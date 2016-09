iPhone 7 und Apple Watch 2: Was Apple am Mittwoch zeigen wird

Wie immer gibt sich Apple kurz vor der Präsentation neuer Hard- und Software zugeknöpft. Kein Wort zu dem, was kommenden Mittwoch enthüllt werden soll, ist Apples Mitarbeitern zu entlocken. Doch wie üblich hat das Unternehmen in seiner Einladung zu der Veranstaltung dezente Hinweise versteckt.

"See you on the 7th", heißt es da doppeldeutig. Denn obwohl das Event am 7. September stattfindet, kann man den Satz auch so interpretieren, dass damit das iPhone 7 gemeint ist. Zudem sind im Hintergrund verschwommene Lichter zu erkennen. Eine klare Andeutung auf ein neues Kamerasystem in der nächsten iPhone-Generation.

Aber darüber war man sich in den einschlägigen Blogs ohnehin längst einig. Schon vor Wochen sind im Netz Bilder aufgetaucht, die die Gehäuse der neuen iPhones zeigen sollen. Im größeren der beiden war deutlich eine ungewöhnliche breite Aussparung für die Kamera zu sehen.

Das iPhone sieht doppelt

Sollten die Bilder authentisch sein, würde das bedeuten, dass das größere der beiden nächsten Apple-Smartphones bessere Kamerafunktionen bekommt als das kleine. Das ist auch schon bei den iPhones 6 und 6s so. Hier werden die größeren Plus-Modelle jeweils mit einem optischen Bildstabilisator bestückt, für den im kleineren Gehäuse kein Platz ist.

Die breite Aussparung im angeblichen iPhone 7 Plus könnte durch eine Doppelkamera besetzt werden, ähnlich der in Huaweis P9. Doch während bei Huawei die zweite Kamera Schwarzweiß-Aufnahmen macht, deren Daten die Kontraste im Farbbild verbessern sollen, soll die Funktion bei Apple eine andere sein. So wird gemutmaßt, dass eine der beiden Kameras ein Weitwinkel-, die andere ein Teleobjektiv habe.

Huawei P9 im Test Keine Experimente beim Design: Das Huawei P9 wirkt, als würde man es schon lange kennen. Die Verarbeitung ist sehr hochwertig, das Display seitlich fast randlos eingepasst. Auf der Rückseite sind die beiden Kameras mit Leica-Objektiven zu finden. Das fast quadratische Feld darunter ist der Fingerabdruckscanner. Zum Anschluss ans Ladegerät oder einen Computer verwendet Huawei beim P9 eine moderne USB-Buchse vom Typ C. Das Deckglas ist zu den Rändern hin elegant gebogen. An der Oberseite der Front ist die 8-Megapixel-Kamera zu erkennen. Unter dem feinen Gitter des Lautsprechers befindet sich eine LED, die beispielsweise neue Nachrichten signalisiert. Bei der Software lässt Huawei kaum eine Spielerei aus. Die über das vorinstallierte Android 6.0 gestülpte Benutzeroberfläche EMUI 4.1 lässt sich auf vielerlei Weise optisch modifizieren. Die Kamera-App bietet 14 verschiedene voreingestellte Betriebsmodi. Wer damit umgehen kann, hat aber per Fingerwisch auch die Möglichkeit, sich die manuellen Einstellungen vom unteren Bildschirmrand hervor zu wischen. Die Kamera-App bietet sehr viele Optionen zur persönlichen Anpassung, kann beispielsweise ein einmal fokussiertes Objekt verfolgen, bis man knipst. Eine nützliche Funktion für Motive, die sich schnell bewegen. Testbild bei hartem Gegenlicht: Die Farben wirken realistisch, nur die Details in der ferne werden etwas unscharf. Im Modus mit großer Blende lässt sich die Schärfeebene nachträglich ändern und man kann mit der Tiefenschärfe spielen. Hier ist der Vordergrund scharfgestellt, ... ... hier bei derselben Aufnahme der Hintergrund. Im Konfigurationsmenü der Kamera lassen sich auch drei verschiedene Leica-Filmmodi einstellen. Hier ist die Variante "Standard" zu sehen. Hier haben wir dasselbe Motiv im Filmmodus "Leuchtende Farben" aufgenommen. Ein Unterschied des hier gezeigten Modus "Glatter Farbverlauf" zum Modus "Leuchtende Farben" war, zumindest bei unseren Testfotos, kaum zu erkennen. Da eine der beiden Kameras im P9 nur in Schwarzweiß aufnimmt, lassen sich damit sehr schöne Monochrome-Aufnahmen machen. Wie gut die Fotoqualität des Huawei P9 ist, lässt sich im direkten Vergleich erkennen. Dieses Bild haben wird mit dem P9 aufgenommen. Hier ist derselbe Schnappschuss mit einem iPhone 6s Plus, das oft für seine hervorragende Kamera gelobt wird. Die Unterschiede sind marginal.

So würden einerseits neue Zoom-Möglichkeiten entstehen. Anderseits ließen sich mit einer solchen Konstruktion Lichtfeldaufnahmen erzeugen, also Bilder, bei denen man nachträglich auf unterschiedliche Punkte scharfstellen kann. Sollte sich das bewahrheiten, wäre es nicht verwunderlich, wenn Apple speziell hierfür eine neue App oder einen Webdienst einführen würde, über den man solche Bilder tauschen kann.

Schwarz und schwärzer

Für potenzielle iPhone-Käufer eventuell noch spannender als die neuen Kameras könnten zwei Farbvarianten der Geräte sein. Das japanische Blog "macotakara" zeigte vergangene Woche ein Foto, das die Simkartendeckel der neuen iPhones zeigen soll. Neben den bekannten Varianten in Gold, Silber und Roségold waren dort zwei neue Schwarztöne zu sehen, ein glänzendes "Piano Black" und ein mattes "Dark Black".

Darüber hinaus lässt sich gut erahnen, was Apple am Mittwoch vorhat, wenn man die letzten Veröffentlichungen des Ex-Bloggers Mark Gurman und des Analysten Ming-Chi Kuo zusammenfasst. Beide habe in der Vergangenheit mit ihren Prognosen gute Treffsicherheit bewiesen:

Das glauben die Experten über die neuen iPhones zu wissen:

Es wird wieder zwei Versionen geben: ein iPhone 7 mit 4,7-Zoll- und ein iPhone 7 Plus mit 5,5-Zoll-Bildschirm.

geben: ein iPhone 7 mit 4,7-Zoll- und ein iPhone 7 Plus mit 5,5-Zoll-Bildschirm. Die Bildschirme werden, wie das iPad Pro 9,7, mehr Farben als bisher anzeigen können. Sie sollen damit realistischer und lebendiger wirken.

als bisher anzeigen können. Sie sollen damit realistischer und lebendiger wirken. Der Speicher wird aufgerüstet . Statt 16 GB sind nun 32 GB im kleinsten Modell eingebaut. Ein 64-GB-Version soll es nicht mehr geben, die Mittelklasse bekommt 128 GB, das Top-Modell 256 GB . Aufrüstbar ist der Speicher nicht.

. Statt 16 GB sind nun 32 GB im kleinsten Modell eingebaut. Ein 64-GB-Version soll es nicht mehr geben, die Mittelklasse bekommt 128 GB, das Top-Modell . Aufrüstbar ist der Speicher nicht. Ein neuer A10-Prozessor soll für mehr Leistung sorgen.

soll für mehr Leistung sorgen. Der mechanische Homebutton wird durch eine Touch-Fläche ersetzt, die bei Berührung durch Vibrationen das Gefühl vermitteln soll, man habe einen Knopf gedrückt.

wird durch eine Touch-Fläche ersetzt, die bei Berührung durch Vibrationen das Gefühl vermitteln soll, man habe einen Knopf gedrückt. Die Kopfhörerbuchse wird verschwinden . Damit man trotzdem herkömmliche Kopfhörer anschließen kann, soll ein Adapter für die Lightning-Buchse beiliegen. Andere Gerüchte sprechen davon, dass es iPhone-Versionen geben wird, denen stattdessen ein Bluetooth-Headset, genannt AirPod, beiliegt.

. Damit man trotzdem herkömmliche Kopfhörer anschließen kann, soll ein beiliegen. Andere Gerüchte sprechen davon, dass es iPhone-Versionen geben wird, denen stattdessen ein Bluetooth-Headset, genannt AirPod, beiliegt. Durch den Verzicht auf Homebutton und Kopfhörerbuchse wird das iPhone wasserdicht nach dem IPX7-Standard. Das heißt, man kann damit duschen, es im Regen benutzen und es auch in Wasser eintauchen. Zum Schwimmen sollte man es lieber nicht mitnehmen.

Auch von einer neuen Apple Watch 2 ist die Rede. Sollte sich das bestätigen, wäre das neue Modell ein maßvolles Upgrade. Demnach hat die Apple Watch 2:

einen eingebauten GPS-Empfänger

einen schnelleren Prozessor

eine längere Akkulaufzeit

und immer noch keine eigene Sim-Karte.

Wenig ist in den Gerüchten bisher von weiterer neuer Hardware die Rede. Dabei wäre etwa beim Macbook Air ein Upgrade mit USB-C-Buchse fällig. Außerdem fehlt Apple derzeit ein hochauflösender Monitor im Angebot, der zu den aktuellen Rechnern passen würde.

Sicher ist, dass Apple am Mittwoch eine Reihe von Software-Updates veröffentlichen wird, die bereits seit der Entwicklerkonferenz WWDC im Betatest laufen: iOS 10, Mac OS 10.12, tvOS 10 und watchOS 3.

Das ist die Betaversion von iOS 10 Macbook mit macOS Sierra, iPhone mit iOS 10: Ab sofort kann jedermann die neue Software testen. Mit dem Update auf iOS 10 bekommen Widgets auf dem Sperrbildschirm einen neuen Look und ein paar neue Funktionen. Schnell mal eben die Kamera starten: Unter iOS 10 reicht es aus, den Sperrbildschirm nach links wegzuschieben. Die Möglichkeiten der 3D-Touch-Funktion wurden für iOS 10 erheblich erweitert. Mit einem etwas kräftigeren Druck auf ein Ordnersymbol erfährt man beispielsweise die Zahl der ungelesenen Nachrichten in den darin enthaltenen Apps. Die Autokorrektur von iOS 10 kann endlich mit mehreren Sprachen gleichzeitig umgehen. So kann man deutsche, englische, französische Begriffe in demselben Text verwenden. Die Musik-App wurde vor allem optisch modernisiert, wirkt jetzt aufgeräumter und übersichtlicher. Innerhalb der Musik-App stellt der Dienst App Music jetzt auch auf den jeweiligen Tag zugeschnittene Playlisten bereit. In der Nachrichten-App werden Links zu Webseiten jetzt als Vorschau angezeigt. YouTube-Videos können ganz in der Chat-App angesehen werden. Auf Wunsch hilft iOS 10 in Chats auch, Worte durch passende Emojis zu ersetzen. Auch die Karten-App ist modernisiert worden, zeigt jetzt mehr Informationen an. Eine Funktion, um in Restaurants direkt aus der App einen Tisch zu reservieren, haben wir in der deutschen Version nicht gefunden. Dafür kann man sich sofort eine Route zum ausgewählten Ziel berechnen lassen. Die Routenführung selbst wurde optisch überarbeitet und bietet jetzt die Möglichkeit, Ziele entlang der Route zu suchen. Ganz neu ist die Home-App. Sie dient dazu, Smart-Home-Geräte, die Apples Homekit-Standard folgen, zu steuern und Abläufe zu automatisieren.

Welche dieser Gerüchte sich am Ende als wahr herausstellen und welche Neuheiten Apple auch vor Insidern hat geheim halten können, wird sich Mittwoch zeigen, wenn Tim Cook um 19 Uhr deutscher Zeit die Bühne betritt. Wir sind wie immer dabei und werden aus San Francisco berichten.