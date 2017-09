Von Matthias Kremp

am Dienstag ist für Apple Feiertag: Nach vier Jahren Bauzeit und geschätzt fünf Milliarden Dollar Baukosten kann sich der Konzern zum ersten Mal in seinem neuen Hauptquartier, dem Apple Park, präsentieren. Zwar sind die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen, doch das Steve-Jobs-Theater, benannt nach einem der beiden Firmengründer, ist fertig. Jobs selbst hatte dem Stadtrat von Cupertino die Pläne für den neuen Campus 2011 präsentiert.

REUTERS Neuer Apple-Campus

Für die erste Veranstaltung dort hat sich der Konzern viel vorgenommen. Details sind noch geheim, doch kann man davon ausgehen, dass dort am Dienstagabend neue Betriebssysteme für Macs und iPhones gezeigt werden, neue Softwareangebote und Onlinedienste, vor allem aber neue iPhones. Deren Präsentation fällt mit dem zehnjährigen Jubiläum des ersten iPhones zusammen.

Die Latte liegt hoch: Gerade erst hat Samsung mit dem Galaxy Note 8 ein Edel-Smartphone vorgelegt, das mit aller nur denkbaren aktuellen Technik vollgestopft ist. Das gilt es nun zu übertrumpfen.

So haben sich iPhones verändert Familienfoto: Vom originalen iPhone, unten links zu sehen, bis zum aktuellen iPhone 7 Plus hat sich nicht nur die Technik stark verändert, sondern auch der Preis. So kostete das erste iPhone bei seiner Deutschland-Einführung im Herbst 2007 noch 399 Euro. Es war mit 8 oder 16 GB Speicher erhältlich, beherrschte noch nicht mal UMTS. Statt echter Apps gab es damals nur sogenannte Web-Apps. Trotzdem wurde das erste Modell zum Wegbereiter für die folgenden Generationen. Das geschundene Aluminiumgehäuse dieses Exemplars lässt ahnen, wie intensiv es genutzt wurde. Für heutige Verhältnisse scheint der 3,5-Zoll-Bildschirm winzig, 2007 war er Stand der Technik und ermöglichte mit 480 mal 320 Pixeln ein vergleichsweise angenehmes Interneterlebnis. Gut ein Jahr nach dem ersten iPhone folgte das iPhone 3G. Der Name war Programm, es war das erste iPhone, das 3G-Technologie, also UMTS, unterstützte und einen GPS-Empfänger hatte. Kritik erntete Apple für die Rückseite des iPhone 3G und des Nachfolgers 3GS. Statt aus Aluminium wurde sie aus Kunststoff hergestellt, der für Antennensignale durchlässig ist. Auf das iPhone 3GS folgte das iPhone 4, dessen vergleichsweise kantiges Design über Jahre beibehalten wurde, vielen heute als typisch für Apples Handys gilt. Die neue Konstruktion sorgte allerdings für Empfangsprobleme beim Mobilfunk, die als das sogenannte Antennagate bekannt wurden. Die Probleme des iPhone 4 wurden beim 4S abgestellt. Beide Modelle hatten einen 3,5-Zoll-Bildschirm mit 960 mal 640 Pixeln, mit dem Apple die Bezeichnung "Retina Display" einführte. Mit dem Modell 4S führte Apple zudem die Sprachsteuerung Siri ein, die heute auch in iPads, iPods und Mac-Computern zum Einsatz kommt. Erstmals wurden 64 GB Speicherplatz angeboten. Der Preis für die günstigste Ausführung mit 8 GB war bis hierhin allerdings auch schon auf 629 Euro gestiegen. Die nächste Evolutionsstufe war das iPhone 5. beim Design blieb Apple dem kantigen Äußeren des iPhone 4 treu, verlängerte den Bildschirm aber ein wenig nach oben, machte das Gehäuse einen Hauch dünner. Die auf den ersten Blick sichtbare Veränderung gegenüber den iPhones der 4er-Serie war, dass nun eine Reihe App-Icons mehr auf den Bildschirm passte. Technisch waren die Integration von LTE und die Einführung der bis heute verwendeten Lightning-Buchse wichtige Neuerungen. Mit dem iPhone 5s führte Apple den Fingerabdrucksensor "Touch ID" ein. Ein Ableger der Fünfer-iPhones war das iPhone 5c. Technisch basierte es auf dem iPhone 5, wurde aber gleichzeitig mit dem 5s eingeführt. Es war zwar günstiger als das iPhone 5s, mit einem nur um 100 Euro niedrigeren Einstiegspreis von 599 Euro aber alles andere als billig. Erkennbar war das iPhone 5c durch sein Kunststoffgehäuse, das in fünf knalligen Farben angeboten wurde. Der bunte Look hatte zwar eine gewisse Lockwirkung, konnte die technischen Nachteile gegenüber dem iPhone 5s aber kaum ausgleichen. Mit dem iPhone 6 verabschiedete sich Apple vom kantigen Design der vorigen Jahre. Alle Ecken wurden abgerundet, das Gehäuse insgesamt schlanker, der Bildschirm größer. Waren beim iPhone 5 noch 4 Zoll das Maximum, waren es beim iPhone 6 und 6s 4,7 Zoll. Zudem wurde mit den Sechser-iPhones ein neuer Farbton eingeführt: Roségold. Zunächst von vielen belächelt, scheint er sehr populär geworden zu sein. Er wird jetzt auch für iPads und MacBooks angeboten und ist von vielen anderen Herstellern übernommen worden. Parallel zum iPhone 6 brachte Apple seine ersten XL-Smartphones, das iPhone 6 Plus und später das 6s Plus heraus. Auf 5,5 Zoll großen Bildschirmen zeigen diese Geräte 1920 x 1080 Bildpunkte an, also fast 14-mal so viele wie auf dem Bildschirm des ersten iPhones. Neben dem größeren Bildschirm ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal der Plus-Modelle die gegenüber den kleineren iPhones aufgewertete Kamera. Beim iPhone 6 Plus und beim 6s Plus etwa verfügte sie zusätzlich über einen optischen Bildstabilisator. Ansonsten sind die großen iPhones technisch mit den kleineren Modellen weitgehend identisch aufgebaut. Mit einem Einstiegspreis von 479 Euro ist das iPhone SE seit März 2016 das günstigste iPhone in der Modellpalette. Statt dafür ein neues Design zu entwickeln nahmen Apples Ingenieure das Gehäuse des iPhone und bestückten es mit aktueller Technik. Tatsächlich stecken im iPhone SE fast alle Bauteile, die man auch im iPhone 6s findet. Nur auf die sogenannte 3D-Touch-Technologie wurde verzichtet. Im Herbst 2016 folgte schließlich das iPhone 7, bei dem es sich optisch um ein nur marginal verändertes iPhone 6s handelt, das technisch aber einige Neuerungen aufweist. Unter anderem verfügt nun auch die Kamera im 4,7-Zoll-Modell über einen optischen Bildstabilisator. Auch neue Farbtöne wurden mit den Siebener-iPhones eingeführt. Dieses Hochglanz-Schwarz etwa, das durch intensives maschinelles Polieren des Gehäusekörpers erzeugt wird. Neu ist auch, dass man das iPhone 7 und das hier abgebildete 7 Plus mit bis zu 256 GB Speicher bestellen kann. Der Preis dafür ist allerdings ebenfalls bemerkenswert: 1119 Euro kostet ein iPhone 7 Plus mit einer solchen Speicherbestückung. Das ist fast dreimal so viel, wie man für das erste iPhone hinblättern musste. Der deutlichste Unterschied zwischen iPhone 7 Plus und dem iPhone 7 ist seine Doppelkamera. Ein Objektiv ist als Weitwinkel ausgelegt, das zweite als Zoom. Die iPhones 7 und 7 Plus sind zudem die ersten Apple-Geräte, die wasserdicht konstruiert wurden. Um das zu erreichen, strichen Apples Entwickler allerdings die Kopfhörerbuchse aus der Teileliste.

In Gerüchten ist von einem fast randlosen Bildschirm und Gesichtserkennung statt Fingerabdruckscanner die Rede. Und von wahrscheinlich drei neuen Modellen, dem iPhone 7s und 7s Plus, die den aktuellen Apple-Handys ähnlich sind, sowie einem vollkommen neu entwickelten iPhone 8.

Was an diesen Gerüchten dran ist werden wir am Dienstag ab 19 Uhr erfahren. Ich bin vor Ort in Cupertino dabei und werde sowohl über meinen Twitter-Account @mkremp als auch bei SPIEGEL ONLINE über die Neuheiten berichten.

Seltsame Digitalwelt: Mein Navi hat Sprachprobleme

Wenn Ihnen die nächste lange Autofahrt mal wieder zu langweilig ist, lassen Sie sich doch einfach mal von Ihrem Navi unterhalten. In meinem letzten Auslandsurlaub beispielsweise konnten wir immer wieder "Heiteres Straßennamenraten" spielen. Die Vorlagen dazu lieferten uns ein Navigationsgerät und eine Navi-App auf meinem Smartphone. Beide mühten sich redlich bei dem Versuch ab, Straßennamen in den Sprachen der von uns durchfahrenen Länder wiederzugeben - und scheiterten grandios.

Offenbar sind die synthetischen deutschen Stimmen nicht in der Lage, beispielsweise italienische Straßennamen korrekt auszusprechen. Bei kurzen Namen kann man das noch hinnehmen, bei längeren italienischen Konstrukten aber sorgen die Versuche der Software mal für Erheiterung, mal für Verzweiflung. Denn wenn die Computerstimme mit hartem deutschen Akzent dazu auffordert in die "Via Caduti di Nassiryah" abzubiegen, bleibt nur nach einem Straßenschild zu suchen, dessen Beschriftung so lang ist, dass sie zu der Länge der Ansage passen könnte.

App der Woche: "Diskutier mit mir"

getestet von Sebastian Meineck

Die Web-App "Diskutier mit mir" ist eine Art Chat-Roulette zur Bundestagswahl. Als erstes geben Nutzer an, zu welcher Partei sie tendieren. Dann werden sie im Live-Chat mit einem Nutzer verbunden, der politisch anders tickt. Eröffnet wird jedes Gespräch mit einer bundespolitischen These, zu der beide Stellung beziehen müssen - zum Beispiel, ob die Wehrpflicht wieder eingeführt werden sollte. Im Chat können die Gesprächspartner dann über das gestellte Thema diskutieren.

Das Ergebnis nach einer halben Stunde "Diskutier mit mir": Ein paar Nutzer wollen einfach nur schimpfen, mit anderen lassen sich interessante Argumente tauschen.

Gratis von Diskutier Mit Mir e.V., ohne In-App-Käufe: Browser

