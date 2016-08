iPhone 7: Apple lädt zur Neuheiten-Vorstellung am 7. September

Traditionell wird im September die neue iPhone-Generation vorgestellt. Apple wird sein nächstes Modell voraussichtlich am 7. September enthüllen. Der Konzern lud für diesen Tag zu einer Neuheiten-Präsentation in San Francisco ein.

Medienberichten zufolge soll das neue iPhone entgegen dem üblichen Apple-Rhythmus für ein drittes Jahr das Aussehen der aktuellen 6er-Reihe behalten. Wie üblich soll aber die Technik im Inneren erneuert werden.

Außerdem wird spekuliert, dass Apple auf die klassische Kopfhörer-Buchse verzichten könnte und stattdessen auf eine Anbindung per Bluetooth und seinen digitalen Anschluss, über den Geräte auch aufgeladen werden, setzen könnte.

Das iPhone ist das wichtigste Apple-Produkt, das mehr als die Hälfte des Geschäfts ausmacht. In diesem Jahr gehen die Verkäufe zurück, was auch Umsatz und Gewinn des gesamten Konzerns deutlich drückt. Im dritten Quartal seines Geschäftsjahrs verkaufte Apple 40,4 Millionen iPhones, 15 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Es war der zweite Quartalsrückgang in Folge.

Die Zahlen unterstreichen, wie schwierig es für Apple ist, im zunehmend gesättigten Smartphonemarkt mit immer mehr Konkurrenz weiter zu wachsen. Ein iPhone im unveränderten Design dürfte den Trend nach Einschätzung von Marktforschern kaum umkehren.

Ende Juli hatte Apple-Chef Tim Cook mitgeteilt, dass mittlerweile eine Milliarde iPhones verkauft wurden. Auf dem weltweiten Smartphone-Markt ist Apple die Nummer zwei. Nach Berechnungen des Marktforschungsunternehmens IDC hatte das iPhone im vergangenen Jahr einen Marktanteil von 16,2 Prozent; die Geräte des Apple-Rivalen Samsung aus Südkorea kamen auf 22,7 Prozent.

Apple nannte wie immer keine Details zu den für kommende Woche geplanten Ankündigungen, sondern schrieb in die Einladung nur "Wir sehen uns am 7.". Setzt Apple die übliche Nummerierung fort, müsste als nächster Name "iPhone 7" an der Reihe sein.

Medienberichten zufolge könnte Apple bei dem Event auch die zweite Generation seiner im April 2015 gestarteten Apple Watch präsentieren. Sie könnte nach bisherigen Berichten einen eingebauten GPS-Standortsensor bekommen und noch besser gegen Wasser geschützt sein.