Keynote-Liveticker Apple stellt das iPhone 8 vor

Es dürfte für Apple die spannendste Produkteinführung seit Jahren werden: Im Jahr Zehn nach der Einführung des ersten iPhones wird Konzernchef Tim Cook am Dienstagabend zusammen mit anderen Top-Managern des Unternehmens das Jubiläums-iPhone vorstellen .

Ein Gerät, von dem sich Fans etliche Innovationen erhoffen, vom nahezu randlosen Bildschirm bis zur fälschungssicheren Gesichtserkennung. Für Apple hat die Veranstaltung historische Ausmaße, findet sie doch auf dem neuen Apple-Campus statt, den noch Firmengründer Steve Jobs geplant hat. Nach Jobs ist auch das dortige Auditorium benannt, das Steve Jobs Theatre.

Der Konzern wird sich heute beweisen müssen. Kritiker mäkeln, von Apple kämen keine Innovationen mehr, der Konzern würde nur noch Erfindungen anderer kopieren. Manche gehen sogar so weit zu argwöhnen, das Smartphone sei am Ende seiner Entwicklung angelangt - alles, was in diesem Bereich jetzt noch komme, seien Detailverbesserungen und Designänderungen. Ob man das auch von den neuen iPhones wird sagen können?