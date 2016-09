iPhone 7 Stunde der Zerstörer

Man möchte lieber keines der ersten iPhones sein, die am vergangenen Freitag in den Handel kamen. Sicher, die Mehrheit der Käufer sind Fans, die ihr neues Smartphone begeistert hegen und pflegen werden. Aber es gibt aber auch eine gewisse Chance, dass ein solches Ersttags-iPhone schon das erste Wochenende nicht überlebt.

Während etliche Enthusiasten sich grämen, dass die Wartezeit für Neubestellungen bereits mehrere Wochen beträgt, waren andere in den vergangenen Tagen damit beschäftigt, ihre teure Neuerwerbung zu zerstören. Zur Einführung eines neuen iPhone-Modells gehört das mittlerweile ebenso dazu wie Warteschlangen vor Apple Stores.

Oft genug geht es dabei schlicht und einfach darum, von möglichst absurden Pseudotests möglichst beeindruckende YouTube-Videos zu machen. Die sollen zum einen zusätzliche Zuschauer in den YouTube-Kanal des jeweiligen Anbieters schleusen, zum anderen über die eingebettete Werbung Einnahmen erzeugen.

Sturz aus dem Helikopter

So wie etwa beim YouTuber Callux, der seinen Kanal mit "Pranks and Interviews" untertitelt und sein frisch ausgepacktes iPhone 7 aus einem fliegenden Helikopter fallen lässt - bei laufender Kamera. Das Smartphone dokumentierte den Sturz mit einem eigenen Video. Es überlebte den Fall und trug nur einen leicht zersplitterten Bildschirm und ein paar Kratzer davon.

Vollends absurd wird es, wenn der Hydraulic Press Channel ein iPhone 7 in eine hydraulische Presse steckt. Das Ergebnis ist ebenso erwartbar wie nutzlos: das iPhone wird unter dem Druck der gewaltigen Maschinerie zum körnigen Gemisch aus Plastik, Glas und Metall zerdrückt. Dem finnischen Anbieter reicht das, er möchte Internetnutzer auf sein Reparaturangebot für Smartphones aufmerksam machen. Ein derart demoliertes Gerät wird aber auch diese Firma nicht flicken können.

YouTube/ Hydraulic Press Channel Ein iPhone 7 in der Presse

Anderen Unternehmen geht es gar nicht darum, iPhones zu reparieren. Die US-Firma Squaretrade etwa stellt die Geräte auf den Prüfstand, um ihre Smartphone-Versicherungen anzupreisen. Dafür stürzen die Smartphones ab, werden in der Waschtrommel geschleudert oder im Wasser versenkt.

Auch ein Biegsamkeitstest fehlte nicht, bei dem Squaretrade das Gerät von einer Maschine unter Druck setzen ließ. Das iPhone 7 hielt 77 Kilogramm Belastung ohne Schaden aus, das iPhone 7 Plus ließ sich bis zu einer Belastung von 82 Kilogramm verbiegen. Ein zum Vergleich getestetes Samsung Galaxy S7 brach beim selben Wert durch.

Tief unten im Meer

Ebenso absurd, aber doch zumindest ein klein wenig näher an tatsächlich möglichen Unfällen, ist die Unterwasseraktion von EverythingApplePro. Hier wurde das iPhone zusammen mit einem Samsung Galaxy S7 in eine offene Dose gesteckt und an einer Leine in ein Hafenbecken hinabgelassen

YouTube/ EverythingApplePro Tiefwassertest mit Dose

In einer Tiefe von zehneinhalb Metern versagte das Samsung-Handy schließlich den Dienst, während das iPhone zwar kleine Schäden zeigte, ansonsten aber noch funktionierte. Immerhin, sollte so ein iPhone also mal über Bord gehen, hätte man noch eine Chance, es funktionsfähig zu retten. Eine schnell einsatzbereite Tauchausrüstung oder hervorragende Tauchfähigkeiten vorausgesetzt. Zur Erinnerung: Laut Apple verträgt das iPhone 7 Wasser nur bis zu einem Meter Tiefe und dann auch nur maximal 30 Minuten lang.

Lieber nicht fallen lassen

Näher an realen Problemen sind die Falltests von EverythingApplePro. Zwar sind die nach dem Pi-mal-Daumen-Prinzip durchgeführt: Sie vermitteln dennoch einen Eindruck davon, wie gut das neue Apple-Handy mit dem typischen Smartphone-Problem beim Herunterfallen klarkommt.

Die Tester ließen das iPhone 7 dabei mal aus dem Stand fallen, mal stiegen sie dafür auf eine Leiter. Das Ergebnis beeindruckte sie offensichtlich sehr: Während bei einem zum Vergleich mitmalträtierten iPhone 6s längst der Bildschirm zersprungen war, hielt das neue Modell bis zum Schluss durch, trug nur ein paar Schrammen davon.

YouTube/ EverythingApplePro iPhone 6s (l.) und iPhone 7 nach einem Falltest

Eine verlässliche Aussage, dass das Display des iPhone 7 widerstandsfähiger als das seiner Vorgänger ist, lässt sich aus einem solchen Test freilich nicht ableiten. Im Falltest von Squaretrade nämlich brachen die Displays der neuen iPhones beim Sturz schon im ersten Versuch, waren danach nicht mehr nutzbar.

Nachmachen sollte man die hier aufgeführten Tests sowieso nicht. Die Gefahr, das teure Gadget damit kaputt zu machen, ist viel zu groß und die Chancen, einen solchen Schaden als Garantiefall abwickeln zu können, zu gering.

Die wichtigsten Neuerungen von iOS 10 Macbook mit macOS Sierra, iPhone mit iOS 10: Das Update für iPhones, iPads und iPods ist seit dem 13. September verfügbar. Das neue Mac-Betriebssystem kommt erst am 30. September. Mit dem Update auf iOS 10 bekommen Widgets auf dem Sperrbildschirm einen neuen Look und neue Funktionen. Zudem gibt es jetzt viel mehr Widgets als bisher. Die Möglichkeiten der 3D-Touch-Funktion wurden für iOS 10 erheblich erweitert. Mit einem etwas kräftigeren Druck auf ein Ordnersymbol erfährt man beispielsweise die Zahl der ungelesenen Nachrichten in den darin enthaltenen Apps. Eine der nützlichsten Funktionen von iOS 10 ist, dass man Mitteilungen nicht mehr einzeln löschen muss, sondern per 3D Touch auch alle Mitteilungen auf einmal loswerden kann. Das schafft schnell Platz. Man spürt an vielen Stellen, dass Apple sich Mühe gibt, der 3D-Touch-Funktion einiger aktueller iPhone-Modelle Sinn zu geben. So kann man vom Kontrollzentrum aus die Lichtintensität regeln, indem man etwas kräftiger auf das Taschenlampensymbol drückt. Dasselbe gilt für den Timer, bei dem man per 3D Touch vier voreingestellte Intervalle auswählen kann. Auch viele Drittanbieter nutzen jetzt 3D Touch in ihren Apps. So wie WhatsApp, das einige Funktionen im Schnellzugriff anbietet. Auch die Telefon-App macht sich 3D Touch zunutze. Besonders sinnvoll ist hier die Möglichkeit, ohne große Umwege den Anrufbeantworter abzuhören. Schnell mal eben die Kamera starten: Unter iOS 10 reicht es dafür aus, den Sperrbildschirm nach links wegzuschieben. Die Autokorrektur von iOS 10 kann endlich mit mehreren Sprachen gleichzeitig umgehen. So kann man deutsche, englische, französische Begriffe in demselben Text verwenden. Die Musik-App wurde optisch modernisiert, wirkt jetzt aufgeräumter und übersichtlicher. Außerdem gibt es neue Playlisten, die nun besser an den jeweiligen Wochentag und den Geschmack des Nutzers angepasst sein sollen. Innerhalb der Musik-App stellt der Dienst App Music jetzt auch auf den jeweiligen Tag zugeschnittene Playlisten bereit. Die Routenführung selbst wurde optisch überarbeitet und bietet jetzt die Möglichkeit, Ziele entlang der Route zu suchen. In der Nachrichten-App werden Links zu Webseiten jetzt als Vorschau angezeigt. YouTube-Videos können ganz in der Chat-App angesehen werden. Ganz neu ist die Home-App. Sie dient dazu, Smart-Home-Geräte, die Apples Homekit-Standard folgen, zu steuern und Abläufe zu automatisieren. Die Aktivität-App ist um die Möglichkeit erweitert worden, Aktivitäten mit anderen zu teilen. Das soll offensichtlich dazu dienen, sich gegenseitig zu motivieren - auch, indem man sich aus der App heraus Nachrichten und Kommentare schickt. Auf Wunsch hilft iOS 10 in Chats auch, Worte durch passende Emojis zu ersetzen. Auch handschriftliche Nachrichten können jetzt mit Apples Nachrichten-App verschickt werden. Dazu dreht man das Handy einfach in die Horizontale, woraufhin sich in der App ein Schreibfenster öffnet, in das man mit dem Finger kritzeln kann. Schlanke Finger haben hier einen Vorteil. Schon einige Stunden bevor das Update auf iOS 10 veröffentlicht wurde, konnte man den neuen App Store in der Nachrichten-App ausprobieren, sofern man die Betaversion des neuen Betriebssystems installiert hatte. Hier kann man sich Erweiterungen für die Chat-App besorgen, teils gratis, teils kostenpflichtig. Über den neuen App Store in der Nachrichten-App können verschiedene Programme mit ihren Funktionen in Chats eingebunden werden. So wie etwa iTranslate, das Chats in Echtzeit übersetzen soll. Auch die Karten-App ist modernisiert worden, zeigt jetzt mehr Informationen an. Eine Funktion, um in Restaurants direkt aus der App einen Tisch zu reservieren, haben wir in der deutschen Version nicht gefunden. Dafür kann man sich sofort eine Route zum ausgewählten Ziel berechnen lassen. Früher war mehr Lametta, aber heute ist mehr Konfetti - zumindest in der Nachrichten-App. Mit einem 3D Touch auf den blauen Sende-Pfeil gelangt man auf eine Seite, auf der man seine Texte mit animierten Hintergründen aufpeppen kann. Unter anderem gehören Luftballons, Feuerwerk und eben Konfetti zum Angebot. Man kann seine Nachrichtentexte aber auch anderes betonen. Unter dem Menüpunkt „Sprechblase“ kann man verschiedene Textanimationen auswählen - und digitale Geheimtinte. Letztere macht das Geschriebene erst sichtbar, wenn der Empfänger auf den Text tippt. Die Fotos-App fasst jetzt unter dem Menüpunkt „Andenken“ Aufnahmen zusammen, die sie für zusammengehörig und aufbewahrenswert hält. Manchmal klappt das ganz gut, manchmal eher nicht.

Das können die neuen iPhones Die neuen iPhones: Links das 5,5 Zoll große iPhone 7 Plus, rechts das 4,7 Zoll große iPhone 7. Auf den ersten Blick scheint sich gegenüber den Vorgängern nicht viel geändert zu haben. Im direkten Vergleich mit einem iPhone 6s Plus fällt dann aber doch manches auf. So sind beispielsweise die hellgrauen Antennenbänder verschwunden, die sich bisher über die Rückseite zogen. In der hellen Nachmittagssonne zeigt sich, um wie viel heller das Display des iPhone 7 Plus (l.) gegenüber dem eines iPhone 6s Plus leuchtet. Beide Bildschirme wurden für das Foto auf maximale Helligkeit eingestellt. Zwar gibt es die neuen iPhones auch in Silber, Gold und Roségold, der Farbton Spacegrau jedoch wurde gestrichen und durch Schwarz in zwei Varianten ersetzt: das matte Schwarz (l.) und das auf Hochglanz polierte Diamantschwarz. Beide Farbtöne gibt es für alle Modelle. Der Unterschied der Bildschirmgrößen von iPhone 7 und iPhone 7 Plus wird deutlich, wenn man beispielsweise die App von SPIEGEL ONLINE nutzt: Auf dem Display des Plus-Modells kann alles etwas großzügiger dargestellt, etwas mehr Text angezeigt werden. Sieht aus wie eine Taste, ist aber keine: Der neue Homebutton ist letztlich eher ein winziges Touchpad, das mit leichten Vibrationen das Gefühl vermitteln soll, man berühre eine echte Taste. Der Homebutton wurde geändert, um die Wasserdichtigkeit der iPhones zu verbessern. Dasselbe gilt für die Kopfhörerbuchse, die es beim iPhone 7 nicht mehr gibt. Einzig die Lightning-Buchse ist als Anschluss nach außen geblieben. Dementsprechend haben die mitgelieferten Kopfhörer jetzt auch einen Lightning-Stecker statt eines 3,5-Millimeter-Klinkensteckers. Ansonsten hat sich bei Apples Headset nichts geändert. Oder könnten Sie erkennen, welches der hier abgebildeten Kopfhörerpaare das neue und welches das alte Modell ist? Wenn es dann doch lieber ein herkömmlicher Kopfhörer sein soll - etwa weil man in ein hochwertiges Exemplar investiert hat - hilft dieser mitgelieferte Adapter, den Kontakt herzustellen. Die Kamera des iPhone 7 hat jetzt eine größere Blendenöffnung, f1.8, lässt damit deutlich mehr Licht zum Fotochip gelangen. Außerdem wird das Objektiv neuerdings von einem optischen Bildstabilisator beruhigt. Geblieben ist, dass die Kamera ein Stück weit aus dem Gehäuse herausragt. Das ist nicht jedermanns Geschmack. Beim iPhone 7 Plus ragen sogar zwei Kameras aus dem Gehäuse. Beide beleuchten 12-Megapixel-Fotochips. Den Unterschied machen die Objektive aus. Eine Kamera verfügt über ein Weitwinkel-, die andere über ein Teleobjektiv. Die Daten der beiden Kameras werden zu einem Gesamtbild zusammengerechnet. Was sich mit der neuen Doppelkamera machen lässt, zeigen die folgenden Beispielfotos. Auf dem ersten ist das SPIEGEL-Gebäude mit dem Weitwinkel aufgenommen worden. Das zweite Bild zeigt das Gebäude von derselben Stelle aufgenommen mit dem Teleobjektiv, also zweifacher Vergrößerung. Auf dem dritten Bild schließlich haben wir zusätzlich zum Teleobjektiv einen zehnfachen Digitalzoom eingeschaltet. Trotz der starken Vergrößerung ist die Bildqualität noch brauchbar. Erst wenn man reinzoomt, wird Unschärfe sichtbar. Auch mit der Konkurrenz haben wir die Kamera des iPhone 7 Plus verglichen. Hier eine Makroaufnahme der neuen Apple-Kamera. Und hier dasselbe Motiv mit Samsungs Galaxy Note7 fotografiert. Auch das kann man mit den neuen iPhones endlich anstellen: Sie einfach mal nass machen. Wir haben sie zum Test in eine Blumenvase gesteckt. Der Versuch zeigt, dass man die neuen Smartphones auch im Regen nutzen kann, ohne Angst um deren elektronisches Innenleben haben zu müssen.