nahaufnahme des Displays eines iPhones 6s gemacht, um die Bildpunkte sichtbar zu machen. Die Selfiekamera hat ein signifikantes Update bekommen, zeichnet jetzt 5 Megapixel auf. Zuvor waren es 1,2. Der Bildschirm dient ihr als Blitzersatz. Auch die Hauptkamera der neuen iPhones wurde aufgewertet, nimmt zwölf statt bisher acht Megapixel auf und kann jetzt auch 4K-Videos filmen. Im iPhone 6s Plus wird das Linsensystem durch einen optischen Bildstabilisator unterstützt. Die am deutlichsten spürbare Neuerung der iPhones 6s und 6s Plus ist die Funktion 3D Touch. Drückt man etwas kräftiger auf App-Symbole, lassen sich per 3D Touch Menüs ausklappen, über die man auf einige Funktionen der App sofort zugreifen kann. Welche Funktionen per 3D Touch nutzbar sind, entscheidet der Entwickler, selbst auswählen kann man nicht. Auch in Apps selbst lässt sich 3D Touch nutzen. Hier beispielsweise wird der Inhalt einer Playlist angezeigt, nachdem diese per 3D Touch ausgewählt wurde. Auch im Adressbuch und der Telefon-App ist 3D Touch nützlich. Drückt man auf den Namen einer Person, wird angezeigt, über welche Kommunkationswege man diese Person erreichen kann. Ein Druck auf die Fotos-App fördert diese Menü hervor, über das man unter anderem die neuesten Aufnahmen und Bilder anzeigen lassen kann, die man vor einem Jahr aufgenommen hat. Die E-Mail-App von iOS 9 ist ein gutes Beispiel für die Möglichkeiten von 3D Touch. Drückt man auf eine Mail, wird eine Vorschau von deren Inhalt angezeigt. Schiebt man die E-Mail nach links, lässt sie sich sofort löschen. Ein Wisch nach rechts markiert sie als gelesen. Schiebt man die Nachricht nach oben, werden verschiedene Optionen angezeigt, etwa, um sie zu beantworten oder weiterzuleiten. Wer mit 3D Touch nicht zurechtkommt, sollte einen Blick in die Einstellungen-App werfen. Dort gibt es unter Allgemein/Bedienungshilfen die Möglichkeit einzustellen, wie sensibel der Bildschirm auf den Druck der Finger reagieren soll.

In den USA laufen mehrere Sammelklagen von Besitzern betroffener iPhones. Sie führen ihre Display-Probleme auf einen Konstruktionsfehler zurück, berichtete die Technikseite "Motherboard" im Oktober. Solche sogenannten Class Action Lawsuits können für Anwälte in den USA sehr lukrativ sein, da sie im Erfolgsfall oft mit einem Prozentsatz an den Schadensersatzzahlungen beteiligt werden.